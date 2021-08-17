Буряк и не его команда. Почему в Запорожье будут досрочные выборы мэра и при чем здесь Зеленский

В Запорожье - политический кризис: большинство депутатов горсовета уже почти два месяца не ходят на сессии, которые созывает городской голова Запорожья, и фактически заблокировали всю жизнедеятельность прифронтового областного центра

В Запорожье - политический кризис: большинство депутатов горсовета уже почти два месяца не ходят на сессии, которые созывает городской голова Запорожья, и фактически заблокировали всю жизнедеятельность прифронтового областного центра

Фото: zp.gov.ua

Ситуация зашла в тупик, и обе стороны конфликта заговорили о досрочных выборах. Мэр Владимир Буряк обратился к Верховной Раде с просьбой "разогнать" нынешний состав Запорожского горсовета, а депутаты с широкой коалиции обещают в ближайшее время объявить импичмент местному бургомистру. Из-за чего возник конфликт, кто из "слуг народа" и кому "продался", и чьи руки дергают за невидимые ниточки запорожских марионеток, разбирался RegioNews.

Как все начиналось

Мы неоднократно рассказывали о том, как городской голова Запорожья Владимир Буряк повторно пришел к власти. Первые выборы он выиграл еще в 2015 году, а второй срок получил осенью 2020-го, когда в первом туре местных выборов за него проголосовали почти 60% избирателей. При этом у господина Буряка была колоссальная поддержка со стороны его ситуативных политических партнеров.

В частности, от влиятельного политика Вячеслава Богуслаева (владелец завода "Мотор Сич") и братьев Сергея и Владимира Кальцевых, которые контролируют местную ячейку ОПЗЖ (эта партия заняла второе место на выборах в городской совет и получила больше всего мандатов в Запорожском областном совете). Ни "моторовцы", ни Кальцевы не выдвигали своих людей в качестве кандидатов на пост мэра Запорожья, что позволило не "растянуть" голоса потенциальных избирателей Буряка и получить ему безоговорочную победу.

Зато запорожский градоначальник взял на себя ряд обязательств. В частности, отдать должность секретаря горсовета господам Кальцевым, а людей из группы Богуслаева назначить своими заместителями и фактически передать под их контроль несколько ключевых коммунальных предприятий. Однако своих обещаний Буряк не выполнил - должности оставил за своими людьми и рассорился с потенциальными коллегами по коалиции.

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Плюс ко всему еще задолго до выборов мэр пообещал "заводу" (так называют финансово-промышленную группу металлургического комбината "Запорожсталь", владельцем которой является Ринат Ахметов, а сам Буряк до мэрства работал там главным инженером), что будет баллотироваться от "Оппозиционного блока". Именно " Оппоблок "поддерживает и Ахметов, и руководство "Запорожстали". Однако незадолго до выборов запорожский градоначальник покупает себе политическую силу, переименовывает в свою честь и на местные выборы-2020 идет вместе с "Партией Владимира Буряка "Єднання".

"По сути, Буряк "кинул" всех, кого можно было "кинуть": и" завод", и Кальцева, и Богуслаева. Кроме того, он сумел рассориться и с Офисом президента. В ОП очень недовольны его действиями и на примере Запорожья будут испытывать новый способ борьбы с неугодными мэрами, именно поэтому и возникла такая ситуация", - рассказывает RegioNews один из депутатов Запорожского горсовета.

А ситуация следующая: сразу после местных выборов Буряк, точнее его политсила, формирует фактическую коалицию со "слугами народа", оставив "за бортом" братьев Кальцевых и ОПЗЖ. Кроме того, городской голова оставляет своих бывших заместителей, которые входят в его орбиту, а на должность секретаря горсовета лоббирует еще одного представителя "Єднання" Геннадия Наумова. Такая ситуация стала настоящим шоком для вчерашних единомышленников Буряка, и они начали разрабатывать план мести. К коалиции, которая не сложилась, присоединился и "завод", который имеет свои веские основания обижаться на Владимира Викторовича.

Как "слуги" стали "тушками"

В один прекрасный день запорожские политические эксперты в один голос заговорили о том, что в городской власти надвигаются серьезные изменения и кадровые перестановки. И вот на одной из очередных сессий изменения таки происходят: Буряк соглашается на увольнение секретаря горсовета - место Геннадия Наумова занимает депутат от "Слуги народа" Анатолий Куртев – и смену едва ли не всех своих заместителей, отдав должности "Новой политике", ОПЗЖ и "Європейській солідарності".

Казалось бы, все довольны, справедливость восстановлена. Но... Уже через месяц Владимир Буряк подписывает распоряжение, которым освобождает новоизбранного Куртева с должности секретаря: дескать, не прошел спецпроверку НАПК, потому что не внес данные в декларацию - не "показал" тысячу гектаров земли. Мэр оправдывается: это нарушение закона. И божится оставить вторую должность в городе за "слугами". Однако точка невозврата уже была пройдена, а механизм долгой и тяжелой борьбы за власть запущен. Оппоненты апеллировали к тому, что в свое время мэр отказался уволить своего заместителя Анатолия Пустоварова, которого обвинили в краже почти 80 миллионов бюджетных гривен, и сказал, что примет решение только после приговора суда. Во-вторых, депутаты называют распоряжение об увольнении Куртева незаконным – мол, он просто не успел подать обновленную декларацию. Именно с этого и начинается война.

Воспользовавшись моментом, братья Кальцевы берут "в оборот" депутатов горсовета и начинают активные переговоры. С кем-то договариваются, кого покупают. Таким образом в Запорожье создается сильная антибуряковская коалиция, в состав которой входят, казалось бы, невероятные идеологические противники: ОПЗЖ, "ЄС", "Новая политика", "Слуга народа" и ... "Партия Шария". Эти пять политических сил из шести, избранных в состав Запорожского горсовета, создают большинство, которое получает почти полсотни депутатских голосов. У Буряка остается 16 "штыков" (в совете – 64 народных избранника).

"Владимир Буряк был слишком уверен в своих силах и не рассчитал их. Сейчас же получается, что он стал заложником своей же уверенности и дерзости. Его окружили со всех сторон, и как он будет выходить из ситуации, вообще неизвестно", - рассказывает влиятельный запорожский политик. Источник также объясняет RegioNews, каким образом так называемой группе Кальцева удалось объединить вокруг себя политические силы, которые чисто теоретически несоединимые вообще.

"Всем известно, что запорожская ячейка "ЄС" фактически подконтрольна Пономареву (Александр Пономарев – нардеп из фракции ОПЗЖ, избранный от Бердянска – ред.). Поэтому Кальцеву (Владимир Кальцев – нардеп, избранный от ОПЗЖ – ред.) было несложно с ним договориться. "Партия Шария" - то понятно, там случайные люди, которые за деньги готовы на все. "Слуги" обижены на Буряка за то, что с ними не считаются. Кроме того, есть "разнарядка" из Киева, от ОП, делать все, что скажет именно Кальцев. Ну и не следует забывать, что деньги делают свое дело: по моей информации, несколько депутатов от "СН" просто "продались" Кальцеву", - говорит политик.

Что же касается богуслаевской "Новой политики", то здесь немного сложнее. "Все же знают, что было принято решение о национализации "Мотор Сичи", которое сейчас заморожено. Почему? Потому что есть ряд определенных договоренностей с ОП. Среди них и запорожский вопрос. Киев требует от "моторовцев" во всем поддерживать именно Кальцева. А у них просто нет другого выхода", - рассказывает наш источник.

По его словам, столичным куратором того самого "запорожского вопроса" является заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, который, кстати, недавно с неофициальным визитом посетил областной центр. "Офис сейчас "прокачивает" ситуацию по Запорожью, чтобы понимать, могут ли такие сценарии сработать в других регионах, где городские головы имеют большую поддержку избирателей и свои собственные политические проекты. Как на них можно повлиять или же "нейтрализовать", если тот же мэр выйдет из-под контроля", - дополняет наш собеседник.

Кто кому легитимный?

Н вернемся, собственно, к политическому кризису в Запорожье. После подписания распоряжения об увольнении Анатолия Куртева Владимир Буряк срочно ложится в больницу – ему делают операцию на сердце (господин мэр имеет определенные проблемы со здоровьем, ранее перенес инфаркт). Тем временем уволенный секретарь срочно обращается в суд с требованием признать решение городского головы незаконным. И тут начинается самое интересное. Запорожская судья Юлия Калашник утром отказывает Куртеву и не принимает его заявление к рассмотрению, а уже после обеда того же дня удовлетворяет его требования! Если верить местным Телеграм-каналам, то такое беспрецедентное решение судья приняла после нескольких звонков из того же Офиса президента. Следует отметить, что судья Калашник не комментирует свои действия, не общается с прессой и не выдает Куртеву полную версию своего же решения, чтобы он мог обратиться в исполнительную службу на основании этого документа и вернуться в кресло секретаря.

А тем временем, пока мэр Буряк был на больничном, а секретарь (или не секретарь) Куртев судился, новосозданная коалиция решила собраться на внеочередную сессию. Однако депутатам не удалось даже попасть в сессионный зал, которую заблокировали парни спортивного телосложения, которые называли себя патриотами и ветеранами АТО. Мол, они выступали против рейдерского захвата власти со стороны братьев Кальцевых. Впоследствии в коалиции заявят, что активистами оказались бойцы "Национального корпуса", которые прибыли в Запорожье из Харькова и Кривого Рога.

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За несколько дней господин Буряк вышел с больничного и объявил о созыве очередной сессии – это было еще в начале июня. Однако большинство депутатов, перешедших под "крыло" братьев Кальцевых, на заседание не явились. После этого Буряк еще семь раз звал избранников в сессионный зал, но сессии депутаты бойкотировали – пришли только на прошлой неделе, чтобы проголосовать за выделение средств на ремонт крыши запорожской многоэтажки, которая пострадала в результате пожара, и поддержали проект решения о выделении средств инсулинозависимым запорожцам. После этого представители широкой коалиции демонстративно покинули помещение горсовета, а с Буряком остались лишь представители его "Єднання".

Следует отметить, что накануне едва ли не каждой недосессии в Запорожье собираются многочисленные митинги в поддержку мэра. Главные участники – бюджетники, медики, учителя, коммунальщики. "Буряк лично дал распоряжение, чтобы от каждого учреждения в таких мероприятиях принимали участие не менее 10% работников. В противном случае – увольнение", - рассказывают RegioNews городские депутаты. Эту информацию относительно добровольно-принудительного участия в митингах подтверждают также работники коммунальных предприятий и районных администраций.

Сам Буряк после каждой сессии отмечает саботажи со стороны депутатов, обвиняет их в "блокаде" работы всего городского хозяйства и апеллирует к избирателям. Мол, смотрит кому вы отдали свои голоса, депутаты не выполняют свои прямые обязанности и не голосуют по принципиально важным вопросам. Вероятно, чувствуя собственную неспособность повлиять на ситуацию, Владимир Викторович даже обратился в Верховную Раду с требованием назначить перевыборы в Запорожский горсовет. Аргумент все тот же: депутаты саботируют работу. Однако в данном случае мэр немного лукавит, потому что согласно закону О местном самоуправлении, "разогнать" состав Рады и назначить внеочередные выборы можно лишь в том случае, если депутаты не собираются на сессию полным составом в течение трех месяцев. Де-юре запорожские избранники собрались на прошлой неделе, поэтому оснований для прекращения полномочий депутатского корпуса пока нет.

А вот в рукаве оппонентов Буряка есть главный козырь – почти 50 депутатских голосов, что составляет более чем две трети от состава Рады. "Сейчас идет речь об объявлении Владимиру Буряку недоверия, то есть импичмента. Голосов для этого хватает. Я думаю, это произойдет уже в начале сентября, когда все вернутся из отпусков и будут достижении окончательные договоренности между всеми участниками так называемой коалиции. В отставке Буряка пока заинтересованы все", - рассказал нам один из депутатов горсовета.

Впрочем, будет ли это выгодно рядовым запорожцам, более половины из которых отдали свои голоса именно за действующего городского голову? Выдержит ли избирательно-финансовую нагрузку городской бюджет? "Вопрос риторический. Как говорится: ничего личного – только политика", - говорят в коалиции. Тем временем Буряк не оставляет надежд разблокировать работу Рады и снова созывает сессию. На этот раз на 27 августа. Поэтому уже совсем скоро станет ясно, изменится ли политическая ситуация в прифронтовом Запорожье. И, собственно, в чью пользу.