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04 листопада 2020, 12:41 193

З'явився ще один законопроєкт, покликаний врегулювати кризу навколо КСУ

04 листопада 2020, 12:41 193
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Автором проєкту значиться нардеп Олександр Дубінський
Автором проєкту значиться нардеп Олександр Дубінський
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував черговий законопроєкт, покликаний вирішити ситуацію з політичною кризою навколо Конституційного суду України.

Як передає RegioNews, про це Дубінський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Дотримуючись послідовної позиції щодо непорушності Конституції України, прийняв рішення зареєструвати альтернативні законопроєкти до проєктів Президента Зеленського та Спікера Разумкова", - зазначає нардеп.

За його словами, мета цих проєктів - забезпечити виконання рішення Конституційного суду, і як можна швидше приступити до розробки змін в антикорупційне законодавство, щоб відновити відповідальність за незаконне збагачення, повноваження НАЗК по перевірці декларацій та впровадити спецпроцедуру декларування для суддів.

Найближчим часом тексти проєктів будуть опубліковані на сайті ВР", - пообіцяв Дубінський.

Нагадаємо, 3 листопада комітет парламенту з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №4304 про відновлення електронного декларування у первісному вигляді. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Водночас голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розповів, чому Рада не розглядає законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду України.

Слуга народа депутат нардеп КСУ законопроєкт
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