Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
28 ноября 2025, 19:34

Смена Ермака, Умерова и Сырского особо ничего не меняет

28 ноября 2025, 19:34
Увольнение Ермака. Зеленский опаздывает на полшага
фото: 24tv.ua
Освобождение Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы пленки Мирдича. Сейчас увольнение уже ничего не даст, а только запустит ряд новых событий

Ермак был основной фигурой во властной архитектуре. Его отставка (запоздавшая) делает Зеленского еще слабее, чем он был неделю назад.

Оппозиция будет качать переформатирование правительства и руководства Совета. И с большой долей вероятности это произойдет.

Сейчас от Зеленского США потребуют только одну вещь: согласиться на соглашение о территориях. И это будет единственный вопрос, который будет стоять на повестке дня.

Смена Ермака, Умерова и Сырского особенно ничего не меняет.

Если коротко, то все так.

политика Владимир Зеленский Андрей Ермак Умеров Рустем Сырский Александр Станиславович
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
