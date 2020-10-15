Нардепы, губернаторы и олигархи: стать депутатами Львовского облсовета захотели знаковые люди

После прошлогодних и президентских, и парламентских выборов электоральные расклады в сердце Галичины вновь успели сильно измениться

После прошлогодних и президентских, и парламентских выборов электоральные расклады в сердце Галичины вновь успели сильно измениться

Кто сегодня может претендовать на создание собственных фракций во Львовском облсовете разбирался RegioNews.

Полтора года назад Львовщина стала единственной областью в Украине, в которой Петр Порошенко во втором туре президентских выборов сумел набрать больше голосов (62,79%), чем Владимир Зеленский.

Но уже на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года "Европейская солидарность" не смогла повторить региональный триумф своего лидера. Партия пятого президента набрала меньше голосов (19,87%), чем победивший в области "Голос" (23,09%) и занявшая второе место "Слуга народа" (22,03%). Но с того времени электоральные предпочтения галичан заметно изменились.

"ЕС" - в статусе фаворита, но без большинства

Львовский областной совет будет состоять из 84 депутатов, которых имеют право выбрать 1 млн 898 тыс. избирателей. Как показывают практически все соцопросы, шансов создать свое монобольшинство в облсовете сегодня не имеет ни одна партия. Но в то же время существует и безусловный лидер электоральных симпатий жителей региона — это "Европейская солидарность". По данным разных соцопросов, партия Порошенко может собрать на Львовщине от 25% до 32% голосов.

На фото: Ирина Гримак

Первым номером в списке "ЕС" идет Ирина Гримак, которая четыре года работала заместителем бывшего главы Львовской ОГА Олега Синютки, которого партия выдвинула сейчас на пост мэра Львова. Скорее всего, Гримак и будет претендовать на пост главы облсовета. Однако это во многом будет зависит от того, удастся ли "порошенковцам" создать и возглавить в этом представительном органе свою коалицию.

На фото: Григорий Козловский

Один из самых колоритных персонажей областного списка "ЕС", идущий на скромном 39 месте, - депутат Львовского горсовета Григорий Козловский. Этот бизнесмен - один из богатейших людей Западной Украины, владелец Львовской табачной фабрики, президент футбольного клуба "Рух", а также хозяин нескольких отелей и ресторанов в центре столицы Галичины. Также Козловский является одним из главных спонсоров предвыборной кампании "ЕС" в области. Неудивительно, что в областном списке "ЕС" также нашлось место и для бизнес-партнера Козловского - ресторатора Олега Иваша.

"Слуг" ведет глава ОГА

На фото: Максим Козицкий

Нынешний руководитель Львовской области 39-летний Максим Козицкий стал первым номером в областном списке президентской "Слуги народа". Он - сын известного в регионе бизнесмена Григория Козицкого, который занимается нефтегазовым и энергетическим бизнесом. Козицкому за восемь месяцев своего главенства в ОГА повезло не вляпаться не в один крупный скандал. Что для нынешней властной ЗеКоманды является редким исключением из общего правила и по-своему может считаться достижением.

Правда, этим перечень "успехов" молодого чиновника, пожалуй, и исчерпывается. В целом предвыборный список "слуг" представляет классический микс из чиновников областного и районного уровня, преподавателей и, конечно же, врачей. По различным опросам, рейтинг партии Зеленского колеблется в пределах 8-10%. Что будет, как минимум, вдвое меньше результата, полученного партией на парламентских выборах.

Две колонны Садового

На фото: Любомир Зубач

Также наверняка будет иметь свою фракцию в облсовете и "Самопомич". Партии мэра Львова Андрея Садового прогнозируют 7-8% голосов на выборах по области, ее областной список возглавляет вице-мэр Любомир Зубач, а в него вошли множество действующих депутатов облсовета от "Самопомочи" и целый ряд городских чиновников, решивших выйти на областной уровень.

Впрочем, у львовского бургомистра есть шансы де-факто увеличить свою будущее представительство в областном совете. Но это лишь в том случае, если вдруг преодолеет пятипроцентную планку Украинская Галицкая партия, которую возглавляет депутат львовского горсовета и бывший чиновник мерии Садового Тарас Чолий. Эксперты называют УГП одним из альтернативных политических проектов нынешнего львовского градоначальника. Но социология показывает, что политический "бастард" Садового в лице УГП все же вряд ли пробьется в облсовет.

Онемевший "Голос"

Год назад партия "Голос" была лидером электоральных симпатий в регионе, набрав на выборах в Верховную Раду рекордные 23,09% голосов. Однако после скандального дезертирства Святослава Вакарчука о повторении прошлогоднего успеха теперь уже партии Киры Рудик не приходиться и мечтать.

На фото: Ростислав Добош

Впрочем, 7-8% в родной для политсилы области "Голос" наверняка возьмет. Правда, самые яркие лидеры партии предпочли баллотироваться на местных выборах во Львовский горсовет. А первым номером "Голоса" в областном списке стал предприниматель Ростислав Добош - основатель компании "Компрессорные Технологии". Ну и, вторым идет владелец сети ресторанов TikiThai во Львове и Ивано-Франковске и сын бывшего заместителя министра образования Северин Хобзей.

"Батькивщина" с топ-чиновником времен Януковича во главе

На фото: Михаил Цымбалюк

Нет сомнений, что в будущем составе Львовского облсовета найдется место и для фракции депутатов от "Батькивщины". И первым номером в областном списке партии Юлии Тимошенко идет народный депутат и генерал-лейтенант милиции Михаил Цымбалюк. Злые языки уверяют, что в 1994 году карьера этого молодого инспектора ГАИ резко пошла в гору после того, как он поработал несколько месяцев личным водителем у первого президента Украины Леонида Кравчука.

Цымбалюк на заре президентства Януковича успел побывать главой и Тернопольской, и Львовской ОГА. В свое время политик был весьма высокого мнения о деятельности четвертого президента Украины и считал, что Виктор Федорович практически непогрешим, как пророк. "Я человек президента, и считаю, что все, что он сделал, это правильно", - утверждал Цымбалюк в 2011 году.

Позже Цымбалюк ушел с поста руководителя Львовщины и практически всю каденцию беглого президента был ректором Львовского государственного университета внутренних дел.

Семейный тандем "Свободы"

Также, по всем соцопросам, уверенно преодолевает проходной барьер в пять процентов на выборах в областной совет и партия "Свобода". Список националистов возглавляет бывший нардеп Олег Панкевич, который уже был главой Львовского облсовета в 2010-2012 годах.

В областном списке "Свободы" также бывший парламентарий и экс-глава Львовской ОГА Ирина Сех - родная сестра Панкевича.

Отметим, что если все же Цымбалюк и Сех вместе окажутся в будущем составе облсовета, то им будет что вспомнить на сессиях. Ведь именно Ирина Сех руководила "облавой" на кабинет Михаила Цымбалюка, когда после столкновений во Львове 9 мая 2011 года в присутствии депутатов облсовета его заставили написать заявление на увольнение с поста главы ОГА.

Кто еще

Также, скорей всего, проведет свою фракцию в облсовет и партия "Гражданская позиция", львовскую ячейку которой возглавляет депутат Львовского горсовета, юрист Владимир Гирняк.

А вот партия "За майбутне" Игоря Палицы - верного соратника Игоря Коломойского - имеет мало шансов преодолеть барьер в 5%. Впрочем, нельзя не отменить, что в ее составе баллотируется ряд знаковых для региона персонажей. Первым номером от нее идет бывший "укроповец" нардеп Тарас Батенко. А в списке присутствует еще один народный депутат - скандально известный Ярослав Дубневич.

На фото: Ярослав Дубневич

Напомним, что 31 октября 2019 года Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Дубневича по уголовному делу о присвоении денег "Укрзализныци". Он был арестован с правом внесения залога в 90 млн грн, который был внесен, и 8 ноября 2019 года нардеп благополучно вышел из СИЗО. Хотя через полгода антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу Дубневича и тендеров "Укрзализныци", но с материалами уголовного производства до сих пор ознакамливаются фигуранты.

Что ж, Львовская область - стратегически важная для любого общеукраинского политика. Поэтому борьба за создание правящей коалиции в новоизбранном облсовете будет непростой. В "ЕС" не скрывают, что для получения большинства готовы пойти на альянс с такими партиями, как "Голос" и "Свобода". Однако и оппоненты Порошенко наверняка попробуют найти свои веские аргументы, чтобы не создать опасного для нынешней власти прецедента. Ведь создание такой оппозиционной коалиции может стать первым шагом к изменениям и на общенациональном уровне.