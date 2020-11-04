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04 листопада 2020, 12:52 206

КСУ готує звернення до нардепів щодо вимоги про відставку суддів

04 листопада 2020, 12:52 206
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Сьогодні низка народних обранців принесли до КСУ заяву із закликом до суддів подати у відставку
Сьогодні низка народних обранців принесли до КСУ заяву із закликом до суддів подати у відставку
Фото з відкритих джерел
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Конституційний Суд готує офіційне звернення до народних депутатів з приводу добровільної відставки суддів.

Про це передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Зазначається, що звернення нардепів вже зареєстрував Секретаріат КСУ. Скоро судді вивчать документ та виступлять з офіційною відповіддю.

Відомо, що звернення від імені народних депутатів сьогодні вранці сьогодні до КСУ заніс глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Його супроводжували кілька колег. Арахамія просив 11 суддів скласти свої повноваження. В іншому випадку будуть схвалені законопроєкти, які не дозволять зруйнувати систему антикорупційних органів в країні.

Нагадаємо, 3 листопада комітет парламенту з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №4304 про відновлення електронного декларування у первісному вигляді. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Водночас голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розповів, чому Рада не розглядає законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду України.

суд Україна Слуга народа Конституційний суд КСУ
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