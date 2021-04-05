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05 квітня 2021, 19:02 4

У Чернівцях сподіваються на вихід з "червоної зони" у найближчі 2-3 тижні

05 квітня 2021, 19:02 4
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Фото з відкритих джерел
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У Чернівецькій міськраді сподіваються, що у найближчі два-три тижні Буковина буде переведена із "червоної" зони карантинних обмежень у "помаранчеву".

Про це на своїй Facebook-сторінці написав заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк, передає RegioNews.

Зокрема, він повідомив, що має "досить приємні новини" щодо показника нових ковід-випадків у Чернівцях на 100 тис населення.

Крива на діаграмі пішла різко вниз і показник за останній тиждень складає 279, 9. Подібні показники ми мали станом на 24 січня (262,4) та 14 лютого (263,2), тобто до початку третьої хвилі епідемії, – написав Лесюк.

Водночас він додає, що сама третя хвиля ще не закінчилась, тому що високими залишаються такі показники як середній показник заповнення ліжка - 85% та завантаженість ліжок, забезпечених постачанням центрального медичного кисню - в місті є вільними 3 ліжка із 100 наявних… По області в цілому цей показник складає 55, 3%.

За словами посадовця, у міських лікарнях всього є 232 точки доступу до кисню, із них 100 - доступ до вищезгаданого центрального кисню та 132 точки доступу до кисневих концентраторів. Заповненість ліжок в міських лікарнях складає 81% (вільні 60 ліжок із 315).

Обнадійливим є зменшення показника рівня госпіталізації на 1, 9% по області. Такі статистичні дані свідчать не тільки про стабілізацію епідситуації в місті та області, а і про вагомі тенденції до її покращення. Сподіваємось що в найближчі 2-3 тижні наша область (відповідно і місто Чернівці) буде переведена з червоного до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, – повідомив Юрій Лесюк.

Станом на сьогодні (5 квітня) маємо досить приємні новини щодо показника підтверджених нових випадків захворювання на...

Posted by Yurii Lesiuk on Monday, April 5, 2021

Як повідомлялося, на Буковині офіційно підтверджений "британський" штам COVID-19. Це підтвердила лабораторія ВООЗ.

COVID-19 червона зона помаранчева зона Чернівці горсовет

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