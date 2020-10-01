Поліція відкрила ще вісім кримінальних проваджень через порушення на місцевих виборах

Всього з 5 вересня зареєстровано 142 таких провадження

Всього з 5 вересня зареєстровано 142 таких провадження

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Всього упродовж доби до поліції надійшло 164 заява та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільше повідомлень зафіксовано у Львівській області — 36, у Київській — 29, у місті Києві — 15, у Полтавській — 11, у Запорізькій — 10, в Одеській — 9, по 8 — у Донецькій та Закарпатській, у Луганській — 6, у Волинській — 5, по 4 — у Івано-Франківській, Миколаївській, Чернівецькій та Чернігівській, по 3 — у вінницькій та Дніпропетровській, по 2 — у Сумській та Тернопільській, по 1 — у Рівненській та Харківській областях.

"Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 1808 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом”, — йдеться у повідомленні.

Так, у Київській області — 299, у Донецькій — 140, у Дніпропетровській — 133, у місті Києві — 131, у Закарпатській — 115, по 84 — у Кіровоградській та Чернівецькій, в Одеській — 79, у Херсонській — 75, у Луганській — 70, у Полтавській — 65, у Запорізькій — 61, в Івано-Франківській — 58, у Львівській — 50, у Волинській — 47, у Сумській — 45, по 45 — у Вінницькій та Миколаївській, у Чернігівській — 40, у Рівненській — 38, у Черкаській — 33, у Харківській — 31, у Тернопільській — 21, у Житомирській — 9, у Хмельницькій області — 5 та 4 — у НПУ.

"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо восьми кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 142 кримінальних правопорушень: 77 — пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 65 — пов’язані з виборчим процесом”, - додається у повідомленні.

Також складено 273 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, напередодні було відкрито сім кримінальних проваджень через порушення виборчого законодавства.