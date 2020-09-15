Голова полтавської "Слуги народу" Савченко не підтримала постанову про невизнання виборів у Білорусі

З 254 членів правлячої партії проголосували всього 151 депутат

З 254 членів правлячої партії проголосували всього 151 депутат

Фото: Facebook

Голова Полтавської обласної організації партії "Слуга Народу", народний депутат Ольга Савченко та ще троє її колег проголосували проти постанови про невизнання виборів у Білорусі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Ради.

Так, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада визнала, що президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні чесними. Вибори пройшли в умовах повної відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ та Рада Європи.

Серед "слуг" дане рішення не підтримала нардеп Ольга Савченко. В цілому, не голосували і багато інших "Слуг народу" - фракція дала всього 151 голос.

Проти постанови виступили також депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Наголошується, що постанову було прийнято лише за підтримки партії Порошенка "Європейська солідарність" і "Голосу".

Нагадаємо, український парламент прийняв постанову про невизнання виборів в Білорусі.