Смена Ермака, Умерова и Сырского особо ничего не меняет
Увольнение Ермака. Зеленский опаздывает на полшага
Увольнение Ермака. Зеленский опаздывает на полшага
Освобождение Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы пленки Мирдича. Сейчас увольнение уже ничего не даст, а только запустит ряд новых событий
Ермак был основной фигурой во властной архитектуре. Его отставка (запоздавшая) делает Зеленского еще слабее, чем он был неделю назад.
Оппозиция будет качать переформатирование правительства и руководства Совета. И с большой долей вероятности это произойдет.
Сейчас от Зеленского США потребуют только одну вещь: согласиться на соглашение о территориях. И это будет единственный вопрос, который будет стоять на повестке дня.
Смена Ермака, Умерова и Сырского особенно ничего не меняет.
Если коротко, то все так.
28 ноября 2025, 18:06Официально: Андрей Ермак подал заявление об отставке – Зеленский
28 ноября 2025, 17:35В ЕС отреагировали на обыски у руководителя ОП Андрея Ермака
