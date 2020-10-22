Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова

На сьогодні столиця Галичини, мабуть, єдине велике місто в Україні, де досі немає повної однозначності в тому, як буде звучати прізвище майбутнього мера. Також непросто передбачити, як складеться розклад сил у новій Львівській міськраді і під чиїм прапором сформується тут правляча коаліція

На сьогодні столиця Галичини, мабуть, єдине велике місто в Україні, де досі немає повної однозначності в тому, як буде звучати прізвище майбутнього мера. Також непросто передбачити, як складеться розклад сил у новій Львівській міськраді і під чиїм прапором сформується тут правляча коаліція

Заглянути в найближче політичне майбутнє 800-тисячного міста з 8-мільярдним бюджетом і розгадати ці два непростих ребуса спробував RegioNews.

Без другого туру не обійтися

В тому, що зараз на виборах мера Львова лідирує Андрій Садовий, єдині всі соціологічні дослідження. За даними компанії "Социс", чинний градоначальник отримає 39%, а місцева "Фама" дає Садовому до 41,5% голосів виборців. З одного боку, результати начебто непогані, з іншого ж - вони невблаганно свідчать про те, що чинному меру ніяк не набрати необхідних для перемоги в першому турі 50% голосів.

Практично немає сумнівів, що в другому турі нинішньому міському голові буде протистояти колишній голова Львівської ОДА та ексзаступник в мерії самого Садового Олег Синютка, який представляє "Європейську солідарність". За даними "Социс", Синютка набере в першому турі 30,8%. Трохи менше, але також досить для виходу кандидата від "ЄС" у другий тур дає і близька до Садового "Фама" - 23,8%.

Від Синютки набагато відстає йде на третьому місці - представник "Свободи" Руслан Кошулинський з 11-12%. На четвертому - лідер місцевої партії "Варта" Ігор Зінкевич (5-7%), на п'ятому - висуванець "Голосу" Ярослав Рущишин (3-4%).

Моделюючи результати голосування у другому турі, соціологи говорять про явну перевагу чинного бургомістра, оцінюючи їх шанси з Синюткою у співвідношенні 60 на 40 на користь нинішнього господаря Ратуші. Але при цьому навряд чи сьогодні який-небудь серйозний експерт ризикне поставити велику суму на перемогу Садового у другому турі. Адже де-факто із беззмінним міським головою Львова буде боротися не тільки і не стільки сам Синютка, скільки вельми популярний в столиці Галичини п'ятий президент Петро Порошенко.

Якоюсь мірою і нинішнє впевнене друге місце ексголови ОДА - це результат активної кампанії особисто Петра Олексійовича. На користь Синютки грає ще один важливий фактор. За 14 років свого мерства Садовий зумів налаштувати проти себе практично весь львівський істеблішмент. У явній опозиції до нього і активно допомагають його конкурентам такі впливові в регіоні бізнесмени, як Георгій Козловський та Ігор Кривицький. Загалом, другий тур у Львові не буде формальністю, а шанси Синютки зайняти кабінет Садового в Ратуші виглядають зовсім не нульовими.

Львівська міськрада і таємні ігри коаліцій

Ще більш заплутана ситуація на виборах до Львівської міськради. Тут перше місце займе напевно "Європейська солідарність" на чолі з Петром Адамиком, якому прогнозують від 30 до 35% голосів львів'ян. Але цієї електоральної підтримки буде явно не досить, щоб самостійно сформувати більшість у майбутній міськраді.

"Самопоміч", швидше за все, займе друге місце з 20-25% голосів. Партії Садового напевно підставила б плече Українська Галицька партія — ще один політичний проект чинного бургомістра, однак шанси пройти УГП в міськраду не високі. Соціологи дають їй від 2 до 4%.

Є ще одна партія, яка напевно не кине мера Львова в біді — це президентська "Слуга народу". Відкрито про це представники "СН" не говорять, але на користь цього красномовно свідчить той факт, що список "Слуги народу" очолює колишній соратник Садового, депутат міськради Тарас Кльофа. Цей політик тільки в травні "несподівано" покинув ряди "Самопомочі". Щоправда, у "слуг" та ж проблема, що і УГП. Їх рейтинг у Львові - в районі 3-4%, і не факт, що вдасться їм "дотягнути" до подолання п'ятивідсоткового бар'єра. Втім, у партії влади, яка до того ж користується таємною симпатією чинного мера, завжди можуть знайтися несподівані "електоральні резерви".

Немає сумнівів, що в майбутній міськраді буде представлена фракція "Свободи". Партії Олега Тягнибока прогнозують 7-8%. Націоналісти традиційно були в опозиції до Садового, так що "ЄС" цілком реально отримати "Свободу" у якості партнера по коаліції. Але чи достатньо цього буде для формування більшості?

Буде своя фракція у міськраді, швидше за все, і у партії "Голос", яку веде на вибори заступник керівника відділу розвитку Українського Католицького університету Андрій Курочка. Враховуючи, м'яко кажучи, непрості стосунки між "ЄС" і "Голосом", складно уявити альянс між цими партіями в майбутній міськраді.

При таких розкладах отримати "золоту акцію" у формуванні майбутньої міської коаліції є шанси у місцевої партії "Варта". За даними соціологів, "Варта" ймовірно отримає 5-6% голосів. Лідер цієї політсили - Ігор Зінкевич. Офіційно 37-річний Зінкевич працює помічником директора Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького Тараса Возняка.

Депутат міськради, колишній поліцейський, виходець з партії "УКРОП" створив популярну у Львові громадську організацію "Варта 1" та однойменну сторінку у Facebook, яка завдяки оперативній інформації про НП в столиці Галичини швидко набрала популярність. Тільки влітку цього року "Варта" була зареєстрована як партія. Сьогодні "Варта" - це якась політична солянка, в якій свою частку мають кілька впливових львівських бізнесменів, серед яких називають і ворожого Садовому Кривицького.

Загальнонаціональний контекст

Вибори мера та міськради Львова при певних розкладах можуть подарувати Порошенко не тільки контроль над головним містом Західної України, але і дати в руки лідера "ЄС" серйозної адміністративний ресурс. То є вельми небажаний розклад для нинішнього господаря президентських апартаментів на Банковій. Навпаки, подвійна осічка у Львові як мінімум загальмує політичний ренесанс Петра Олексійовича.

Водночас поразка Садового може остаточно відправити у політичне небуття як його самого, так і його партійні проєкти. Адже Андрію Івановичу - всього 52 роки, і ще відносно недавно він входив до числа реальних претендентів на вищі посади в державі. Загалом, як би не завершилися вибори у Львові, їх підсумки можуть чинити серйозний вплив на майбутні політичні розклади і альянси по всій Україні.