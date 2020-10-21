В ЦВК розповіли, чи зможуть проголосувати виборці без маски

Недотримання правил передбачає адміністративну відповідальність

Недотримання правил передбачає адміністративну відповідальність

Фото: flickr

Виборець, який прийде на дільницю без захисної маски, зможе проголосувати, однак його можуть притягнути до адміністративної відповідальність за недотримання карантинних обмежень.

Про це повідомив член ЦВК Сергій Постівий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій", передає RegioNews.

Відвідування приміщень для голосування - це відвідування громадського місця, тобто це означає, що поширюються відповідні обмеження, недотримання правил передбачає, зокрема, й адміністративну відповідальність", - сказав Постівий.

Він додав, що людина без маски зможе проголосувати, оскільки це її конституційне право, яке фізично ніхто не буде обмежувати.

Але на дільницях обов'язково буде перебувати працівник правоохоронних органів, на якого покладена функція забезпечення контролю виконання протиепідемічних заходів.

Відповідно така особа проголосує, у той же час велика вірогідність того, що працівник правоохоронних органів буде змушений скласти на неї відповідні адміністративні матеріали", - пояснив Постівий.

Нагадаємо, местные выборы 2020: В Украине сообщили о подозрении 29 лицам за нарушение законодательства.