У ОПЗЖ заявляють про перемогу Павлова на виборах мера Кривого Рогу
За даними паралельного підрахунку голосів, проведеного штабом кандидата в мери Кривого Рогу Костянтина Павлова, він перемагає в другому турі виборів з результатом у 58,5% (97 774 голосів виборців).
Як передає RegioNews, таку заяву зробили в пресслужбі партії "Опозиційна платформа - За життя".
Так, зазначається, що Павлов переміг на 289-ти дільницях, на 5-ти - Дмитро Шевчик. Також Костянтин Павлов переміг у всіх 7 районах Кривого Рогу.
У цілому, за даними партії, Павлов обійшов свого опонента Шевчика на 17%, що становить близько 28,5 тисячі голосів.
Крім того, за попередніми даними, близько 3,5 тисячі бюлетенів визнані зіпсованими.
У Кривому Розі на виборах міського голови зафіксована найвища в Україні явка за другим туром. Це фактично відповідає явці в першому турі, який відбувся 25 жовтня.
Нагадаємо, 6 грудня у Кривому Розі пройшов другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.
Також опубліковані дані двох екзит-полів, однак за ними перемогу отримують різні кандидати.