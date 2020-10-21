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21 жовтня 2020, 21:18 3

"Слуга Народу" не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів

21 жовтня 2020, 21:18 3
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У партії кажуть, що зміни у виборчому процесі неможливі
У партії кажуть, що зміни у виборчому процесі неможливі
Фото: Facebook
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Партія «Слуга народу» офіційно спростувала інформацію про те, що у політсилі ініціюватимуть скасування або перенесення другого туру місцевих виборів.

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву партії "Слуга народу", розміщену в соцмережах.

Зокрема у партії зазначили, що згадана ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії "Слуга Народу". До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі.

"Слуга Народу" виступає за чесне і прозоре проведення виборів задля оновлення влади на місцях. Ми закликаємо зробити волевиялення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування", - йдеться у заяві.

У партії нагадали, що другий тур місцевих виборів відбудеться протягом трьох тижнів з моменту встановлення результатів першого туру. Обиратимуть голів громад, де налічується понад 75 тисяч виборців, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набрав 50% плюс 1 голос. У громадах, де виборців менше, голову обиратимуть простою більшістю.

Партія "Слуга Народу" не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу. Офіційно...

Опубліковано Слуга Народу Середа, 21 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 20 жовтня народний депутат від "Слуги Народу” Тетяна Грищенко зареєструвала у Верховній Раді України проект Постанови №4234, якою пропонується не проводити другий тур виборів у період дії карантину.

Слуга народа партія вибори другий тур коронавірус
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