Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів

Вибори в Одеську облраду обіцяють змінити розстановку сил. Замість впливу прихильників Порошенко і Тимошенко прийдуть соратники Коломойського та Рабіновича

Вибори в Одеську облраду обіцяють змінити розстановку сил. Замість впливу прихильників Порошенко і Тимошенко прийдуть соратники Коломойського та Рабіновича

Перший номер від "слуг" - міністр

Ексголова Одеської ОДА, а нині міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримає перший номер у списку кандидатів від "Слуги народу" в Одеську облраду. Причому версії висувають різні. Перша – про те, що міністра особливо не питали і вирішили його персоною посилити рейтинг партії. З іншого боку, навпаки, сам глава МОЗ міг виступати ініціатором того, щоб його додали в список, оскільки може незабаром втратити посади в уряді. Місцевою партійною організацією "слуг" керує Сергій Колебошин, якого свого часу привів у політику, взявши працювати своїм заступником в ОДА, саме Степанов. Тепер же Колебошин відплатив Степанову за зроблене добро, по суті, подарувавши мандат депутата облради.

Після Степанова та чинного нардепа Колебошина на третьому місці йде давній партнер Олега Філімонова Григорій Діденко. Він - бізнесмен з так званої "групи контрабандистів", а також чоловік нардепа Юлії Діденко. Саме його називають одним із спонсорів обласного осередку. Ще один впливовий чоловік у списку - Дмитро Ковбасюк, який є "правою рукою" власника "Одесагазу" Ігоря Учителя. Ще один підприємець у списку - Олександр Паларієв, який володіє автозаправками, фермами і центром зеленого туризму "Фрумушика-Нова". А з відомих персон першу десятку прикрашає ведучий проєкту "Я соромлюсь свого тіла" Валерій Ославский.

ОПЗЖ поділили місто та область

На фото: Вадим Шкаровський

У ОПЗЖ чітко поділили сфери впливу між містом і областю. Якщо Одесу віддали Скорику-Баранському-Саутенкову, тобто групі Льовочкіна, область, навпаки, дісталася групі Рабиновича-Столара-Плачкової. Список в облраду очолив власне нардеп Вадим Рабинович, якого ще донедавна розглядали як кандидата в мери Одеси. Другий номер — заступник голови облради Вадим Шкаровський. Далі в списку йде великий агробізнесмен Валентин Скалозуб, який володіє кількома компаніями. За ним - власник сільськогосподарського підприємства "Круїз" Ігор Лупашко.

У першій десятці Таміла Афанасьєва — голова громадської організації з неоднозначною репутацією. Громадські активісти пригадують їй компліменти Януковичу. Віктор Федорович, за її коментарями у соціальних мережах, "мудрий і сильний, а на Майдані збиралися вандали та варвари". У Громадську рада при ОДА Афанасьєва прийшла, як креатура проросійського побіжного нардепа Ігоря Маркова.

Кілька людей йдуть за креатурою Тетяни Плачкової, як, наприклад, Семен Корж - її помічник і засновник громадської організації, а також сестра парламентарія - Олена, директор благодійного фонду нардепа. Виявилися в списку і несподівані прізвища. Наприклад, група Плачкової-Рабиновича запросила Олену Орлову — колишнього топменеджера олігарха Володимира Галантерника. Можливо, Орлова зійшла з орбіти Галантерника, який згортає свої проєкти в Одесі та Україні, і вирішила будувати кар'єру в новій команді. А група Бойка-Льовочкіна-Скорика номінує в депутати ексвіцемера Одеси Михайла Кучука. Що спільного у "бойківцев" з Кучуком, для багатьох представників ОПЗЖ стало загадкою.

Потенційний конкурент – лідер списку

На фото: Сергій Гриневецький

Партія мера Одеси Геннадія Труханова вже друге скликання вирішила делегувати своїх людей до обласної ради. Але як показують кандидатури, великих планів на Одеську облраду градоначальник не будує і включається тоді, коли на сесіях розглядають питання, пов'язані з містом.

Очолив список "Довіряй справам" ветеран української політики Сергій Гриневецький. Почав у 1994-му кар'єру з посади керівника секретаріату облради, побувавши і керівником ОДА, і головою облради, і тричі народним депутатом, Сергій Рафаїлович повернувся в політику під прапорами партії мера. Труханов використовує Гриневецького, як перевірений бренд обласної влади, тому місто заставлене бордами з рукостисканням політиків. А лідеру місцевого осередку "Народної партії" Литвина пропозиція виявилася можливістю повернутися до облради, протягнувши з собою в списки інших "народників". Втім, важковаговиків політики давно пов'язують спільні бізнес-інтереси. До речі, влітку ходили чутки, що Гриневецького висуне в мери Одеси "Слуга народу", потім говорили про його ймовірне призначення головою ОДА. А поки в Києві думали, Труханов поспішив зробити потенційного опонента своїм союзником.

Другим номером йде ще один перевірений роками політик, колись нардеп від Партії регіонів по протекції Сергія Тігіпка - Світлана Фабрикант, яка на минулих місцевих виборах балотувалася в мери Одеси від "Відродження". Тоді ексжурналістка оголосила справжню війну Труханова, але за п'ять років пристрасті вляглися, і Фабрикант стала не тільки соратником мера, але і його провідником в союз конкурентів ОПЗЖ. На День міста Світлана Самуіловна прямо під час святкового концерту супроводжувала до Труханова нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара, а також позафракційного "ахметівця" Вадима Новинського.

Домовленості Гончаренко та Труханова руйнуються

На фото: Олексій Гончаренко

Обласний список "Європейської солідарності" очолює Олексій Гончаренко - нардеп і син ексголови Антимонопольного комітету і колишнього мера Одеси Олексія Костусєва. Другим йде номер художник і директор Одеського худмузея Олександр Ройтбурд, який балотується і у міську раду. Далі у списку ексголова облради і вірний соратник Гончаренко - Михайло Шмушкович, потім історик і блогер з близького до Гончаренко місцевого видання "Думська" Андрій Красножон.

Втім, за останніми штабним опитуваннями, "ЄС" не долає прохідний бар'єр в Одеську міськраду і ледь проходить до ради обласної. Тих хто впадає в паніку намагається заспокоювати Шмушкович: він переконує, що навіть якщо партії не вистачить кількох відсотків, то їх союзник Геннадій Труханов допоможе "домалювати" відсутні голоси. Відповідні домовленості у мера з Гончаренко дійсно є. Однак союз укладали не з Гончаренко, а з його партійним начальством у Києві, тому сьогодні Труханов не сильно скутий обіцянками. В підтвердження тому - занепокоєння одеських прихильників Петра Порошенка активністю місцевого "Нацкорпуса", що претендує з ними на один електорат. Приміром, "Нацкорпус" благополучно отримав в місті певну кількість бордів, що неможливо без рішення мерії.

Політичний бомонд в команді Коломойського

Ще більш скромні шанси на місце в облраді у партій "Батьківщина" і "Наш край". Першу очолює беззмінний керівник одеського осередку Олег Радковський, а другу - нардеп Антон Кіссе. Партконференція "Нашого краю" пройшла в будівлі лопнувшого "Імексбанку", що належить нардепу минулих скликань від Партії регіонів Леоніду Климову. Сам він сидів у перших рядах, тому на чиї гроші організовують кампанію – питання риторичне. На місцеві вибори від "Нашого краю" у тому числі піде заступник голови обласної ради Юрій Димчогло.

На фото: Ігор Учитель

Куди цікавіше позиції новачка передвиборчих перегонів – "За майбутнє". Ексглаві регіону і соратнику Ігоря Коломойського Ігорю Палиці вдалося зібрати під крилом цілий ряд місцевих феодалів, які володіють певним впливом у своїх вотчинах, що дає надію їхнім коштом зібрати достатньо голосів. Включення в списки голови облради Сергія Паращенко дасть голоси в Арцизі, Василь Гуляєв допоможе партії в Чорноморську і навіть Андрій Котляр в Південному зможе принести тисячу-другу голосів. А якщо врахувати, що в проєкт вклався вельми впливовий бізнесмен Ігор Учитель, що забезпечило їй солідний вплив у виборчих комісіях, то результат гарантований. Серед соратників - ті, хто побив горщики зі своїми партіями: ексмер Білгород-Дністровського Алла Гінак, колишня голова Овідіопольської райадміністрації Наталія Чегодар, кандидат у мери Одеси Сергій Калінчук, ексголова облради та колишній соратник Порошенка Анатолій Урбанський з підтримкою мера Ізмаїла Андрія Абрамченка і місцевого клану.