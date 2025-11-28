Зміна Єрмака, Умєрова та Сирського особливо нічого не змінює
Звільнення Єрмака було запрограмоване в той момент, коли було оприлюднено плівки Мірдіча. Зараз звільнення вже нічого не дасть, а лише запустить низку нових подій
Єрмак був основною фігурою у владній архітектурі. Його відставка (запізніла) робить Зеленського ще слабшим ніж він був тиждень тому.
Опозиція качатиме переформатування уряду та керівництва Ради. І, з великою долею імовірності, це станеться.
Зараз від Зеленського США вимагатимуть лише одну річ: погодитися на угоду про території. І це буде єдине питання, яке буде стояти на порядку денному.
Якщо коротко, то все ось так.
28 листопада 2025, 18:06Офіційно: Андрій Єрмак подав заяву про відставку - Зеленський
28 листопада 2025, 17:35В ЄС відреагували на обшуки в керівника ОП Андрія Єрмака
Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл
28 листопада 2025, 22:35"Масштаби брехні вражають": Сирський прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку
28 листопада 2025, 22:35В Одесі курсант військової академії вчинив самогубство
28 листопада 2025, 22:21Донька бізнесмена Гаріка Корогодського долучилась до ЗСУ
28 листопада 2025, 22:15"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58"Це була сцена про бандитів": співачка FIЇNKA розповіла, як чоловік робив їй пропозицію
28 листопада 2025, 21:35В Україні дорожчають яйця: скільки коштує десяток в популярних супермаркетах
28 листопада 2025, 21:15Єрмак перетворив Банкову на механізм, який дозволяв Президенту почуватися комфортно, а опонентам – боязко
28 листопада 2025, 21:09Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
28 листопада 2025, 21:02У Харкові пролунали вибухи: місто атакували КАБами, спостерігаються перебої зі світлом
