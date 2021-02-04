Дубінський має вплив на "Слуг народу” в Київській облраді - Семенова

Він був присутній на останніх засіданнях першої сесії Київської обласної ради

Він був присутній на останніх засіданнях першої сесії Київської обласної ради

Фото: regionews

Про це в інтерв’ю RegioNews розповіла депутат Київської обласної ради 8-го скликання від "Європейської солідарності" Тетяна Семенова.

На запитання, чи відчувається вплив Олександра Дубінського на процеси в обласній раді, Тетяна Семенова відповіла, що такий вплив є, оскільки він очолює осередок партії "Слуга народу” на Київщині.

Олександр Дубінський був присутній на останніх засіданнях першої сесії. Це природно, адже він очолює партійний осередок "СН" у Київській області. Чи відчувається вплив? Звичайно, депутати отримують від нього певні орієнтири. Але якщо у нього і є вплив в облраді, то тільки на членів партії "Слуга народу", - сказала Семенова.

Вона додала, що на партію "Європейська солідарність" у Дубінського точно нема впливу, і що "у нього наразі з’явилися більш серйозні проблеми з колегами-депутатами з ВР”.

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