Новим мером Кривого Рогу став Костянтин Павлов, - ТВК

Висуванця ОПЗЖ підтримали майже 57% городян

Висуванця ОПЗЖ підтримали майже 57% городян

Фото: сайт партії ОПЗЖ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

7 грудня міська територіальна виборча комісія отримала всі протоколи від районних комісій з результатами виборів. Новим мером Кривого Рогу став висуванець ОПЗЖ Костянтин Павлов.

За інформацією міської територіальної виборчої комісії, найбільше голосів у другому турі виборів мерів в Кривому Розі набрав Костянтин Павлов. Його підтримали 97591 виборець - 56,97%.

На другому місці опинився Дмитро Шевчик, за нього проголосували 69369 виборців.

Також голова міської ТВК Валентин Орлов повідомив, що 4339 виборців від загальної кількості тих, що відвідали волевиявлення, зіпсували свій бланк для голосування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у ОПЗЖ заявляли про перемогу Павлова на виборах мера Кривого Рогу.