Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова

У трьох містах півночі Донецької області закінчується підбиття підсумків місцевих виборів

У трьох містах півночі Донецької області закінчується підбиття підсумків місцевих виборів

При загальній схожості електоральних симпатій політичні розклади в майбутніх міськрадах Бахмута, Добропілля та Костянтинівки будуть мати свої регіональні особливості. Хто в найближчі п'ять років буде владою в цих трьох містах півночі Донеччини, розбирався RegioNews.

Чому в Бахмуті Рева означає владу

Слово "король", як відомо, походить від імені імператора Карла Великого. Слов'янські вожді на рубежі VIII-IX століть, коли під'їжджали до франкських прикордонних фортець, на традиційне питання: "Хто вами править?" постійно чули лаконічне: "Карл". Ватажки слов'ян змінювалися, а відповідь більше сорока років залишався незмінною, і вони вирішили, що не може одна людина правити так довго. Отже, "Карл" - це не ім'я, а титул "король". Навряд чи майбутніх бургомістрів Бахмута будуть називати "ревами", але факт залишається фактом. Ті, що живуть у місті ровесники незалежності України народилися, коли мером вже був Рева, при голові Реві закінчили школу, стали працювати і вже встигли відправити в школу своїх дітей, для яких прізвище градоначальника буде звучати так само звично, як для їхніх батьків та дідів.

Самовисуванець Олександр Рева в черговий раз тріумфально виграв вибори на посаду міського голови Бахмута і отримав 77,99% голосів виборців. Його основний суперник - представник ОПЗЖ, підприємець Валерій Слєсарєв отримав всього 18,76%. Решта сім кандидатів набрали менше ніж 200 голосів кожен.

Серед кандидатів у міську раду найбільшу підтримку городян отримала партія "Порядок" - 38,31%. На другому місці — ОПЗЖ з 27,01%. Третій результат показала президентська "Слуга народу" (19,74%), четвертий - "Оппоблок" (6,07%). Не дотягли до 5%-го прохідного бар'єра "Європейська солідарність" (4,21%), партія "За майбутнє" (3,63%) і "Батьківщина" (0, 99%).Таким чином, в новому Бахмутському міськраді депутати від "Порядку" отримають 15 місць із 38. У ОПЗЖ буде 11, у "Слуги народу" - 9, і три депутати будуть представляти "Оппоблок".

Де-факто під прапором партії "Порядок", яку очолює в області нардеп і колишній топменеджер Ріната Ахметова Муса Магомедов, в міськраду пройшли люди мера Реви. Немає сумнівів, що йому вдасться збити лояльну правлячу коаліцію депутатів "Порядку", "Оппоблока" та "Слуги народу". До речі, Рева вже пережив на посту градоначальника Бахмута п'ять президентів України, і немає сумнівів, що, якщо дозволить здоров'я, він також щасливо переживе і шостого.

Скандал в Добропіллі

Тридцятитисячне Добропілля - мабуть, єдине місто в Донецькій області, де чимала частина громади в побуті продовжує говорити українською мовою. Але при цьому донецький "бандерштат" у своїх електоральних перевагах принципово не відрізняється від сусідніх міст регіону.

На виборах на посаду міського голови перемогу здобув чинний мер Андрій Аксьонов від партії "Порядок", який набрав 58,41% голосів виборців. Його головний конкурент, колишній заступник Олексій Кормільцев, який балотувався від ОПЗЖ, отримав 34,27%. Третє місце - у представниці "ЄС" Ірини Стрепоченко (7,31%). Інших кандидатів, крім цих трьох, і зовсім не було.

Нагадаємо, ще в 2017 році нардеп від БПП Дмитро Лубинець заявив, що Андрій Аксьонов звернувся до окупаційній владі Криму і отримав російський паспорт. Також градоначальника Добропілля звинувачували у підробці документів та заволодінні бюджетними коштами.

У міськраду Добропілля проходять такі партії: ОПЗЖ — 29,41%, "Порядок" – 26,47%, "Оппоблок" - 14,71%, "Слуга народу" - 11,76%, "Наш край" – 8,82%, "Голос" – 8,82%. Це означає, що у ОПЗЖ буде в міськраді 10 мандатів, у партії "Порядок" - 9, "Оппоблок" отримає п'ять депутатських місць, "Слуга народу" - чотири, а "Голос" і "Наш край" по три.

Однак якими будуть результати, сьогодні сказати складно. Головний опонент Аксьонова Олексій Кормільцев звинуватив ТВК у фальсифікаціях на користь чинного секретаря міськради Плетньова Володимира, якому нібито "домалювали" 214 голосів. За словами Кормільцева, голоси були вкрадені не тільки у кандидатів від ОПЗЖ, але також у "ЄС", "Голосу", "Слуги народу". "Пропозиції" і "Нашого краю" на користь "Оппоблока" і партії "Порядок".

До суду подано позовну заяву з вимогою визнати незаконним результат і скасувати протокол Добропільської міської територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів в міськраду. Загалом, остаточний розклад сил у міськраді Добропілля буде зрозумілим тільки після закінчення всіх судових розглядів.

Азарение Костянтинівки

У 80-тисячній Костянтинівці вибори мера виграв представник ОПЗЖ і уродженець російського Тольятті Олег Азаров, який набрав 41,06% голосів виборців. Він хоч і не родич збіглого українського прем'єра, але, так би мовити, духовно точно однієї крові з главою уряду часів Януковича. "Я пишаюся своїм прізвищем? Звичайно! І скажу так: побільше б таких людей у нашій державі, як Микола Янович", - зізнався нещодавно в інтерв'ю місцевим ЗМІ Олег Азаров.

На другій позиції у перегонах прийшов підприємець, власник мережі заправок Олександр Кулик, який отримав 33,44% голосів. Кулика активно підтримував колишній віцепрем'єр, відомий бізнесмен і соратник олігарха Ахметова Борис Колесніков. А третє місце зайняв колишній директор хімзаводу і ексголова райадміністрації Сергій Чертков (10,82%).

Офіційних результатів виборів в міськраду Костянтинівки ще немає, але, за попередніми даними, в неї пройшли лише чотири партії: ОПЗЖ (42,14%), "Опозиційний блок" (28,33%), "Слуга народу" (11,26%) і "Наш край" (5,72%). Тобто за кількістю отриманих депутатських мандатів ситуація виглядає наступним чином: "Оппоблок" - 12, "Слуга народу" - 5, "Наш край" – 3 і ОПЗЖ – 18.

"Оппоблок", "СН" та "Наш край" вже заявили про створення коаліції під назвою "Костянтинівка наш дім". А це означає, що проахметівський блок з співчуваючими буде мати в майбутній міськраді 20 депутатів і крихку перевагу над партією Медведчука-Бойко. Так що Олегу Азарову доведеться керувати Константинівкою, узгоджуючи всі важливі рішення з ворожою більшістю. Що, безсумнівно, внесе свій елемент непередбачуваності в політичне життя невеликого, але важливого промислового міста Донбасу.