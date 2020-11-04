З'явився ще один законопроєкт, покликаний врегулювати кризу навколо КСУ

Автором проєкту значиться нардеп Олександр Дубінський

Автором проєкту значиться нардеп Олександр Дубінський

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував черговий законопроєкт, покликаний вирішити ситуацію з політичною кризою навколо Конституційного суду України.

Як передає RegioNews, про це Дубінський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Дотримуючись послідовної позиції щодо непорушності Конституції України, прийняв рішення зареєструвати альтернативні законопроєкти до проєктів Президента Зеленського та Спікера Разумкова", - зазначає нардеп.

За його словами, мета цих проєктів - забезпечити виконання рішення Конституційного суду, і як можна швидше приступити до розробки змін в антикорупційне законодавство, щоб відновити відповідальність за незаконне збагачення, повноваження НАЗК по перевірці декларацій та впровадити спецпроцедуру декларування для суддів.

Найближчим часом тексти проєктів будуть опубліковані на сайті ВР", - пообіцяв Дубінський.

Нагадаємо, 3 листопада комітет парламенту з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №4304 про відновлення електронного декларування у первісному вигляді. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Водночас голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розповів, чому Рада не розглядає законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду України.