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05 лютого 2021, 09:29 367

У "Слузі народу" вважають, що напівзаморожений стан КСУ - це добре

05 лютого 2021, 09:29 367
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Судді, таким чином, перестали "шкодити Україні"
Судді, таким чином, перестали "шкодити Україні"
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що той стан, в якому зараз перебуває Конституційний суд, не дозволяє шкодити Україні.

Як передає RegioNews, про це Корнієнко заявив в інтерв'ю для російського видання "Медуза".

Зараз КС в напівзамороженому стані – і це добре. Тому що рішення, які він приймав, були політично мотивовані й навряд чи корисні для країни... Головне, що він перестав шкодити Україні", - зазначив Корнієнко.

Також голова партії вважає, що Конституційний суд міг скасувати всі реформи, які, зокрема, були міжнародними зобов’язаннями України. Корнієнко зазначив, що наразі "Слуга народу" працює над серією законопроєктів, які обмежать КС у можливості приймати політичні рішення.

Водночас він не відкидає того, що контроль над Конституційним судом з боку влади "є життєво необхідним", оскільки той "працює не на народ, а на бізнесменів".

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

Олександр Корнієнко Слуга народа партія фракція КСУ закон

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