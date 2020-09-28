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Андрій Смолій Політичний експерт [email protected]
28 вересня 2020, 15:10 1

Трагедія на Харківщині – вершина айсберга проблем української армії

28 вересня 2020, 15:10 1
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Трагедія на Харківщині, де загинули десятки людей є лише вершиною айсберга проблем в які була втягнута військова промисловість та українське військо
Трагедія на Харківщині, де загинули десятки людей є лише вершиною айсберга проблем в які була втягнута військова промисловість та українське військо
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У 2020 році, на другому році керування влади Зеленського, українська оборонка недофінансована, а важливі реформи в армії поступово зводяться нанівець.

Державне оборонне замовлення виконане за весь рік лише на 15%, а отже стара техніка вчасно не ремонтується, а нова техніка просто не виробляється.

До прикладу, ракета "Нептун", яка була прийнята на озброєння. Не замовлено ЖОДНОГО дивізіону, хоча для української армії було важливо замовити три дивізіони, загальна вартість яких склала б 1.8 млрд грн.

Натомість влада будуть найдорожчі в історії дороги, які вартують по 400 млн грн за 2 кілометри, як це сталося із дорогу на Дніпро. Порахуйте, скільки техніки ми могли в відремонтувати та придбати якби не масовий розпил коштів на так званому "великому будівництві".

Потім ми питаємо чому так. Чому реформи згортаються. Чому знищується система харчування в армії. Чому вперше в проекті бюджету на 2021 рік зменшуються видатки на Міноборони. Владі глибоко байдуже до оборони країни, як і до її фінансування. Показуха та брехня - важливіше всього.

финансирование Володимир Зеленський реформа армія оборона велике будівництво
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