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Кирилл Сазонов политолог [email protected]
05 февраля 2021, 16:15 157

Игорь Валерьевич проводит замену

05 февраля 2021, 16:15 157
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Вместо травмированного Саши на зеленое поле выходит Андрей
Вместо травмированного Саши на зеленое поле выходит Андрей
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А вы читали как слуга Андрей Герус напал на Радио Свобода, защищая своего патрона. "На Радіо Свобода вийшла стаття, де вказується, що імпорт е/е вигідний Коломойському. Це явна неправда, яка легко доводиться…". Андрей уверенно врывается в основной состав.

Слуга народа коррупция Андрей Герус Коломойский Игорь Дубинский Александр

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