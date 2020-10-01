Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов

Выборы в Одесский облсовет обещают изменить расстановку сил. Вместо влияния сторонников Порошенко и Тимошенко придут соратники Коломойского и Рабиновича

Выборы в Одесский облсовет обещают изменить расстановку сил. Вместо влияния сторонников Порошенко и Тимошенко придут соратники Коломойского и Рабиновича

Первый номер от "слуг" - министр

Экс-глава Одесской ОГА, а ныне министр здравоохранения Максим Степанов получит первый номер в списке кандидатов от "Слуги народа" в Одесский облсовет. Причем версии выдвигают разные. Первая – о том, что министра особо-то не спрашивали и решили его персоной усилить рейтинг партии. С другой стороны, напротив, сам глава Минздрава мог выступать инициатором добавления себя в список, поскольку может вскоре лишиться должности в правительстве. Местной партийной организацией "слуг" руководит Сергей Колебошин, которого в свое время привел в политику, взяв работать своим замом в ОГА, именно Степанов. Теперь же Колебошин отплатил Степанову за сделанное добро, по сути, подарив мандат депутата облсовета.

После Степанова и действующего нардепа Колебошина на третьем месте идет давний партнер Олега Филимонова Григорий Диденко. Он - бизнесмен из так называемой "группы контрабандистов", а также супруг нардепа Юлии Диденко. Именно его называют одним из спонсоров областной ячейки. Еще один влиятельный человек в списке - Дмитрий Ковбасюк, который является "правой рукой" владельца "Одессагаза" Игоря Учителя. Еще один предприниматель в списке - Александр Палариев, который владеет автозаправками, фермами и центром зеленого туризма "Фрумушика-Нова". А из узнаваемых персон первую десятку украшает ведущий проекта "Я соромлюсь свого тіла" Валерий Ославский.

В ОПЗЖ поделили город и область

На фото: Вадим Шкаровский

В ОПЗЖ четко поделили сферы влияния между городом и областью. Если Одессу отдали Скорику-Баранскому-Саутенкову, то есть группе Левочкина, то область, наоборот, досталась группе Рабиновича-Столара-Плачковой. Список в облсовет возглавил собственно нардеп Вадим Рабинович, которого еще недавно рассматривали как кандидата в мэры Одессы. Второй номер — зампред облсовета Вадим Шкаровский. Далее в списке идет крупный агробизнесмен Валентин Скалозуб, который владеет несколькими компаниями. За ним - владелец сельскохозяйственного предприятия "Круиз" Игорь Лупашко.

В первой десятке Тамила Афанасьева — председатель общественной организации с неоднозначной репутацией. Общественники припоминают ей комплименты Януковичу. Виктор Федорович, по ее комментариям в социальных сетях, "мудрый и сильный, а на Майдане собирались вандалы и варвары". В Общественный совет при ОГА Афанасьева пришла, как креатура пророссийского беглого нардепа Игоря Маркова.

Несколько человек идут по креатуре Татьяны Плачковой, как, например, Семен Корж - ее помощник и основатель общественной организации, а также сестра парламентария - Елена, директор благотворительного фонда нардепа. Обнаружились в списке и неожиданные фамилии. Например, группа Плачковой-Рабиновича пригласила Елену Орлову — бывшего топ-менеджера олигарха Владимира Галантерника. Возможно, Орлова сошла с орбиты Галантерника, который сворачивает свои проекты в Одессе и Украине, и решила строить карьеру в новой команде. А группа Бойко-Левочкина-Скорика номинирует в депутаты экс-вице-мэра Одессы Михаила Кучука. Что общего у "бойковцев" с Кучуком, для многих представителей ОПЗЖ стало загадкой.

Потенциальный конкурент – лидер списка

На фото: Сергей Гриневецкий

Партия мэра Одессы Геннадия Труханова уже второй созыв решила делегировать своих людей в областной совет. Но как показывают кандидатуры, больших планов на Одесский облсовет градоначальник не строит и включается тогда, когда на сессиях рассматривают вопросы, связанные с городом.

Возглавил список "Доверяй делам" ветеран украинской политики Сергей Гриневецкий. Начавший в 1994-м карьеру с должности руководителя секретариата облсовета, побывав и руководителем ОГА, и главой облсовета, и трижды народным депутатом, Сергей Рафаилович вернулся в политику под знаменами партии мэра. Труханов использует Гриневецкого, как проверенный бренд областной власти, поэтому город заставлен бордами с рукопожатием политиков. А лидеру местной ячейки "Народной партии" Литвина предложение оказалось возможностью вернуться в облсовет, протащив с собой в списки других "народников". Впрочем, двух тяжеловесов политики давно связывают общие бизнес-интересы. Кстати, летом ходили слухи, что Гриневецкого выдвинет в мэры Одессы "Слуга народа", потом говорили о его вероятном назначении главой ОГА. А пока в Киеве думали, Труханов поспешил сделать потенциального оппонента своим союзником.

Вторым номером идет еще один проверенный годами политик, некогда нардеп от Партии регионов по протекции Сергея Тигипко - Светлана Фабрикант, которая на прошлых местных выборах баллотировалась в мэры Одессы от "Вiдродження". Тогда экс-журналистка объявила настоящую войну Труханову, но за пять лет страсти улеглись, и Фабрикант стала не только соратником мэра, но и его проводником в союз конкурентов ОПЗЖ. На День города Светлана Самуиловна прямо во время праздничного концерта сопровождала к Труханову нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара, а также внефракционного "ахметовца" Вадима Новинского.

Договоренности Гончаренко и Труханова рушатся

На фото: Алексей Гончаренко

Областной список "Европейской солидарности" возглавляет Алексей Гончаренко - нардеп и сын экс-председателя Антимонопольного комитета и экс-мэра Одессы Алексея Костусева. Вторым номер идет художник и директор Одесского худмузея Александр Ройтбурд, который баллотируется и в городской совет. Далее в списке экс-глава облсовета и верный соратник Гончаренко - Михаил Шмушкович, затем историк и блогер из близкого Гончаренко местного издания "Думская" Андрей Красножон.

Впрочем, по последним штабным опросам, "ЕС" не преодолевает проходной барьер в Одесский горсовет и едва ли проходит в совет областной. Впадающих в панику пытается успокаивать Шмушкович: он убеждает, что даже если партии не хватит нескольких процентов, то их союзник Геннадий Труханов поможет "дорисовать" недостающие голоса. Соответствующие договоренности у мэра с Гончаренко действительно есть. Однако союз заключали не с Гончаренко, а с его партийным начальством в Киеве, поэтому сегодня Труханов не сильно скован обещаниями. В подтверждение тому - беспокойство одесских сторонников Петра Порошенко активностью местного "Нацкорпуса", претендующего с ними на один электорат. К примеру, "Нацкорпус" благополучно получил в городе определенное количество бордов, что невозможно без решения мэрии.

Политический бомонд в команде Коломойского

Еще более скромные шансы на место в облсовете у партий "Батькивщина" и "Наш край". Первую возглавляет бессменный руководитель одесской ячейки Олег Радковский, а вторую - нардеп Антон Киссе. Партконференция "Нашего края" прошла в здании лопнувшего "Имэксбанка", принадлежащего нардепу прошлых созывов от Партии регионов Леониду Климову. Сам он сидел в первых рядах, поэтому на чьи деньги организовывают кампанию – вопрос риторический. На местные выборы от "Нашего края" в том числе пойдет зампред областного совета Юрий Димчогло.

На фото: Игорь Учитель

Куда интереснее позиции новичка предвыборной гонки – "За майбутне". Экс-главе региона и соратнику Игоря Коломойского Игорю Палице удалось собрать под крылом целый ряд местных феодалов, обладающих определенным влиянием в своих вотчинах, что дает надежду за их счет собрать достаточно голосов. Включение в списки главы облсовета Сергея Паращенко даст голоса в Арцизе, Василий Гуляев поможет партии в Черноморске и даже Андрей Котляр в Южном сможет принести тысячу-другую голосов. А если учесть, что в проект вложился весьма влиятельный бизнесмен Игорь Учитель, что обеспечило ей солидное влияние в избирательных комиссиях, то результат практически гарантирован. Среди соратников - те, кто побил горшки со своими партиями: экс-мэр Белгород-Днестровского Алла Гинак, бывшая глава Овидиопольской райадминистрации Наталья Чегодарь, кандидат в мэры Одессы Сергей Калинчук, экс-глава облсовета и бывший соратник Порошенко Анатолий Урбанский с поддержкой мэра Измаила Андрея Абрамченко и местного клана.