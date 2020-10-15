Нардепи, губернатори та олігархи: стати депутатами Львівської облради захотіли знакові люди

Після торішніх і президентських, і парламентських виборів електоральні розклади у серці Галичини знову встигли сильно змінитися

Після торішніх і президентських, і парламентських виборів електоральні розклади у серці Галичини знову встигли сильно змінитися

Хто сьогодні може претендувати на створення власних фракцій у Львівській облраді розбирався RegioNews.

Півтора роки тому Львівщина стала єдиною областю в Україні, в якій Петро Порошенко у другому турі президентських виборів зумів набрати більше голосів (62,79%), ніж Володимир Зеленський.

Але вже на позачергових парламентських виборах у липні 2019 року "Європейська солідарність" не змогла повторити регіональний тріумф свого лідера. Партія п'ятого президента набрала менше голосів (19,87%), ніж отримавший перемогу в області "Голос" (23,09%) та посіла друге місце "Слуга народу" (22,03%). Але з того часу електоральні переваги галичан помітно змінилися.

"ЄС" - в статусі фаворита, але без більшості

Львівська обласна рада буде складатися з 84 депутатів, яких мають право обрати 1 млн 898 тис. виборців. Як показують практично всі соцопитування, шансів створити свою монобільшість в облраді сьогодні не має жодна партія. Але водночас існує і безумовний лідер електоральних симпатій жителів регіону — це "Європейська солідарність". За даними різних соцопитувань, партія Порошенка може зібрати на Львівщині від 25% до 32% голосів.

На фото: Ірина Гримак

Першим номером у списку "ЄС" йде Ірина Гримак, яка чотири роки працювала заступником колишнього голови Львівської ОДА Олега Синютки, якого партія висунула зараз на посаду мера Львова. Швидше за все, Гримак і буде претендувати на посаду голови облради. Однак це багато в чому буде залежати від того, чи вдасться "порошенківцям" створити і очолити у цьому представницькому органі свою коаліцію.

На фото: Григорій Козловський

Один з найбільш колоритних персонажів обласного списку "ЄС", що йде на скромному 39 місці, - депутат Львівської міськради Григорій Козловський. Цей бізнесмен - один з найбагатших людей Західної України, власник Львівської тютюнової фабрики, президент футбольного клубу "Рух", а також господар декількох готелів і ресторанів у центрі столиці Галичини. Також Козловський є одним з головних спонсорів передвиборчої кампанії "ЄС" в області. Не дивно, що в обласному списку "ЄС" також знайшлося місце і для бізнес-партнера Козловського - ресторатора Олега Іваша.

"Слуг" веде глава ОДА

На фото: Максим Козицький

Нинішній керівник Львівської області 39-річний Максим Козицький став першим номером у обласному списку президентської "Слуги народу". Він - син відомого в регіоні бізнесмена Григорія Козицького, який займається нафтогазовим та енергетичним бізнесом. Козицькому за вісім місяців свого головування в ОДА пощастило не вляпатися ні в один великий скандал. Що для нинішньої владної ЗеКоманди є рідкісним винятком із загального правила і по-своєму може вважатися досягненням.

Щоправда, цим перелік "успіхів" молодого чиновника, мабуть, і вичерпується. В цілому передвиборчий список "слуг" представляє класичний мікс з чиновників обласного та районного рівня, викладачів і, звичайно ж, лікарів. За різними опитуваннями, рейтинг партії Зеленського коливається в межах 8-10%. Що буде, як мінімум, удвічі менше результату, отриманого партією на парламентських виборах.

Дві колони Садового

На фото: Любомир Зубач

Також напевно буде мати свою фракцію в облраді і "Самопоміч". Партії мера Львова Андрія Садового прогнозують 7-8% голосів на виборах по області, її обласний список очолює віцемер Любомир Зубач, а в нього увійшли багато чинних депутатів облради від "Самопомочі" і цілий ряд міських чиновників, які вирішили вийти на обласний рівень.

Втім, у львівського бургомістра є шанси де-факто збільшити своє майбутнє представництво в обласній раді. Але це лише в тому випадку, якщо раптом подолає п'ятивідсоткову планку Українська Галицька партія, яку очолює депутат львівської міськради і колишній чиновник мерії Садового Тарас Чолій. Експерти називають УГП одним з альтернативних політичних проєктів чинного львівського градоначальника. Але соціологія показує, що політичний "бастард" Садового в особі УГП все ж навряд чи проб'ється в облраду.

Онімівший "Голос"

Рік тому партія "Голос" була лідером електоральних симпатій у регіоні, набравши на виборах у Верховну Раду рекордні 23,09% голосів. Однак після скандального дезертирства Святослава Вакарчука про повторення тогорічного успіху тепер вже партії Кіри Рудик не доводиться й мріяти.

На фото: Ростислав Добош

Втім, 7-8% в рідній для політсили області "Голос", напевно, візьме. Щоправда, найбільш яскраві лідери партії вирішили балотуватися на місцевих виборах до Львівської міськради. А першим номером "Голосу" в обласному списку став підприємець Ростислав Добош - засновник компанії "Компресорні Технології". Ну і, другим йде власник мережі ресторанів TikiThai у Львові та Івано-Франківську і син колишнього заступника міністра освіти Северин Хобзей.

"Батьківщина" на чолі з топчиновником часів Януковича

На фото: Михайло Цимбалюк

Немає сумнівів, що в майбутньому складі Львівської облради знайдеться місце і для фракції депутатів від "Батьківщини". І першим номером у обласному списку партії Юлії Тимошенко йде народний депутат і генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк. Злі язики запевняють, що в 1994 році кар'єра цього молодого інспектора ДАІ різко пішла в гору після того, як він попрацював кілька місяців особистим водієм у першого президента України Леоніда Кравчука.

Цимбалюк на зорі президентства Януковича встиг побувати головою і Тернопільської , і Львівської ОДА. У свій час політик був дуже високої думки про діяльність четвертого президента України і вважав, що Віктор Федорович практично непогрішний, як пророк. "Я людина президента, і вважаю, що все, що він зробив, це правильно", - стверджував Цимбалюк в 2011 році.

Пізніше Цимбалюк пішов з посади керівника Львівщини та практично всю каденцію президента-втікача був ректором Львівського державного університету внутрішніх справ.

Сімейний тандем "Свободи"

Також, за всіма соцопитуваннями, впевнено долає прохідний бар'єр у п'ять відсотків на виборах до обласної ради і партія "Свобода". Список націоналістів очолює колишній нардеп Олег Панкевич, який вже був головою Львівської облради у 2010-2012 роках.

В обласному списку "Свободи" також колишній парламентарій і ексголова Львівської ОДА Ірина Сех - рідна сестра Панкевича.

Відзначимо, що якщо все ж Цимбалюк і Сех разом опиняться в майбутньому складі облради, то їм буде що згадати на сесіях. Адже саме Ірина Сех керувала "облавою" на кабінет Михайла Цимбалюка, коли після зіткнень у Львові 9 травня 2011 року у присутності депутатів облради його змусили написати заяву на звільнення з посади голови ОДА.

Хто ще

Також, скоріше за все, проведе свою фракцію в облраді й партія "Громадянська позиція", львівський осередок якої очолює депутат Львівської міськради, юрист Володимир Гірняк.

А от партія "За майбутнє" Ігоря Палиці - вірного соратника Ігоря Коломойського - має мало шансів подолати бар'єр у 5%. Втім, не можна не відмітити, що в її складі балотується низка знакових для регіону персонажів. Першим номером від неї йде колишній "укропівець" нардеп Тарас Батенко. А в списку присутній ще один народний депутат - скандально відомий Ярослав Дубневич.

На фото: Ярослав Дубневич

Нагадаємо, що 31 жовтня 2019 року Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Дубневича у кримінальній справі про привласнення грошей "Укрзалізниці". Він був заарештований з правом внесення застави в 90 млн грн, яка була внесена, і 8 листопада 2019 року нардеп щасливо вийшов із СІЗО. Хоча через пів року антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі Дубневича і тендерів "Укрзалізниці", але з матеріалами кримінального провадження досі ознайомлюються фігуранти.

Що ж, Львівська область - стратегічно важлива для будь-якого політика загальноукраїнського рівня. Тому боротьба за створення панівної коаліції у новообраній облраді буде непростою. У "ЄС" не приховують, що для отримання більшості готові піти на альянс з такими партіями, як "Голос" та "Свобода". Однак і опоненти Порошенко напевно спробують знайти свої вагомі аргументи, щоб не створити небезпечного для нинішньої влади прецеденту. Адже створення такої опозиційної коаліції може стати першим кроком до змін і на загальнонаціональному рівні.