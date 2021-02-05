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Кирило Сазонов політолог [email protected]
05 лютого 2021, 16:15 85

Ігор Валерійович проводить заміну

05 лютого 2021, 16:15 85
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Замість травмованого Саші на зелене поле виходить Андрій
Замість травмованого Саші на зелене поле виходить Андрій
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А ви читали як слуга Андрій Герус напав на Радіо Свобода, захищаючи свого патрона. "На Радіо Свобода вийшла стаття, де вказується, що імпорт е/е вигідний Коломойському. Це явна неправда, яка легко доводитися...". Андрій впевнено вривається в основний склад.

Слуга народа корупція Андрій Герус Коломойський Ігор Дубінський Олександр

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