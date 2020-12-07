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07 грудня 2020, 10:23 118

У ОПЗЖ заявляють про перемогу Павлова на виборах мера Кривого Рогу

07 грудня 2020, 10:23 118
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Він обійшов свого конкурента майже на 17%
Він обійшов свого конкурента майже на 17%
Фото: zagittya.com.ua
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За даними паралельного підрахунку голосів, проведеного штабом кандидата в мери Кривого Рогу Костянтина Павлова, він перемагає в другому турі виборів з результатом у 58,5% (97 774 голосів виборців).

Як передає RegioNews, таку заяву зробили в пресслужбі партії "Опозиційна платформа - За життя".

Так, зазначається, що Павлов переміг на 289-ти дільницях, на 5-ти - Дмитро Шевчик. Також Костянтин Павлов переміг у всіх 7 районах Кривого Рогу.

У цілому, за даними партії, Павлов обійшов свого опонента Шевчика на 17%, що становить близько 28,5 тисячі голосів.

Крім того, за попередніми даними, близько 3,5 тисячі бюлетенів визнані зіпсованими.

У Кривому Розі на виборах міського голови зафіксована найвища в Україні явка за другим туром. Це фактично відповідає явці в першому турі, який відбувся 25 жовтня.

Нагадаємо, 6 грудня у Кривому Розі пройшов другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Також опубліковані дані двох екзит-полів, однак за ними перемогу отримують різні кандидати.

вибори Слуга народа ОПЗЖ голосування Кривий Ріг Кандидат
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