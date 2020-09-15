17:07  15 сентября
Если Фокин не придет в Раду, за его заявления будет отвечать Кравчук – Качура
19:11  15 сентября
На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ
17:54  15 сентября
На Донбассе за сутки подорвались трое украинских военных
UA | RU
UA | RU
Кирилл Молчанов политический эксперт [email protected]
15 сентября 2020, 18:15 5

Местные элиты по старинке льют грязь на губернаторов

15 сентября 2020, 18:15 5
Читайте також українською мовою
В классической кучмовской модели, губернатор всегда негласно курировал штаб партии власти, и эта рамка, в принципе, работала до сих пор. При Зеленском выборы с губернаторов «сняли» и отдали различным кураторам из партии Слуга Народа, что в принципе и правильно, чтоб они занимались непосредственно своей работой
В классической кучмовской модели, губернатор всегда негласно курировал штаб партии власти, и эта рамка, в принципе, работала до сих пор. При Зеленском выборы с губернаторов «сняли» и отдали различным кураторам из партии Слуга Народа, что в принципе и правильно, чтоб они занимались непосредственно своей работой
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Но вот на местах элиты все равно по старой практике льют грязь на губернаторов, максимально вставляя им палки в колеса. К примеру, возьмем Полтаву, тут дискредитации поддался глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Естественно местным делкам не по душе, что губернатору удалось пресечь коррупционные "схемки" в руководстве областью. Чемоданов, как было ранее, никто никуда не заносит. "Договорняки" поставлены на паузу. Равные условия — это явно не то к чему привыкли местные князьки, и для них как страшный сон что после 25 октября их влияние в регионе еще уменьшится.

Как говорится, выборы – выборами, а Полтавщине - дороги, инфраструктура, социальные объекты. Ну, а черный пиар сойдет на нет как роса на солнце после местных выборов.

выборы Владимир Зеленский Полтава Слуга народа Синегубов Олег
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Помощнику "слуги" Юрченко сообщили о подозрении
15 сентября 2020, 15:49
Глава полтавской "Слуги народа" Савченко не поддержала постановление о непризнании выборов в Беларуси
15 сентября 2020, 13:59
"Люди Ермака": Лерос обнародовал список кандидатов в горсовет Киева от "Слуги народа"
15 сентября 2020, 13:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Буковине
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »