Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция

Городской голова Запорожья стремительно теряет свои позиции. Еще вчера Владимир Буряк был полноправным хозяином города, который позволял себе указывать известное направление политическим оппонентам. А сегодня остался почти ни с чем и оказался в шаге от импичмента

Городской голова Запорожья стремительно теряет свои позиции. Еще вчера Владимир Буряк был полноправным хозяином города, который позволял себе указывать известное направление политическим оппонентам. А сегодня остался почти ни с чем и оказался в шаге от импичмента

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В Запорожском городском совете новый политический расклад – на последней сессии депутаты создали широкую коалицию и полностью "перекроили" фактическую верхушку власти: сменили секретаря горсовета и заместителей мэра. Сам Владимир Буряк назвал это "переформатированием горсовета". Хотя политические эксперты, с которыми общался RegioNews, утверждают: это начало конца единовластной эпохи запорожского градоначальника.

Первая "ходка" Буряка

Как мы уже рассказывали, впервые господин Буряк занял пост городского головы одного из крупнейших промышленных городов Украины в 2015 году. Тогда главный инженер комбината "Запорожсталь", который является одним из основных наполнителей бюджета Запорожья, без проблем выиграл выборы. Задействовалась и своеобразная "гречка" под видом встреч избирателей с тогда еще кандидатом Буряком, которые сопровождались благотворительными обедами, и мощный админресурс. В конце концов, "крепкому хозяйственнику" удалось выиграть выборы.

Во времена первой каденции мэр Запорожья чувствовал себя достаточно уверенно: в городском совете большинство поддерживало его, оппозиции практически не было, за исключением нескольких депутатов, которые бездарно "тролили" Буряка и устраивали дешевые перформансы. Оппозиционеры были для него, словно тот навязчивый комар – якобы и пищит и раздражает, однако существенного вреда нанести не в состоянии. А поднимать руку и громко "хлопнуть" это писклявое насекомое – кому оно надо, тратить собственные силы и время.

Так что господин Буряк профессионально игнорировал все выходки политических типа оппонентов и работал без каких-либо проблем: сформированная команда заместителей-единомышленников, "удобный" секретарь горсовета, полностью подконтрольные руководители ключевых департаментов и коммунальных предприятий. И вот за несколько месяцев до местных выборов-2020 мэр сделал два заявления: он идет на второй срок и создает свою политическую силу - партию Владимира Буряка "Єднання".

Городской голова призвал депутатов из разных фракций присоединиться к вновь созданному собственному детищу, намекнув, что те получат шансы попасть в новый созыв горсовета. Как ни странно, но первыми в партию Буряка побежали представители той самой оппозиции, которые громко визжали о коррупции со стороны градоначальника и обвиняли его во всех чиновничьих грехах. К политической команде главы города присоединились также различные чиновники, руководители больниц, образовательных учреждений и других структур, подконтрольных городскому совету. Будто чувствовали: впереди - второй срок.

Вторая "ходка" Буряка

На выборах-2020 Буряк во второй раз занял должность городского головы Запорожья - в первом туре он набрал более 60% голосов. Кроме него самого в состав горсовета попали и 16 его соратников (всего 64 депутата), которые вошли в мэрскую партию "Єднання".

RegioNews сообщал, ссылаясь на свои политические источники, что еще накануне народного волеизъявления Буряк якобы согласился на будущую коалицию в горсовете, в которую, кроме депутатов от "Єднання", должны были бы войти представители ОПЗЖ, а также депутаты от партии "Нова політика". Таким образом другие политические партии, а это "Слуга народа", "Європейська солідарність" и "Партия Шария", оказались бы в оппозиции.

Если бы переизбранный мэр пошел бы на этот шаг, то так называемая "ширка" получила бы контрольный пакет депутатских голосов – 35 из необходимых 33-х. При этом господин голова оказался бы в зависимости от своих ситуативных партнеров и должен был выполнить ряд их условий – отдать им должность секретаря горсовета, несколько мест из перечня своих заместителей и назначить их ставленников директорами ключевых коммунальных предприятий. Фактически это бы означало, что Буряк добровольно откажется от полного и единовластного контроля над исполнительной властью. А это, на секундочку, и земельные, и бюджетные вопросы, и право "кадрового голоса".

Поэтому очевидно, что городской голова решил всех обыграть, поэтому состав широкой коалиции неожиданно и существенно изменился: в нее вошли "Єднання" и депутаты от "СН". Кстати, "слуги", как и ОПЗЖ, получили равное число депутатских мандатов – по 13, поэтому для Буряка сменить "шило на мыло" было не принципиальным вопросом, при условии, что к ним присоединится "Нова політика", что и произошло. В результате вчерашние потенциальные союзники господина мэра в лице ОПЗЖ по факту оказались за бортом этой политической шлюпки.

Антимэрский демарш

Однако Владимиру Викторовичу пришлось недолго наслаждаться фактической полной властью в Запорожье. Еще в начале апреля городские депутаты планировали собраться на сессию. Однако заседанию не суждено было состояться - неизвестный сообщил о минировании помещения горсовета. Следует заметить, что никакой взрывчатки или других опасных предметов в мэрии не нашли, впрочем, сессия была сорвана.

Впоследствии депутаты снова пожелали собраться под одной крышей, но и на этот раз не сложилось – мэр заявил, что проводить сессию нельзя из-за карантинных ограничений. А вот третья попытка оказалась удачной, продуктивной и почти сенсационной. Но начнем с того, что еще задолго до созыва сессии политические эксперты заговорили о планах в городском совете полной "перегрузки" власти, которая предусматривает кадровые изменения, и они просто невероятно ослабят позиции запорожского градоначальника.

Информированные политические эксперты в один голос заговорили о том, что фактическому хозяину запорожской ОПЗЖ нардепу Владимиру Кальцеву, которого после выборов "кинул" Буряк, удалось перетянуть на свою сторону нескольких депутатов от партии "Слуга народа". У всех - свой интерес: Кальцев расставляет своих людей на ключевых должностях, как и хотел раньше (у господина Владимира ну очень большой земельный интерес в Запорожье), а "слуги - предатели" в свою очередь получают свои "плюшки": кто-то – существенное пополнение банковских счетов, кто-то - должность, кто-то - небольшой участок на берегу Днепра. Правда ли это, RegioNews не берется утверждать. Но констатируем одно: на прошлой сессии своим голосованием депутаты Запорожского горсовета фактически уничтожили вертикаль исполнительной власти, ранее намертво "зацементированной" Буряком.

Буряк, директор морга и другие

"Желание всех политических сил работать на благо жителей Запорожья, своих избирателей – это похвальное решение. Надеюсь, что эти действия пойдут исключительно на пользу запорожцам. А там поживем – увидим... Надеюсь, что не будет перетягивания канатов и не будет отстранения от политического формата всех участников нового формата", - заявил городской голова, открывая последнюю сессию. Трудно судить, искренним ли был мэр. Очевидно другое: он уже никак не смог повлиять на процесс, и единственное, что ему оставалось - смириться. Может, и ненадолго, однако…

По решению депутатского большинства был заменен секретарь городского совета. Ранее эту должность занимал представитель мэрской партии "Єднання" Геннадий Наумов. Его место занял "слуга народа" Анатолий Куртев. До избрания на должность он работал руководителем КУ "Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Запорожского облсовета. Между тем, теперь уже бывший секретарь совета Наумов занял должность заместителя Буряка и будет заниматься вопросами медицины.

Также Владимир Викторович остался без первого заместителя – депутаты просто отменили эту должность, а Андрей Пятницкий, который был первым вице-мэром, стал просто заместителем, который будет отвечать за финансовые вопросы. Еще один представитель бывшей команды, кого удалось "спасти", - Виктор Городецкий ("Нова політика"). К сфере его деятельности по-прежнему будет относиться сфера жилищно-коммунального хозяйства.

Среди новых лиц исполнительной власти есть еще один представитель партии "Єднання" Александр Никифоров, который ранее возглавлял коммунальное предприятие "Водоканал", а до этого работал на родном для Буряка комбинате "Запорожсталь" Рината Ахметова. Никифорову достались вопросы развития коммунальных предприятий.

Квота "Європейської солідарності", которая ранее не была представлена в исполнительной власти, – директор запорожского "Эпицентра" Александр Константинов. Он будет отвечать за состояние дорог и стратегическое развитие. Также новым заместителем мэра стал представитель "Слуги народа" Анатолий Васюк. Бывший представитель партии "Батьківщина", который в свое время работал председателем Запорожской райгосадминистрации, теперь будет отвечать в Запорожье за вопросы образования.

А вот одно из самых интересных назначений – заместитель городского головы по земельным вопросам и коммунальной собственности. Эту должность занял Роман Таран – бывший секретарь горсовета и правая рука вышеупомянутого Владимира Кальцева. Таран напрямую ассоциируется с Кальцевым и считается преданным лично ему лицом.

В итоге можно констатировать следующее: такие кадровые ротации действительно показали существенное ослабление позиций Буряка. Кроме того, что политическим оппонентам удалось окружить его своими людьми, мэра лишили контроля над ключевыми сферами города. Более того, в Запорожье все чаще говорят, что мэру Запорожья в случае его неповиновения своим новым компаньонам может "светить" импичмент. Но не факт, что на этом самая интересная политическая игра здесь закончилась. Как показывает практика, Владимир Буряк любит оставлять последнее слово за собой.