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15 вересня 2020, 13:21 5

"Люди Єрмака": Лерос оприлюднив список кандидатів у міськраду Києва від "Слуги народу"

15 вересня 2020, 13:21 5
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У списку підприємці, журналісти та менеджери компаній
У списку підприємці, журналісти та менеджери компаній
Фото: з відкритих джерел
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Колишній член фракції "Слуга народу" у парламенті, нардеп Гео Лерос опублікував список кандидатів у депутати Київської міської ради від правлячої партії.

Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook.

Так, Лерос зазначає, що кандидатами від "слуг" виявилися люди голови Офісу президента Андрія Єрмака, а також голови фракції Давида Арахамії, заступників голови фракції Миколи Тищенка, Олександра Корнієнка та їхніх соратників.

За його словами, голова ОП Андрій Єрмак запропонував включити до виборчого списку свою радницю Лілію Пашинну. Голова фракції Давид Арахамія запропонував кандидатуру голови секретаріату партії "Слуга народу" Тараса Мельничука. Від нардепа Богдана Яременка до списку включені генеральний директор УНІАН Михайло Ганницький, а також кілька столичних підприємців та топменеджерів.

Раніше повідомлялось, що ДБР продовжує розслідування справи так званих "плівок Єрмака", слідство знаходиться на стадії проведення експертиз.

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Гео Лерос Кандидат партія Слуга народа Офіс президента вибори
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