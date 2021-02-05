Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"

Криворізька міськрада нового скликання сповнена старими кадрами. У мерському кріслі - друг сім'ї ексмера Вілкула Павлов, його заступники - впізнавані екс-«регіонали». У сесійній залі - більшість з партій «Блок Вілкула «Українська перспектива» і ОПЗЖ. У рідному місті президента Зеленського його партію представляє нечисленна фракція «Слуги народу» і секретар міськради, що фактично – «жест ввічливості» від переможців

Криворізька міськрада нового скликання сповнена старими кадрами. У мерському кріслі - друг сім'ї ексмера Вілкула Павлов, його заступники - впізнавані екс-«регіонали». У сесійній залі - більшість з партій «Блок Вілкула «Українська перспектива» і ОПЗЖ. У рідному місті президента Зеленського його партію представляє нечисленна фракція «Слуги народу» і секретар міськради, що фактично – «жест ввічливості» від переможців

Перемога на мерських виборах представника ОПЗЖ Костянтина Павлова на "малій батьківщині" президента – у Кривому Розі Дніпропетровської області - без перебільшення стала всеукраїнською сенсацією. Складно було повірити, що Дмитро Шевчик - молодий та активний функціонер "ахметівського дивізіону", висунутий кандидатом від "Слуги народу" на посаду криворізького градоначальника, може програти з результатом 40% голосів.

Виною всьому - суворі реалії Кривого Рогу, або як його називають - міста металургів і гірників. Близькість Павлова до сім'ї чинного тоді мера Юрія Вілкула, горезвісний адмінресурс і багаторічне "гречкосійство" акумулювалися і дали ефект у 56% його підтримки в другому турі. У підсумку в крісло мера потрапив кандидат від ОПЗЖ, який балотувався в статусі соратника Вілкула. У минулому Павлов - двічі нардеп (від Партії регіонів і "Оппоблоку"). У цьому сенсі досить символічною виглядала передача булави від ексмера своєму наступникові. А у "спадок" від попередника новий міський голова Кривого Рогу отримав лояльний виконком, впевнену більшість депутатів і друзів-заступників.

Так, найчисельнішою у міськраді виявилася фракція "Блок Вілкула "Українська перспектива" - 19 депутатів, її очолив особисто Юрій Вілкул. "Слуга народу" отримала в міськраді 16 мандатів, "рідна" фракція мера Павлова ОПЗЖ - 9, "Європейська солідарність" - 5 і "Сила людей" - 5. Загальна кількість депутатів - 54, і необхідна більшість у 23 народних обранці з легкістю набирається лише за рахунок "Блоку Вілкула" і ОПЗЖ.

Примітно, що і голова фракції "ЄС" Юрій Яровий - людина зі строкатою політичною біографією. Він встиг побувати довіреною особою на виборах президента Віктора Ющенка, а пізніше - Володимира Зеленського. З 2010 року був депутатом Криворізької міськради від Партії регіонів. Подейкують, що ситуативно фракція "Євросолідарності" може примикати до промерської більшості.

А суто "жестом ввічливості" нового мера можна вважати висунення секретарем міськради представника "Слуги народу" Олександра Котляра. Вже на бюджетній сесії цей новообраний секретар заявив, що фракція "СН" не буде голосувати за бюджет. І хоча опозиція зі "слуг" і "Сили людей" явно не "робить погоду" в сесійній залі, така позиція Котляра чітко позначила межу з більшістю.

Розподіл керівників постійних комісій в розрізі фракцій виглядає наступним чином: "Блок Вілкула" та "Слуга народу" очолили по чотири. На чолі найбільш вагомої бюджетної комісії Криворізької міськради став сам Вілкул. Інший представник його партії очолив ще одну престижну комісію - з питань земельних відносин, містобудування, комунальної власності. "Слугам" дісталися куди менш впливові: екологічна комісія, з питань етики, з питань освіти, культури і спорту, а також інвестиційна комісія. Представник ОПЗЖ очолив комісію з питань підприємництва, "ЄС" - комісію з питань комунального господарства.

Заступниками Павлова стали троє його давніх соратників і друзів родини Вілкул. Наприклад, Євген Удод був функціонером ахметівського "Метінвесту", головою Дніпропетровської облради часів Януковича, а пізніше - першим заступником мера Юрія Вілкула. У 2017 році Генпрокуратура оголосила йому підозру у розкраданні коштів, після чого він втік, був оголошений у розшук, проте через два роки його ім'я видалили з бази розшуку МВС.

Ще одним заступником мера став глава пресслужби Олександра Вілкула в пору його керівництва Дніпропетровської ОДА - Сергій Мілютін. Третім заступником мера став екссекретар міськради минулого скликання Сергій Маляренко. Він двічі провалював вибори у Верховну Раду, обидва рази висуваючись від Партії регіонів. Таким чином, всі троє віце-мерів у Павлова - екс-"регіонали", розквіт кар'єри яких припав на часи президентства Януковича.

Показовий факт: у грудні 2020 року в регламент роботи міськради Кривого Рогу мерською більшістю були проголосовані "драконівські" нововведення. Їх можна трактувати не інакше, як намір "тримати в узді" депутатський корпус. Тепер головуючий на сесії може відключити мікрофон і припинити виступ депутата в разі, якщо він порушує депутатську етику, виступає не з питань порядку денного, нецензурно лається, проявляє "явну неповагу" до головуючого. Також може бути поставлено на голосування питання про позбавлення депутата права виступу протягом всього засідання, а при повторному порушенні - до п'яти засідань. При цьому працівники КП "Криворізька муніципальна гвардія" наділяються правом забезпечити примусове видалення з залу таких депутатів та інших присутніх осіб.

Отже, за підсумками місцевих виборів-2020 команда ексмера Вілкула, ґрунтовно "окопавшись" в Кривому Розі, очевидно переважила на політичному маятнику президентську силу. Втім, наскільки довго вдасться зберігати таке положення, покаже час, але підстав для втрати позицій в місті як старого мера Вілкула-старшого, так і нового Павлова, по суті, поки не спостерігається.