Монархичный Бахмут, скандал в Доброполье и трудное счастье Азарова

В трех городах севера Донецкой области заканчивается подведение итогов местных выборов

В трех городах севера Донецкой области заканчивается подведение итогов местных выборов

При общей схожести электоральных симпатий политические расклады в будущих горсоветах Бахмута, Доброполья и Константиновки будут иметь свои региональные особенности. Кто в ближайшие пять лет будет властью в этих трех городах севера Донетчины, разбирался RegioNews.

Почему в Бахмуте Рева означает власть

Слово "король", как известно, произошло от имени императора Карла Великого. Славянские вожди на рубеже VIII-IX веков, когда подъезжали к франкским пограничным крепостям, на традиционный вопрос: "Кто вами правит?" постоянно слышали лаконичное: "Карл". Предводители славян менялись, а ответ больше сорока лет оставался неизменным, и они решили, что не может один человек правит так долго. Следовательно, "Карл" - это не имя, а титул "король". Вряд ли будущих бургомистров Бахмута будут называть "ревами", но факт остается фактом. Живущие в городе ровесники независимости Украины родились, когда мэром уже был Рева, при мэре Реве окончили школу, стали работать и уже успели отправить в школу своих детей, для которых фамилия градоначальника будет звучать так же привычно, как для их отцов и дедов.

Самовыдвиженец Александр Рева в очередной раз триумфально выиграл выборы на пост городского головы Бахмута и получил 77,99% голосов избирателей. Его основной соперник - представитель ОПЗЖ, предприниматель Валерий Слесарев получил всего 18,76%. Остальные семь кандидатов набрали менее 200 голосов каждый.

Среди кандидатов в городской совет наибольшую поддержку горожан получила партия "Порядок" - 38,31%. На втором месте — ОПЗЖ с 27,01%. Третий результат показала президентская "Слуга народа" (19,74%), четвертый - "Оппоблок" (6,07%). Не дотянули до 5%-го проходного барьера "Европейская солидарность" (4,21%), партия "За майбутне" (3,63%) и "Батькивщина" (0, 99%).Таким образом, в новом Бахмутском горсовете депутаты от "Порядка" получат 15 мест из 38. У ОПЗЖ будет 11, у "Слуги народа" - 9, и три депутата будут представлять "Оппоблок".

Де-факто под знаменем партии "Порядок", которую возглавляет в области нардеп и бывший топ-менеджер Рината Ахметова Муса Магомедов, в горсовет прошли люди мэра Ревы. Нет сомнений, что ему удастся сколотить лояльную правящую коалицию из депутатов "Порядка", "Оппоблока" и "Слуги народа". Кстати, Рева уже пережил на посту градоначальника Бахмута пять президентов Украины, и нет сомнений, что, если позволит здоровье, он также благополучно переживет и шестого.

Скандал в Доброполье

Тридцатитысячное Доброполье - пожалуй, единственный город в Донецкой области, где немалая часть громады в быту продолжает говорить на украинском языке. Но при этом донецкий "бандерштат" в своих электоральных предпочтениях принципиально не отличается от соседних городов региона.

На выборах на пост городского головы победу одержал действующий мэр Андрей Аксенов от партии "Порядок", который набрал 58,41% голосов избирателей. Его главный конкурент, бывший заместитель Алексей Кормильцев, который баллотировался от ОПЗЖ, получил 34,27%. Третье место - у представительницы "ЕС" Ирины Стрепоченко (7,31%). Других кандидатов, кроме этих троих, и вовсе не было.

Напомним, еще в 2017 году нардеп от БПП Дмитрий Лубинец заявил, что Андрей Аксенов обратился к оккупационным властям Крыма и получил российский паспорт. Также градоначальника Доброполья обвиняли в подделке документов и завладении бюджетными средствами.

В горсовет Доброполья проходят следующие партии: ОПЗЖ — 29,41%, "Порядок" – 26,47%, "Оппоблок" - 14,71%, "Слуга народа" - 11,76%, "Наш край" – 8,82%, "Голос" – 8,82%. Это означает, что у ОПЗЖ будет в горсовете 10 мандатов, у партии "Порядок" - 9, "Оппоблок" получит пять депутатских мест, "Слуга народа" - четыре, а "Голос" и "Наш край" по три.

Однако какими будут итоговые результаты, сегодня сказать сложно. Главный оппонент Аксенова Алексей Кормильцев обвинил ТИК в фальсификациях в интересах действующего секретаря горсовета Владимира Плетнева, которому якобы "дорисовали" 214 голосов. По словам Кормильцева, голоса были украдены не только у кандидатов от ОПЗЖ, но также у "ЕС", "Голоса", "Слуги народа". "Пропозиции" и "Нашего края" в пользу "Оппоблока" и партии "Порядок".

В суд подано исковое заявление с требованием признать противозаконным результат и отменить протокол Добропольской городской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов в горсовет. В общем, окончательный расклад сил в горсовете Доброполья будет ясен только после окончания всех судебных разбирательств.

Азарение Константиновки

В 80-тысячной Константиновке выборы мэра выиграл представитель ОПЗЖ и уроженец российского Тольятти Олег Азаров, который набрал 41,06% голосов избирателей. Он хоть и не родственник беглого украинского премьера, но, так сказать, духовно точно одной крови с главой правительства времен Януковича. "Горжусь ли я своей фамилией? Конечно! И скажу так: побольше бы таких людей в нашем государстве, как Николай Янович", - признался недавно в интервью местному СМИ Олег Азаров.

На второй позиции в мэрской гонке пришел предприниматель, владелец сети заправок Александр Кулик, который получил 33,44% голосов. Кулика активно поддерживал бывший вице-премьер, известный бизнесмен и соратник олигарха Ахметова Борис Колесников. А третье место занял бывший директор химзавода и экс-глава райадминистрации Сергей Чертков (10,82%).

Официальных результатов выборов в горсовет Константиновки еще нет, но, по предварительным данным, в него прошли только четыре партии: ОПЗЖ (42,14%), "Оппозиционный блок" (28,33%), "Слуга народа" (11,26%) и "Наш край" (5,72%). То есть по количеству полученных депутатских мандатов ситуация выглядит следующим образом: "Оппоблок" - 12, "Слуга народа" - 5, "Наш край" – 3 и ОПЗЖ – 18.

"Оппоблок", "СН" и "Наш край" уже заявили о создании коалиции под названием "Константиновка наш дом". А это значит, что проахметовский блок с сочувствующими будет иметь в будущем горсовете 20 депутатов и хрупкое превосходство над партией Медведчука-Бойко. Так что Олегу Азарову придется управлять Константиновкой, согласовывая все важные решения с враждебным большинством. Что, несомненно, внесет свой элемент непредсказуемости в политическую жизнь небольшого, но важного промышленного города Донбасса.