У Миколаєві міськвиборчком проґавив терміни друку бюлетенів для виборів

Скрізь завтра будуть отримувати готові бюлетені, а в Миколаєві тільки уклали договір на їх виготовлення

Скрізь завтра будуть отримувати готові бюлетені, а в Миколаєві тільки уклали договір на їх виготовлення

Фото: ЦВК

Миколаївський міськвиборчком 15 жовтня буде тільки укладати договір на виготовлення бюлетенів та іншої виборчої документації, хоча за планом, затвердженим ЦВК, завтра повинні були приймати роботу поліграфістів.

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