Звільнення Єрмака. Зеленський запізнюється на півкроку

Звільнення Єрмака було запрограмоване в той момент, коли було оприлюднено плівки Мірдіча. Зараз звільнення вже нічого не дасть, а лише запустить низку нових подій

Єрмак був основною фігурою у владній архітектурі. Його відставка (запізніла) робить Зеленського ще слабшим ніж він був тиждень тому.

Опозиція качатиме переформатування уряду та керівництва Ради. І, з великою долею імовірності, це станеться.

Зараз від Зеленського США вимагатимуть лише одну річ: погодитися на угоду про території. І це буде єдине питання, яке буде стояти на порядку денному.

Зміна Єрмака, Умєрова та Сирського особливо нічого не змінює.

Якщо коротко, то все ось так.