Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний

Команда нового черновицкого бургомистра воспользовалась необязательным «стодневным отчетом» для усиления собственных позиций в информационном пространстве

Команда нового черновицкого бургомистра воспользовалась необязательным «стодневным отчетом» для усиления собственных позиций в информационном пространстве

Местная партия "Єдина альтернатива", которая взяла приличное количество мест в Черновицком городском совете (9 депутатов из 42-х плюс мэр Роман Кличук), через сто дней после присяги продолжила придерживаться "предвыборного имиджа": продемонстрировала журналистам оригинальность и умение пользоваться "высокими технологиями". А именно: пресс-конференцию они провели не в Ратуше, а в городском выставочном центре, и не только отчитывались на словах, но и демонстрировали заранее подготовленные слайды. В то же время, последствия ста дней работы еще не ощутимы для горожан, а заложенные для изменений "фундаменты" лишь должны служить основой для будущих результатов. В частности, команда изменила всех (ну или почти всех) руководителей ключевых департаментов и управлений, на две должности в мэрии и шесть должностей руководителей коммунальных предприятий объявлен конкурс. RegioNews выяснил, станет ли все это залогом дальнейшего беспрепятственного воплощения правильных решений новой команды.

Контроль и учет

Для того, чтобы изменения в жизни города стали кардинальными, команда нового мэра Черновцов пытается "копать глубоко": начали с аудита всех коммунальных предприятий. Аудит они обещали до выборов еще и говорили, что проведут его силами своей команды. Правда, впоследствии вынуждены были объяснить, что "аудит бывает разный". Сейчас это повторили и добавили, что "управленческий аудит можно провести быстро, а бухгалтерских и финансовый - нет". Поэтому завершен лишь финансовый аудит на КП "Спецкомунтраст" (по его результатам материалы направлены в правоохранительные органы), "на подходе" материалы к правоохранителям по результатам проверки троллейбусного управления (где уже сменили менеджмент), продолжается аудит горДЭПа, все остальное - на очереди. Управленческий аудит на одном из крупнейших рынков страны – Калиновском - также позволил вслух заговорить о том, что и так все знали: непрозрачное распределение новых "свободных" мест на рынке, беспорядок со сбором средств за парковку и превышение договорных торговых площадей.

В противовес неэффективным управленческим компаниям создано коммунальное предприятие "Горсервис", которое объединило семь коммунальных ЖЭКов. Результат в виде качественных коммунальных услуг пока ожидается. Изменен также порядок отчетности коммунальных предприятий: ранее они подавали финотчет раз в год, и плачевные итоги были лишь основанием предоставлять предприятиям постоянные денежные вливания из городского бюджета. Теперь их обязали отчитываться ежемесячно, соответственно можно будет постоянно корректировать и спасать ситуацию не только финансовой помощью, но и различными управленческими решениями.

Другие проверки также подтвердили то, о чем все догадывались. Например, что "в течение многих лет на аренде и выкупе муниципального имущества громада теряла немалые средства". Поэтому теперь создана рабочая группа, которая разрабатывает новое Положение об аренде государственного и коммунального имущества. Следствием этого должны стать одинаковые для всех правила и поступления средств в бюджет. Но это опять же больше напоминает предвыборные обещания, чем результат.

"Островной транспорт"

Из-за инфраструктурной оторванности от "Большой Украины" Буковину и ее административный центр Черновцы называют "островом". Самолеты сюда давно не летают, поезда и в докарантинный период ходили очень редко (ежедневно всего два на Киев и один на Одессу – вот, кажется, и все), а теперь и того нет. Автобусное сообщение дорогами сомнительного качества и перевозчиками с машинами преклонного возраста - не только не слишком удобное, но и не совсем безопасное. Да и внутри "острова" с транспортом все печально: коммунальные троллейбусы – те еще "ходячие" музейные экспонаты, а частные бусы тоже недалеко от них убежали.

Предшественники нынешних депутатов отказались от кредита на новые троллейбусы – в пользу покупки подержанных. Поэтому теперь, как говорит заместитель городского головы Игорь Крахмаль, "есть два пути решения: участвуем среди 11 городов, которые намерены кредитоваться по программе развития европейского транспорта, ждем ратификации соглашения, по которому приобретем минимум 20 новых троллейбусов до конца года". Это опять где-то больше на грани обещаний, чем отчета. Как и следующее утверждение отчитывающихся: "Разработали программу развития транспорта, где предполагается приобрести автобусы малого и среднего класса. Учли замечания и дополнения депутатского корпуса, дорабатываем. Впервые будем иметь коммунальное предприятие, которое будет конкурировать с частным перевозчиком". Хотя, понятно же, что качество требует времени.

А вот относительно внешнего транспортного сообщения, то сдвиги все-таки есть: с 12 апреля трижды в неделю в Черновцы снова будет летать самолет из столицы. Это городской голова Роман Кличук определил как личное достижение – договорился с компанией "Мотор Сич" он лично. И одним из первых воспользуется этим рейсом: вместе со своим заместителем уже 14 апреля утром полетит в Киев, а вечером вернется. Билеты, говорит, уже приобретены. Успешному же усилению железнодорожного сообщения помешала введенная в области "красная" карантинная зона. Переговоры мэра ни к чему не привели, а вот ОГА хвастается договоренностями о нескольких спецпоездах, которые вывезут из "острова" желающих добраться в столицу и привезут тех, кому надо в Черновцы и окрестности. Такое себе достижение, но, как говорил политический классик, "имеем то, что имеем".

Еще одна категория транспорта была отмечена обсуждением на пресс-конференции по случаю ста дней мэрства Кличука - это служебный транспорт мэрии. От него чиновники горсовета говорят, что отказались, все пять служебных автомобилей вскоре будут выставлены на аукцион, а вырученные средства вернутся в городской бюджет. Но это, кажется, опять лишь обещание.

Меморандумы и намерения

Черновицкий городской голова через сто дней после вступления в должность признался, что его команде как "людям из бизнеса" таки непросто справиться с "бюрократией и архаичностью" документооборота в мэрии. Поэтому команда стала на путь внедрения технологий smart city, что означает не только удобство для потребителей услуг, но и, дескать, повышение прозрачности власти и улучшения инвестиционной среды. Но это ожидают где-то в конце года.

Также горсовет подписал меморандум о сотрудничестве с международным фондом "Четыре лапы", благодаря которому (то есть сотрудничеству) намерены гуманно урегулировать количество бездомных животных на улицах города. Вопрос действительно уже очень наболевший (особенно болит у многочисленных покусанных уличными собачками), но... "Фонд, а также общественная организация "Небайдужі" разрабатывают для громады комплексную программу регулирования численности уличных животных" (цитата из пресс-релиза к отчету мэрии). А сколько времени займет процесс от "разрабатывает" к "воплощает" и "имеем результат" - где-то как раз столько, чтобы назвать этот пункт обещанием, а не отчетом.

Еще горсовет подписал меморандум с черновицкими компаниями-застройщиками. По его условиям они обязались добровольно платить за каждый построенный квадратный метр 1% от цены Минрегиона на развитие инфраструктуры. "Это может принести городу дополнительные 10 млн грн" (снова цитата из пресс-релиза, обратите внимание на форму глагола "может принести". Что допускает, что "может и не принести"). Еще один пункт – сотрудничество с Антикоррупционной инициативой ЕС. Город вышел на второй этап этого сотрудничества. Ну и, как опять же сказано в пресс-релизе, "благодаря экспертам этой программы мы планируем получить новые цифровые решения..." (ну вы поняли, о чем я?).

Политика и коалиции

С самого начала "Єдина альтернатива" шла во власть сама по себе, чтобы не "допустить туда олигархов". Город до сих пор был разделен двумя крупнейшими финансово-политическими группами влияния: Федорука-Бурбака (читай: Яценюка) и Продана (читай: Фирташа). "Фронтовики" (представители политсилы Арсения Яценюка "Народний фронт") в горсовет формально не попали вообще, разве что "видоизмененно" - 6 депутатов под знаменами партии "Пропозиція", от которой баллотировался экс-мэр и экс-партиец "Народного фронта" Алексей Каспрук. "Фирташевцы" (люди экс-секретаря городского совета и экс-исполняющего обязанности мэра Василия Продана) представлены 10-ю лицами: трое, среди которых сам Продан, от "Рідного міста", и семь – от "Команди Михайлішина" (то же, что и Продан, только "в профиль"). Того самого Виталия Михайлишина, который проиграл Кличуку мэрское кресло.

В настоящее время в мэрии создано большинство при участии самой "Єдиної альтернативи", "Євросолідарності", "Пропозиції" и даже "Слуги народа". Представители большинства уже даже вознаграждены такими-сякими должностями. Впрочем, недавняя смена главы местного отделения "СН" может существенно повлиять на это "большинство". Ведь поговаривают, что бывшего лидера буковинских "слуг" Виталия Другановського преимущественно именно за сотрудничество с "ЄА" и сняли с партийной должности. Поэтому местные астрологи (зачеркнуто) политологи утверждают, что рано или поздно Кличуку придется с кем-то передоговариваться. Правда, сам мэр заявил, что убежден: четыре партии, которые объединились в горсовете, являются единомышленниками, и именно это большинство продержится до конца каденции горсовета этого созыва.