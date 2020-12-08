Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Івано-Франківську облраду

Керувати радою вже втретє довірили представникові «Свободи» Олександру Сичу, який за два тижні до цього провів останню сесію для депутатів попереднього скликання

Керувати радою вже втретє довірили представникові «Свободи» Олександру Сичу, який за два тижні до цього провів останню сесію для депутатів попереднього скликання

Тема поствиборної ситуації на Прикарпатті продовжує цикл статей, в яких RegioNews розповідає про те, хто і як формує коаліції в облрадах, а хто там опиняється в опозиції.

Змагання ветеранів

Серед партій-ветеранів, що потрапили до Івано-Франківської обласної ради як в 2015-му, так і в 2020-му роках, опинились "Свобода", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". Власне, "свободівці" на цих виборах й стали лідерами за кількістю отриманих мандатів. Найближчі п’ять років однопартійці Олега Тягнибока можуть розраховувати мінімум на 18 своїх депутатів, що на два мандати більше за показник п’ятирічної давнини. На першій же сесії представники партії оголосили про створення однойменної фракції та обрання уповноваженим представником Олександра Сича.

Окрім останнього в лавах "Свободи" є ще чимало впізнаваних обличь, які вже встигли проявити себе на політичній арені. Зокрема, заступник керівника виконавчого апарату Тисменицької райради Михайло Королик та перший заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко. Є в стані "свободівців" і перебіжчики з інших політсил. Наприклад, Марія Рудик, яка минулу каденцію провела у фракції "Воля".

А от "Євросолідарність", якій підтримки прикарпатських виборців вистачило на 17 депутатських крісел, суттєво втратила у порівнянні з минулими місцевими виборами. В 2015-му "порошенківці" мали 23 своїх депутатів, і хоча рік провели в опозиції, та все ж змогли втиснутись до коаліційної більшості та на повну використати наявні можливості. Зокрема, поставити на пост заступника голови облради Сергія Басараба, який пройшов до ради й цьогоріч.

Що ж до кадрового складу "ЄС" нового скликання, то ставку партія робила на таких, як, приміром, на підприємця, власника "Першої франківської пекарні" Ростислава Кукурудза, головного лікаря Івано-Франківського обласного госпіталю ветеранів війни Володимира Федоришина або фермера Івана Приймака. Однак, незважаючи на досить значне депутатське представництво, "Європейській солідарності" вчергове доведеться починати п’ятирічку не членом більшості. Оскільки керівний склад ради було створено силами решти п’яти фракцій, "ЄС" заявило про перехід в опозицію.

До коаліції, очолюваної "Свободою", все ж потрапили інші ветерани-важковаговики – "Батьківщина", яку в обласній раді представлятиме 14 депутатів. Серед числа обраних опинився і нардеп позаминулого скликання Василь Гладій, який у минулій каденції облради працював заступником Сича. Цього разу останній вирішив також не вигадувати велосипед та запропонував надати можливість Гладію продовжити свою роботу вже в кріслі першого вицеспікера. Депутати подібну ініціативу підтримали, закріпивши нові партнерській відносини між "тягнибоківцями" та "тимошенківцями" на Прикарпатті.

Добре знайомі "нові обличчя"

Серйозний показник у 16 депутатських мандатів продемонструвала партія-новачок "За майбутнє". Очолювана нардепом двох скликань та засновником курорту "Буковель" Олександром Шевченком, ця політсила добре знайомого прикарпатцям Ігоря Палиці одразу знайшла спільну мову зі "Свободою" та "Батьківщиною". На це, зокрема, вказує й посада заступника голови обласної ради, яка дісталась "замайбутнівцю" Миколі Палійчуку, який минулі п’ять років в облраді очолював бюджетний комітет. А за президентства Віктора Ющенка він взагалі був головою Івано-Франківської ОДА, куди пересів з крісла мера Яремче (до речі, курорт "Буковель" розташований саме на територіях у підпорядкуванні Яремчанської міськради). Надзвичайно цікавою є й зв’язка представників даного політпроєкту зі "слугами", яку, скоріш за все, буде забезпечувати вже згаданий Шевченко, а також Андрій Бриндальський, який незважаючи на депутатство в облраді від "За майбутнє", працює помічником нардепа Олександра Матусевича, котрий входить до парламентської фракції "Слуга народу".

Власне, електоральні досягнення "ЗеКоманди" на Івано-Франківщині виглядають кволо, однак некатастрофічно. Дев’ятеро "слуг", яких очолює відома в місті підприємниця, власниця агентства нерухомості Надія Левконович, не стали гратись в показову опозиційність, а справно підтримали усі пропозиції коаліційних лідерів. Але у якості "винагороди" фракція "СН" задовольнилася лише одним портфелем голови комісії облради - з питань охорони здоров’я та соціальної політики – для медичного директора обласної клінічної лікарні Андрія Яворського. Тож працювати з політичними різнобарв’ям нової ради партійцям допоможе власний досвід "перефарбовування". Для прикладу, перша заступниця голови ОДА Марія Савка ще в 2015 році балотувалась до облради від Блоку Петра Порошенка, а до цього пробувала пробитись до Верховної Ради по списку Блоку Литвина.

А ось регіональному проєкту "Платформа громад" на чолі з ексголовою Івано-Франківської ОДА за президенства Порошенка Олегом Гончаруком та відомим у регіоні підприємцем з чималим політичним досвідом Тарасом Виноградником долучення до обласної коаліції 10-ти своїх "багнетів" допомогло отримати цілих два керівних крісла у комісіях облради. Одне з них – місце голови найважливішої бюджетної комісії для Назарія Іваніва, який перед цим відмовився від посади Брошнів-Осадського селищного голови на користь мандата депутата облради. А сам Виноградник став очільником комісії з питань захисту прав людей, законності та правопорядку.

Загалом же "свободівці" очолили три облрадівські комісії, а по дві, крім "Платформи громад", дісталися і "Батьківщині", і "За майбутнє", і навіть "Євросолідарності" - єдиної з шести фракцій облради, яка оголосила про свою опозиційність. У підсумку маємо доволі типову для Західної України картину – переобрання досвідчених політиків, хороші результати "ЄС", які однак не допомогли партії Порошенка сформувати коаліцію під себе, та пристосуванство висуванців місцевої "СН", котрі готові працювати практично будь з ким і майже безкоштовно.