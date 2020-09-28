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Андрей Смолий Политический эксперт [email protected]
28 сентября 2020, 15:10 1

Трагедия на Харьковщине – вершина айсберга проблем украинской армии

28 сентября 2020, 15:10 1
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Трагедия на Харьковщине, где погибли десятки людей является лишь вершиной айсберга проблем в которые была втянута военная промышленность и украинское войско
Трагедия на Харьковщине, где погибли десятки людей является лишь вершиной айсберга проблем в которые была втянута военная промышленность и украинское войско
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В 2020 году, на втором году управления власти Зеленского, украинская оборонка недофинансирована, а важные реформы в армии постепенно сводятся на нет.

Государственный оборонный заказ выполнен за весь год лишь на 15%, а значит старая техника вовремя не ремонтируется, а новая техника просто не производится.

К примеру, ракета "Нептун", которая была принята на вооружение. Не заказано ни одного дивизиона, хотя для украинской армии было важно заказать три дивизиона, общая стоимость которых составила бы 1,8 млрд грн.

Зато власть строит самые дорогие в истории дороги, которые стоят по 400 млн грн за 2 километра, как это произошло с дорогой на Днепр. Посчитайте, сколько техники мы могли отремонтировать и купить если бы не массовый распил средств на так называемом "большом строительстве".

Потом мы спрашиваем почему так. Почему реформы сворачиваются. Почему уничтожается система питания в армии. Почему впервые в проекте бюджета на 2021 год уменьшаются расходы на Минобороны. Власти глубоко безразлично оборона страны, как и ее финансирование. Показуха и ложь - важнее всего.

финансирование Владимир Зеленский реформа армия оборона большая стройка
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