В следующем парламенте партии "Слуга народа" не будет

В своем родном Кривом Роге Зеленский поставил на карту все. Он туда не раз приезжал, агитировал, фотографировался на фоне рекламы кандидата, транслировал видеообращение

В своем родном Кривом Роге Зеленский поставил на карту все. Он туда не раз приезжал, агитировал, фотографировался на фоне рекламы кандидата, транслировал видеообращение

Открыто пошел на союз с Ахметовым/Новинским, они отправили своего топ-менеджера кандидатом от Зеленского. После первого тура нашли "аргументы" для победителя Вилкула-старшего, чтобы тот "добровольно" снялся с выборов. В итоге, несмотря на все эти игрища с явными имиджевыми потерями для Зеленского - он Кривой Рог проиграл. Как проиграл и все другие крупные города страны. Год назад, когда меня спросили о перспективах партии "Слуга народа", я сказал на тот момент неожиданное - в следующем парламенте этой партии не будет. Тогда не слишком поверили. А сейчас? Потому что на самом деле в Зеленском его избиратели видели Голобородько. За полтора года увидели: он просто Зеленский.

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