09:29  08 грудня
В Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових хворих COVID-19
08:41  08 грудня
До Нового року: Фукс розповів, коли Кернес планує повернутися до Харкова
08:13  08 грудня
Доба в ООС: бойовики стріляли поблизу Водяного та Авдіївки
UA | RU
UA | RU
Анатолій Гриценко політик [email protected]
08 грудня 2020, 09:05 44

У наступному парламенті партії "Слуга народу" не буде

08 грудня 2020, 09:05 44
Читайте также на русском языке
У своєму рідному Кривому Розі Зеленський поставив на карту все. Він туди не раз приїздив, агітував, фотографувався на фоні реклами кандидата, транслював відеозвернення
У своєму рідному Кривому Розі Зеленський поставив на карту все. Він туди не раз приїздив, агітував, фотографувався на фоні реклами кандидата, транслював відеозвернення
Читайте также
на русском языке

Відкрито пішов на союз з Ахметовим/Новінським, вони відрядили свого топ-менеджера кандидатом від Зеленського. Після першого туру знайшли "аргументи" для переможця Вілкула-старшого, щоби той "добровільно" знявся з виборів. У підсумку, попри всі ці ігрища з явними іміджевими втратами для Зеленського - він Кривий Ріг програв. Як програв і всі інші великі міста країни. Рік тому, коли мене запитали про перспективи партії "Слуга народу", я сказав на той момент неочікуване - у наступному парламенті цієї партії не буде. Тоді не надто повірили. А зараз? Бо насправді в Зеленському його виборці вбачали Голобородька. За півтора року побачили: він просто Зеленський.

вибори Володимир Зеленський мер Кривий Ріг Рінат Ахметов Вілкул Юрій другий тур
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Новим мером Кривого Рогу став Костянтин Павлов, - ТВК
07 грудня 2020, 20:26
Другий тур виборів у містах коштував від 350 тис. до понад 14 млн гривень, - ЧЕСНО
07 грудня 2020, 17:17
У ОПЗЖ заявляють про перемогу Павлова на виборах мера Кривого Рогу
07 грудня 2020, 10:23
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Одеська "стінка на стінку": як ОПЗЖ програла головне крісло в облраді з різницею в чотири голоси
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »