Садовый или Синютка: две загадки предвыборного Львова

На сегодня столица Галичины, пожалуй, единственный крупный город в Украине, где до сих пор нет полной однозначности в том, как будет звучать фамилия будущего мэра. Также непросто предсказать, как сложится расклад сил в новом Львовском горсовете и под чьим флагом сформируется тут правящая коалиция

На сегодня столица Галичины, пожалуй, единственный крупный город в Украине, где до сих пор нет полной однозначности в том, как будет звучать фамилия будущего мэра. Также непросто предсказать, как сложится расклад сил в новом Львовском горсовете и под чьим флагом сформируется тут правящая коалиция

Заглянуть в ближайшее политическое будущее 800-тысячного города с 8-миллиардным бюджетом и разгадать эти два непростых ребуса попробовал RegioNews.

Без второго тура не обойтись

В том, что на данный момент на выборах мэра Львова лидирует Андрей Садовый, едины все социологические исследования. По данным компании "Социс", действующий градоначальник получит 39%, а местная "Фама" дает Садовому до 41,5% голосов избирателей. С одной стороны, результаты вроде как неплохие, с другой же - они неумолимо свидетельствуют о том, что действующему мэру никак не набрать необходимых для победы в первом туре 50% голосов.

Практически нет сомнений, что во втором туре нынешнему городскому голове будет противостоять бывший глава Львовской ОГА и экс-заместитель в мэрии самого Садового Олег Синютка, представляющий "Европейскую солидарность". По данным "Социс", Синютка наберет в первом туре 30,8%. Чуть меньше, но также достаточно для выхода кандидата от "ЕС" во второй тур дает и близкая к Садовому "Фама" - 23,8%.

От Синютки намного отстает идущий на третьем месте представитель "Свободы" Руслан Кошулинский с 11-12%. На четвертом - лидер местной партии "Варта" Игорь Зинкевич (5-7%), на пятом - выдвиженец "Голоса" Ярослав Рущишин (3-4%).

Моделируя результаты голосования во втором туре, социологи говорят о явном преимуществе действующего бургомистра, оценивая их шансы с Синюткой в соотношении 60 на 40 в пользу нынешнего хозяина Ратуши. Но при этом вряд ли сегодня какой-нибудь серьезный эксперт рискнет поставить крупную сумму на победу Садового во втором туре. Ведь де-факто с бессменным мэром Львова будет сражаться не только и не столько сам Синютка, сколько весьма популярный в столице Галичины пятый президент Петр Порошенко.

В какой-то степени и нынешнее уверенное второе место экс-главы ОДА - это результат активной кампании лично Петра Алексеевича. В пользу Синютки играет еще один немаловажный фактор. За 14 лет своего мэрства Садовый сумел настроить против себя практически весь львовский истеблишмент. В явной оппозиции к нему и активно помогают его конкурентам такие влиятельные в регионе бизнесмены, как Георгий Козловский и Игорь Кривицкий. В общем, второй тур во Львове явно не будет формальностью, а шансы Синютки занять кабинет Садового в Ратуше выглядят совсем не нулевыми.

Львовский горсовет и тайные игры коалиций

Еще более запутанная ситуация на выборах во Львовский горсовет. Тут первое место займет наверняка "Европейская солидарность" во главе с Петром Адамиком, которой прогнозируют от 30 до 35% голосов львовян. Но этой электоральной поддержки будет явно не достаточно, чтобы самостоятельно сформировать большинство в будущем горсовете.

"Самопомич", скорее всего, займет второе место с 20-25% голосов. Партии Садового наверняка подставила бы плечо Украинская Галицкая партия — еще один политический проект действующего бургомистра, однако шансы пройти УГП в горсовет не высоки. Социологи дают ей от 2 до 4%.

Есть еще одна партия, которая наверняка на бросит мэра Львова в беде — это президентская "Слуга народа". Открыто об этом представители "СН" не говорят, но в пользу этого красноречиво свидетельствует тот факт, что список "Слуги народа" возглавляет бывший соратник Садового, депутат горсовета Тарас Кльофа. Этот политик только в мае "неожиданно" покинул ряды "Самопомочи". Правда, у "слуг" та же проблема, что и УГП. Их рейтинг во Львове - в районе 3-4%, и не факт, удастся ли им "дотянуть" до преодоления пятипроцентного барьера. Впрочем, у партии власти, которая к тому же пользуется тайной симпатией действующего мэра, всегда могут найтись неожиданные "электоральные резервы".

Нет сомнений, что в будущем горсовете будет представлена фракция "Свободы". Партии Олега Тягнибока прогнозируют 7-8%. Националисты традиционно были в оппозиции к Садовому, так что "ЕС" вполне реально заполучить "Свободу" в качестве партнера по коалиции. Но достаточно ли этого будет для формирования большинства?

Будет своя фракция в горсовете, скорее всего, и у партии "Голос", которую ведет на выборы заместитель руководителя отдела развития Украинского Католического университета Андрей Курочка. Учитывая, мягко говоря, непростые отношения между "ЕС" и "Голосом", сложно представить альянс между этими партиями в будущем горсовете.

При таких раскладах получить "золотую акцию" в формировании будущей городской коалиции есть шансы у местной партии "Варта". По данным социологов, "Варта" вероятно получит 5-6% голосов. Лидер этой политсилы - Игорь Зинкевич. Официально 37-летний Зинкевич работает помощником директора Львовской национальной галереи искусств имени Б. Возницкого Тараса Возняка.

Депутат горсовета, бывший полицейский, выходец из партии "УКРОП" создал популярную во Львове общественную организацию "Варта 1" и одноименную страницу в Facebook, которая благодаря оперативной информации о всех ЧП в столице Галичины быстро набрала популярность. Только летом этого года "Варта" была зарегистрирована как партия. Сегодня "Варта" - эта некая политическая солянка, в которой свою долю имеют несколько влиятельных львовских бизнесменов, среди которых называют и враждебного Садовому Кривицкого.

Общенациональный контекст

Выборы мэра и горсовета Львова при определенных раскладах могут подарить Порошенко не только контроль над главным городом Западной Украины, но и дать в руки лидера "ЕС" серьезной административный ресурс. То есть весьма нежелательный расклад для нынешнего хозяина президентских апартаментов на Банковой. Напротив, двойная осечка во Львове как минимум затормозит политический ренессанс Петра Алексеевича.

В то же время поражение Садового может окончательно отправить в политическое небытие как его самого, так и его партийные проекты. А ведь Андрею Ивановичу - всего 52 года, и еще относительно недавно он входил в число реальных претендентов на высшие посты в государстве. В общем, как бы не завершились выборы во Львове, их итоги могут оказать серьезное влияние на будущие политические расклады и альянсы по всей Украине.