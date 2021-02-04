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04 лютого 2021, 18:11 123

Дубінський має вплив на "Слуг народу” в Київській облраді - Семенова

04 лютого 2021, 18:11 123
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Він був присутній на останніх засіданнях першої сесії Київської обласної ради
Він був присутній на останніх засіданнях першої сесії Київської обласної ради
Фото: regionews
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Депутати Київської обласної ради від "Слуги народу" отримують від народного депутата Олександра Дубінського “певні орієнтири”.

Про це в інтерв’ю RegioNews розповіла депутат Київської обласної ради 8-го скликання від "Європейської солідарності" Тетяна Семенова.

На запитання, чи відчувається вплив Олександра Дубінського на процеси в обласній раді, Тетяна Семенова відповіла, що такий вплив є, оскільки він очолює осередок партії "Слуга народу” на Київщині.

Олександр Дубінський був присутній на останніх засіданнях першої сесії. Це природно, адже він очолює партійний осередок "СН" у Київській області. Чи відчувається вплив? Звичайно, депутати отримують від нього певні орієнтири. Але якщо у нього і є вплив в облраді, то тільки на членів партії "Слуга народу", - сказала Семенова.

Вона додала, що на партію "Європейська солідарність" у Дубінського точно нема впливу, і що "у нього наразі з’явилися більш серйозні проблеми з колегами-депутатами з ВР”.

Читайте також: Тетяна Семенова: "Депутати Київської облради від "Слуги народу" отримують від Дубінського певні орієнтири".

Слуга народа облрада Олександр Дубінський Київська область Європейська солідарність Інтерв'ю Тетяна Семенова

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