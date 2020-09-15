Місцеві еліти по-старинці ллють бруд на губернаторів
У класичній кучмівській моделі, губернатор завжди негласно керував штабом партії влади, і ця рамка, в принципі, працювала досі. При Зеленському вибори з губернаторів «зняли» і віддали різним кураторам із партії Слуга Народу, що в принципі і правильно, щоб вони займалися безпосередньо своєю роботою
У класичній кучмівській моделі, губернатор завжди негласно керував штабом партії влади, і ця рамка, в принципі, працювала досі. При Зеленському вибори з губернаторів «зняли» і віддали різним кураторам із партії Слуга Народу, що в принципі і правильно, щоб вони займалися безпосередньо своєю роботою
Але ось на місцях еліти все одно по старій практиці ллють бруд на губернаторів, максимально вставляючи їм палиці в колеса. Наприклад, візьмемо Полтаву, тут дискредитації піддався голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
Природно місцевим ділкам не по душі, що губернатору вдалося припинити корупційні "схемки" в керівництві областю. Валіз, як було раніше, ніхто нікуди не заносить. "Договорняки" поставлені на паузу. Рівні умови — це явно не те, до чого звикли місцеві князьки, і для них, як страшний сон, що після 25 жовтня їх вплив в регіоні ще зменшиться.
Як кажуть, вибори – виборами, а на Полтавщині - дороги, інфраструктура, соціальні об'єкти. Ну, а чорний піар зійде нанівець як роса на сонці після місцевих виборів.
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