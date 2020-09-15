09:49  15 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків зараження
09:29  15 вересня
Побиття Балуха: поліція розслідує чотири версії нападу на колишнього політв'язня
08:14  15 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили "мінські" домовленості
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2020, 13:59 4

Голова полтавської "Слуги народу" Савченко не підтримала постанову про невизнання виборів у Білорусі

15 вересня 2020, 13:59 4
Читайте также на русском языке
З 254 членів правлячої партії проголосували всього 151 депутат
З 254 членів правлячої партії проголосували всього 151 депутат
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Голова Полтавської обласної організації партії "Слуга Народу", народний депутат Ольга Савченко та ще троє її колег проголосували проти постанови про невизнання виборів у Білорусі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Ради.

Так, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада визнала, що президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні чесними. Вибори пройшли в умовах повної відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ та Рада Європи.

Серед "слуг" дане рішення не підтримала нардеп Ольга Савченко. В цілому, не голосували і багато інших "Слуг народу" - фракція дала всього 151 голос.

Проти постанови виступили також депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Наголошується, що постанову було прийнято лише за підтримки партії Порошенка "Європейська солідарність" і "Голосу".

Нагадаємо, український парламент прийняв постанову про невизнання виборів в Білорусі.

ВР Слуга народа депутат голосування Постанова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Всі блоги »