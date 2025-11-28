Смена Ермака, Умерова и Сырского особо ничего не меняет

Увольнение Ермака. Зеленский опаздывает на полшага

фото: 24tv.ua

Освобождение Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы пленки Мирдича. Сейчас увольнение уже ничего не даст, а только запустит ряд новых событий

Ермак был основной фигурой во властной архитектуре. Его отставка (запоздавшая) делает Зеленского еще слабее, чем он был неделю назад.

Оппозиция будет качать переформатирование правительства и руководства Совета. И с большой долей вероятности это произойдет.

Сейчас от Зеленского США потребуют только одну вещь: согласиться на соглашение о территориях. И это будет единственный вопрос, который будет стоять на повестке дня.

Смена Ермака, Умерова и Сырского особенно ничего не меняет.

Если коротко, то все так.