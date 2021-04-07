Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок

Команда нового чернівецького бургомістра скористалася необов’язковим «стоденним звітом» для посилення власних позицій в інформаційному просторі

Команда нового чернівецького бургомістра скористалася необов’язковим «стоденним звітом» для посилення власних позицій в інформаційному просторі

Місцева партія "Єдина альтернатива", яка взяла пристойну кількість місць у Чернівецькій міській раді (9 депутатів з 42-х плюс мер Роман Клічук), через сто днів від присяги продовжила дотримуватися "передвиборчого іміджу": продемонструвала журналістам оригінальність і вміння користуватися "високими технологіями". А саме: пресконференцію вони провели не в Ратуші, а в міському виставковому центрі, і не лише звітували на словах, а й демонстрували заздалегідь підготовлені слайди. Водночас, наслідки ста днів роботи ще не є відчутними для містян, а закладені для змін "фундаменти" лише мають слугувати основою для майбутніх результатів. Зокрема, команда змінила всіх (ну чи майже всіх) очільників ключових департаментів і управлінь, на дві посади в мерії і шість посад керівників комунальних підприємств оголошено конкурс. RegioNews з’ясував, чи стане все це запорукою подальшого безперешкодного втілення правильних рішень нової команди.

Контроль і облік

Для того, щоби зміни в житті міста стали кардинальними, команда нового мера Чернівців намагається "копати глибоко": розпочали з аудиту всіх комунальних підприємств. Аудит вони обіцяли до виборів ще й зауважували, що його проведуть власними силами команди. Щоправда, згодом змушені були пояснити, що "аудит буває різний". Зараз це повторили і додали, що "управлінський аудит можна провести швидко, а бухгалтерських і фінансовий - ні". Тому завершений лише фінансовий аудит на КП "Спецкомунтраст" (за його результатами матеріали направлені до правоохоронних органів), "на підході" матеріали до правоохоронців за результатами перевірки тролейбусного управління (де вже змінили менеджмент), триває аудит міськШЕПу, всі решта - на черзі. Управлінський аудит на одному з найбільших ринків країни – Калинівському - також дозволив вголос заговорити про те, що й так всі знали: непрозорий розподіл нових "вільних" місць на ринку, безлад зі збором коштів за паркування і перевищення договірних торгових площ.

На противагу неефективним управлінським компаніям створене комунальне підприємство "Містосервіс", яке об’єднало сім комунальних ЖРЕПів. Результат у вигляді якісних комунпослуг наразі очікується. Змінено також порядок звітування комунальних підприємств: раніше вони подавали фінзвіт раз на рік, і плачевні підсумки були лише підставою надавати підприємствам постійні грошові вливання з міського бюджету. Тепер їх зобов’язали звітувати щомісяця, відповідно можна буде постійно коригувати і рятувати ситуацію не лише фінансовою допомогою, а й різними управлінськими рішеннями.

Інші перевірки також підтвердили те, про що всі здогадувалися. Наприклад, що "протягом багатьох років на оренді та викупі комунального майна громада втрачала чималі кошти". Тож тепер створена робоча група, яка розробляє нове Положення про оренду державного та комунального майна. Наслідком цього мають стати однакові для всіх правила і надходження коштів у бюджет. Але це знову ж таки більше нагадує передвиборчі обіцянки, аніж результат.

"Острівний транспорт"

Через інфраструктурну відірваність від "Великої України" Буковину і її адміністративний центр Чернівці називають "островом". Літаки сюди давно не літають, потяги і в докарантинний період ходили дуже зрідка (щодня лише два на Київ і один на Одесу – ось, здається, і все), а тепер і того нема. Автобусне сполучення дорогами сумновідомої якості і перевізниками з машинами сумновідомого віку - не лише не надто зручне, а й не зовсім безпечне. Та і всередині "острова" з транспортом усе печально: комунальні тролейбуси – ті ще "ходячі" музейні експонати, а приватні буси теж недалеко від них втекли.

Попередники нинішніх депутатів відмовилися від кредиту на нові тролейбуси – на користь купівлі вживаних. Тож тепер, як каже заступник міського голови Ігор Крохмаль, "маємо два шляхи вирішення: беремо участь серед 11 міст, які мають намір кредитуватися за програмою розвитку європейського транспорту, чекаємо ратифікації угоди, за якою придбаємо мінімум 20 нових тролейбусів до кінця року". Це знову десь більше на межі обіцянок, аніж звіту. Як і наступне твердження звітувальників: "Розробили програму розвитку транспорту, де передбачається придбати автобуси малого та середнього класу. Врахували зауваження і доповнення депутатського корпусу, допрацьовуємо. Вперше будемо мати комунальне підприємство, яке буде конкурувати з приватним перевізником". Хоча, зрозуміло ж, що якість потребує часу.

А от щодо зовнішнього транспортного сполучення, то зрушення таки є: від 12 квітня тричі на тиждень до Чернівців знову літатиме літак зі столиці. Це міський голова Роман Клічук визначив як особисте досягнення – домовився ж бо з компанією "Мотор Січ" він особисто. І одним з перших він скористається цим рейсом: разом зі своїм заступником уже 14 квітня вранці полетить до Києва, а увечері повернеться. Квитки, каже, вже придбані. Успішному ж посиленню залізничного сполучення завадила запроваджена в області "червона" карантинна зона. Перемовини мера ні до чого не призвели, а от ОДА хвалиться домовленостями про кілька спецпотягів, які вивезуть з "острова" охочих до столиці і завезуть сюди бажаючих повернутися. Таке собі досягнення, але, як казав політичний класик, "маємо що маємо".

Ще одна категорія транспорту була вшанована обговоренням на пресконференції з нагоди ста днів мерства Клічука - це службовий транспорт мерії. Від нього чиновники міськради кажуть, що відмовилися, всі п’ять службових автівок незабаром будуть виставлені на аукціон, а виручені кошти повернуться до міського бюджету. Але це, здається ж, знову лише обіцянка.

Меморандуми і наміри

Чернівецький міський голова через сто днів після вступу на посаду зізнався, що його команді як "людям з бізнесу" таки непросто впоратися з "бюрократією і архаїчністю" документообігу в мерії. Тому команда стала на шлях запровадження технологій smart city, що означатиме не лише зручність для споживачів послуг, але й, мовляв, підвищення прозорості влади та покращення інвестиційного середовища. Але цього очікують десь на кінець року.

Також міськрада підписала меморандум про співпрацю з міжнародним фондом "Чотири лапи", завдяки якій (співпраці себто) мають намір гуманно врегулювати кількість бездомних тварин на вулицях міста. Питання справді вже дуже наболіле (особливо болить у численних покусаних вуличними песиками), але… "Фонд, а також громадська організація "Небайдужі" розробляють для громади комплексну програму регулювання чисельності вуличних тварин" (цитата з пресрелізу до звіту мерії). А скільки часу займе процес від "розробляє" до "втілює" і "маємо результат" - та якраз стільки, щоб також назвати цей пункт обіцянкою, а не звітом.

Ще міськрада підписала меморандум із чернівецькими компаніями-забудовниками. За його умовами вони зобов’язалися добровільно сплачувати за кожний збудований квадратний метр 1% від ціни Мінрегіону на розвиток інфраструктури громади. "Це може принести місту додаткових 10 млн грн" (знову цитата з пресрелізу, зверніть увагу на форму дієслова "може принести". Що допускає, що "може й не принести"). Ще один пункт – співпраця з Антикорупційною ініціативою ЄС. Місто вийшло на другий етап цієї співпраці. Ну і, як знову ж таки сказано у пресрелізі, "завдяки експертам цієї програми ми плануємо отримати нові цифрові рішення…" (ну ви зрозуміли, про що я?).

Політика і коаліції

Від самого початку "Єдина альтернатива" йшла у владу сама по собі, щоби не "допустити туди олігархів". Місто досі було розділене двома найбільшими бізнесово-політичними групами впливу: Федорука-Бурбака (читай: Яценюка) і Продана (читай: Фірташа). "Фронтовики" (представники політсили Арсенія Яценюка "Народний фронт") до міськради формально не потрапили взагалі, хіба що "видозмінено" - 6 депутатів під прапорами партії "Пропозиція", від якої балотувався ексмер і експартієць "Народного фронту" Олексій Каспрук. "Фірташівці" (люди екссекретаря міської ради і ексвиконувача обов’язків мера Василя Продана) представлені 10-ма особами: троє, серед яких сам Продан, від "Рідного міста", і семеро – від "Команди Михайлішина" (то саме, що й Продан, тільки "в профіль"). Того самого Віталія Михайлішина, який програв Клічуку мерське крісло.

Наразі у мерії створена більшість за участі самої "Єдиної альтернативи", "Євросолідарності", "Пропозиції" і навіть "Слуги народу". Представникам більшості вже навіть віддячено такими-сякими посадами. Втім, недавня заміна глави місцевого осередку "СН" може суттєво вплинути на цю "більшість". Адже подейкують, що колишнього лідера буковинських "слуг" Віталія Другановського переважно саме через співпрацю з "ЄА" і посунули з партійної посади. Тому місцеві астрологи (закреслено) політологи стверджують, що рано чи пізно Клічуку доведеться з кимось передомовлятися. Щоправда, сам мер заявив, що переконаний: чотири партії, які об’єдналися в міськраді, є однодумцями, і саме ця більшість протримається до кінця каденції міськради цього скликання.