У Миколаєві міськвиборчком проґавив терміни друку бюлетенів для виборів
Миколаївський міськвиборчком 15 жовтня буде тільки укладати договір на виготовлення бюлетенів та іншої виборчої документації, хоча за планом, затвердженим ЦВК, завтра повинні були приймати роботу поліграфістів.
Про це пише RegioNews з посиланням на Інше ТВ.
У середу, 14 жовтня, міськвиборчком, після тривалих розборок, нарешті делегував заступнику голови комісії Ірини Пономаренко повноваження підписати договір з ФОП Райнова.
За таке рішення проголосували 10 членів ТВК.
Ірина Пономаренко пояснила, що затримка з укладенням договору пов'язана з хворобою голови комісії Тетяни Павлової. І хоча вже порушені терміни друку бюлетенів, заступник голови запевнила, що вони все встигнуть надрукувати.
Нагадаємо, члени Миколаївського міськвиборчкому ніяк не можуть розібратися між собою. Так 4 жовтня члени міськвиборчкому зламали кабінет, сейф, щоб розпочати засідання, так як виданий на вахті ключ, не підходив до замків. При огляді вмісту сейфа не знайшли реєстраційні документи деяких партій. Ближче до ночі їх все ж виявили в зламаному кабінеті.
Наступного дня, 5 жовтня, голова миколаївської міськвиборчкому Тетяна Павлова написала заяву в поліцію на членів комісії, які вчора проводили засідання і викликали поліцію і ДСНС щоб відкрити сейф з документами.