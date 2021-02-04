Олександр Скляров дестабілізує ситуацію в Київській облраді - Семенова

Він ігнорує ініціативи опозиційних фракцій у Київській облраді і не зміг налагодити комунікацію з депутатами

Він ігнорує ініціативи опозиційних фракцій у Київській облраді і не зміг налагодити комунікацію з депутатами

Фото: regionews

Голова Київської обласної ради Олександр Скляров замість того, щоб об’єднати депутатів і налаштувати їх на конструктивну роботу, дестабілізує ситуацію в облраді.

Про це в інтерв’ю RegioNews розповіла депутат Київської обласної ради 8-го скликання від "Європейської солідарності" Тетяна Семенова.

За її словами, замість того, щоб сприяти взаємодії між депутатськими фракціями і групами, Олександр Скляров ігнорує ініціативи опозиційних фракцій, зокрема, з приводу скликання позачергової сесії облради, щоб ініціювати звернення до Верховної Ради з вимогою внести зміни до обласного бюджету-2021 та збільшити видатки на субсидії.

На мою суб’єктивну думку, Олександр Іванович Скляров сьогодні займає не своє місце. Адже три місяці перебування його на цій посаді показали, що він не вміє виконувати роботу голови обласної ради. Наприклад, у нього взагалі немає комунікації з депутатами – це я вам кажу від імені "ЄС", найбільшої фракції в Київській облраді, що налічує 25 депутатів”, - говорить Семенова.

Вона нагадала, що бюджет на 2021 рік був внесений в порядок денний з голосу, як і комплексні цільові довгострокові обласні програми.

Такого в сесійній залі не було років з двадцять... Більше того, на мою думку, бюджет належним чином не опрацьований, зовсім не відображає фінансування пріоритетних галузей та ще й прийнятий із заниженим темпом росту, що має свої негативні наслідки”, - заявила депутат.

Вона стверджує, що бюджет Київської області був проголосований ще до Нового року, однак в день голосування його чотири рази змінювали, що є нонсенсом.

Також за словами Семенової, депутатам опозиційних фракцій "Європейська солідарність" та "За майбутнє" не повідомляють про час засідання профільних комісій і їхній порядок денний, і не надають жодної інформації.

Вона додала, що під час голосування за голів комісій не була врахована жодна заява 39 депутатів від опозиційних фракцій, хоча вони були вчасно подані, належним чином зареєстровані і мали розглядатися на сесії.

Нагадаємо, голова Київської облради відмовляється скликати сесію щодо тарифів. Керівництва обласної ради звинуватили в спробах уникнути розгляду питання підвищення цін на тарифи.

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