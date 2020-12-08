Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Ивано-Франковский облсовет

Руководить советом уже в третий раз доверили представителю «Свободы» Александру Сычу, который за две недели до этого провел последнюю сессию для депутатов предыдущего созыва

Руководить советом уже в третий раз доверили представителю «Свободы» Александру Сычу, который за две недели до этого провел последнюю сессию для депутатов предыдущего созыва

Тема поствыборной ситуации на Прикарпатье продолжает цикл статей, в которых RegioNews рассказывает о том, кто и как формирует коалиции в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции.

Соревнование ветеранов

Среди партий-ветеранов, попавших в Ивано-Франковский областной совет как в 2015-м, так и в 2020-м годах, оказались "Свобода", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Собственно, "свободовцы" на этих выборах и стали лидерами по количеству полученных мандатов. Ближайшие пять лет однопартийцы Олега Тягнибока могут рассчитывать минимум на 18 своих депутатов, что на два мандата больше показателя пятилетней давности. На первой же сессии представители партии объявили о создании одноименной фракции и избрания уполномоченным представителем Александра Сыча.

Кроме последнего в рядах "Свободы" есть еще немало узнаваемых лиц, которые уже успели проявить себя на политической арене. В частности, заместитель руководителя исполнительного аппарата Тысменицкого райсовета Михаил Королык и первый заместитель городского головы Ивано-Франковска Николай Витенко. Есть в рядах "свободовцев" и перебежчики из других политсил. Например, Мария Рудык, которая провела прошлую каденцию во фракции "Воля".

А вот "Евросолидарность", которой поддержки прикарпатских избирателей хватило на 17 депутатских кресел, существенно потеряла в сравнении с прошлыми местными выборами. В 2015-м "порошенковцы" имели 23 своих депутата, и хотя год провели в оппозиции, и все же смогли втиснуться в коалиционное большинство и на полную использовать имеющиеся возможности. В частности, поставить на пост заместителя председателя облсовета Сергея Басараба, который прошел в раду и в этом году.

Что же касается кадрового состава "ЕС" нового созыва, то ставку партия делала на таких, как, к примеру, предприниматель, владелец "Первой франковской пекарни" Ростислав Кукурудз, главный врач Ивано-Франковского областного госпиталя ветеранов войны Владимир Федоришин или фермер Иван Приймак. Однако, несмотря на довольно значительное депутатское представительство, "Европейской солидарности" в очередной раз придется начинать пятилетку не членом большинства. Поскольку руководящий состав совета был создан силами остальных пяти фракций, "ЕС" заявила о переходе в оппозицию.

К коалиции, возглавляемой "Свободой", все же попали другие ветераны-тяжеловесы – "Батькивщина", которую в областном совете будут представлять 14 депутатов. Среди избранных оказался и нардеп прошлого созыва Василий Гладий, который в прошлой каденции облсовета работал заместителем Сыча. На этот раз последний решил также не изобретать велосипед и предложил предоставить возможность Гладию продолжить свою работу уже в кресле первого вице-спикера. Депутаты подобную инициативу поддержали, закрепив новые партнерские отношения между "тягнибоковцами" и "тимошенковцами" на Прикарпатье.

Хорошо знакомые "новые лица"

Серьезный показатель в 16 депутатских мандатов продемонстрировала партия-новичок "За майбутне". Возглавляемая нардепом двух созывов и основателем курорта "Буковель" Александром Шевченко, эта политсила хорошо знакомого прикарпатцам Игоря Палицы сразу нашла общий язык со "Свободой" и "Батькивщиной". На это, в частности, указывает и должность заместителя главы областного совета, которая досталась "замайбутновцу" Николаю Палийчуку, который последние пять лет в облсовете возглавлял бюджетный комитет. А во время президентства Виктора Ющенко он вообще был главой Ивано-Франковской ОГА, куда пересел из кресла мэра Яремче (кстати, курорт "Буковель" расположен именно на территории в подчинении Яремчанского горсовета). Чрезвычайно интересной является и связка представителей данного политпроекта со "слугами", которую, скорее всего, будет обеспечивать уже упомянутый Шевченко, а также Андрей Бриндальский, который несмотря на депутатство в облсовете от "За майбутне", работает помощником нардепа Александра Матусевича, который входит в парламентскую фракцию "Слуга народа".

Собственно, электоральные достижения "ЗеКоманды" на Ивано-Франковщине выглядят слабо, однако некатастрофично. Девять "слуг", которых возглавляет известная в городе предпринимательница, владелица агентства недвижимости Надежда Левконович, не стали играть в показательную оппозиционность, а исправно поддержали все предложения коалиционных лидеров. Но в качестве "вознаграждения" фракция "СН" довольствовалась лишь одним портфелем главы комиссии облсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики – для медицинского директора областной клинической больницы Андрея Яворского. Поэтому работать с политическим разноцветьем новой рады партийцам поможет собственный опыт "перекрашивания". Для примера, первый заместитель главы ОГА Мария Савка еще в 2015 году баллотировалась в облсовет от Блока Петра Порошенко, а до этого пробовала пробиться в Верховную Раду по списку Блока Литвина.

А вот региональному проекту "Платформа громад" во главе с экс-главой Ивано-Франковской ОГА за время президентства Порошенко Олегом Гончаруком и известным в регионе предпринимателем с немалым политическим опытом Тарасом Виноградником приобщение к областной коалиции 10-ти своих "штыков" помогло получить целых два руководящих кресла в комиссиях облсовета. Одно из них – место главы важнейшей бюджетной комиссии для Назария Иванива, который перед этим отказался от должности Брошнев-Осадского поселкового головы в пользу мандата депутата облсовета. А сам Виноградник стал главой комиссии по вопросам защиты прав людей, законности и правопорядка.

В целом же "свободовцы" возглавили три облсоветовские комиссии, а по две, кроме "Платформы громад", достались и "Батькивщине", и "За майбутне", и даже "Евросолидарности" - единственной из шести фракций облсовета, которая объявила о своей оппозиционности. В итоге имеем довольно типичную для Западной Украины картину – переизбрание опытных политиков, хорошие результаты "ЕС", которые, однако, не помогли партии Порошенко сформировать коалицию под себя, и приспособленчество выдвиженцев местной "СН", которые готовы работать практически с кем угодно и почти бесплатно.