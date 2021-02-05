Игорь Валерьевич проводит замену
Вместо травмированного Саши на зеленое поле выходит Андрей
Вместо травмированного Саши на зеленое поле выходит Андрей
А вы читали как слуга Андрей Герус напал на Радио Свобода, защищая своего патрона. "На Радіо Свобода вийшла стаття, де вказується, що імпорт е/е вигідний Коломойському. Це явна неправда, яка легко доводиться…". Андрей уверенно врывается в основной состав.
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