Голова полтавської "Слуги народу" Савченко не підтримала постанову про невизнання виборів у Білорусі
Голова Полтавської обласної організації партії "Слуга Народу", народний депутат Ольга Савченко та ще троє її колег проголосували проти постанови про невизнання виборів у Білорусі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Ради.
Так, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада визнала, що президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні чесними. Вибори пройшли в умовах повної відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ та Рада Європи.
Серед "слуг" дане рішення не підтримала нардеп Ольга Савченко. В цілому, не голосували і багато інших "Слуг народу" - фракція дала всього 151 голос.
Проти постанови виступили також депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя".
Наголошується, що постанову було прийнято лише за підтримки партії Порошенка "Європейська солідарність" і "Голосу".
Нагадаємо, український парламент прийняв постанову про невизнання виборів в Білорусі.