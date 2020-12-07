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07 грудня 2020, 17:59 161

Соратник Симчишина став заступником голови Хмельницької облради

07 грудня 2020, 17:59 161
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Кандидатура Гончарука була єдиною під час голосування на цю посаду
Кандидатура Гончарука була єдиною під час голосування на цю посаду
Фото: із відкритих джерел
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Депутати новообраної Хмельницької облради під час засідання обрали заступником голови депутата від партії "Команда Симчишина" Володимира Гончарука.

Про це повідомляє "Depo.Хмельницький”, передає RegioNews.

Відомо, що його кандидатуру запропонувала новообрана голова Хмельницької облради Віолета Лабазюк.

Кандидатура Гончарука була єдиною на цю посаду. Під час таємного голосування його підтримали 48 депутатів, 7 депутатів проголосували "проти".

Недійсними визнали 8 бюлетенів. Загалом участь у голосуванні взяли 63 депутати.

Довідка: Володимир Гончарук у 2010-2015 роках був депутатом Хмельницької міської ради від ВО "Свобода”. Також був помічником-консультантом народного депутата України Ігоря Сабія. Упродовж 2015-2020 років працював заступником мера Хмельницького Олександра Симчишина. 1 грудня Олександр Симчишин звільнив його у зв’язку з поданою Гончаруком заявою.

Нагадаємо, кандидат від партії "За майбутнє" Віолетта Лабазюк очолила Хмельницьку обласну раду.

заступник Хмельницька область облрада Хмельницький Олександр Симчишин
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