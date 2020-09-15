Местные элиты по старинке льют грязь на губернаторов
В классической кучмовской модели, губернатор всегда негласно курировал штаб партии власти, и эта рамка, в принципе, работала до сих пор. При Зеленском выборы с губернаторов «сняли» и отдали различным кураторам из партии Слуга Народа, что в принципе и правильно, чтоб они занимались непосредственно своей работой
В классической кучмовской модели, губернатор всегда негласно курировал штаб партии власти, и эта рамка, в принципе, работала до сих пор. При Зеленском выборы с губернаторов «сняли» и отдали различным кураторам из партии Слуга Народа, что в принципе и правильно, чтоб они занимались непосредственно своей работой
Но вот на местах элиты все равно по старой практике льют грязь на губернаторов, максимально вставляя им палки в колеса. К примеру, возьмем Полтаву, тут дискредитации поддался глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.
Естественно местным делкам не по душе, что губернатору удалось пресечь коррупционные "схемки" в руководстве областью. Чемоданов, как было ранее, никто никуда не заносит. "Договорняки" поставлены на паузу. Равные условия — это явно не то к чему привыкли местные князьки, и для них как страшный сон что после 25 октября их влияние в регионе еще уменьшится.
Как говорится, выборы – выборами, а Полтавщине - дороги, инфраструктура, социальные объекты. Ну, а черный пиар сойдет на нет как роса на солнце после местных выборов.
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