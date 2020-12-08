У наступному парламенті партії "Слуга народу" не буде

У своєму рідному Кривому Розі Зеленський поставив на карту все. Він туди не раз приїздив, агітував, фотографувався на фоні реклами кандидата, транслював відеозвернення

У своєму рідному Кривому Розі Зеленський поставив на карту все. Він туди не раз приїздив, агітував, фотографувався на фоні реклами кандидата, транслював відеозвернення

Відкрито пішов на союз з Ахметовим/Новінським, вони відрядили свого топ-менеджера кандидатом від Зеленського. Після першого туру знайшли "аргументи" для переможця Вілкула-старшого, щоби той "добровільно" знявся з виборів. У підсумку, попри всі ці ігрища з явними іміджевими втратами для Зеленського - він Кривий Ріг програв. Як програв і всі інші великі міста країни. Рік тому, коли мене запитали про перспективи партії "Слуга народу", я сказав на той момент неочікуване - у наступному парламенті цієї партії не буде. Тоді не надто повірили. А зараз? Бо насправді в Зеленському його виборці вбачали Голобородька. За півтора року побачили: він просто Зеленський.

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