Мер Черкас ледь не вдарив представника "Нацкорпусу"

Бондаренка стримала поліція та інші чиновники

Бондаренка стримала поліція та інші чиновники

Фото RegioNews

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВиЧЕрпно.

Сьогодні у Черкаській мерії під час сесії стався конфлікт між мером Черкас Анатолієм Бондаренком та головою обласного осередку "Нацкорпусу" Дмитром Кухарчуком, який ледь не перейшов у бійку.

Кучарчук заявив, що місто втомилося від невиконаних обіцянок і назвав Бондаренка "головним корупціонером". Той відповів, що у всі часи були свої "Голохвастови".

В кінці перепалки мер попросив йому "не тикати, бо він може по-чоловічому вийти і тикнути". Кухарчук відповів - "вийди". Бондаренко піднявся, але його зупинили поліцейські і секретар міськради Юрій Тренкін. Після чого мер Черкас перейшов на нецензурні погрози в бік представника "Нацкорпусу".

Як повідомлялося раніше, мер Черкас Бондаренко розповів, чому вибачився перед президентом за історію з "бандитом". Завдяки скандалу з участю Зеленського Бондаренко підняв свої рейтинги перед стартом місцевих виборів-2020.

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