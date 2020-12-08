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Анатолий Гриценко политик [email protected]
08 декабря 2020, 09:05 63

В следующем парламенте партии "Слуга народа" не будет

08 декабря 2020, 09:05 63
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В своем родном Кривом Роге Зеленский поставил на карту все. Он туда не раз приезжал, агитировал, фотографировался на фоне рекламы кандидата, транслировал видеообращение
В своем родном Кривом Роге Зеленский поставил на карту все. Он туда не раз приезжал, агитировал, фотографировался на фоне рекламы кандидата, транслировал видеообращение
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Открыто пошел на союз с Ахметовым/Новинским, они отправили своего топ-менеджера кандидатом от Зеленского. После первого тура нашли "аргументы" для победителя Вилкула-старшего, чтобы тот "добровольно" снялся с выборов. В итоге, несмотря на все эти игрища с явными имиджевыми потерями для Зеленского - он Кривой Рог проиграл. Как проиграл и все другие крупные города страны. Год назад, когда меня спросили о перспективах партии "Слуга народа", я сказал на тот момент неожиданное - в следующем парламенте этой партии не будет. Тогда не слишком поверили. А сейчас? Потому что на самом деле в Зеленском его избиратели видели Голобородько. За полтора года увидели: он просто Зеленский.

выборы Владимир Зеленский мэр Кривой Рог Ахметов Ринат Вилкул Юрий второй тур
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