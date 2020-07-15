Смертельна ДТП на Київщині. При чому тут Димінський з пасинком Фірташа

Чергова смертельна ДТП, скоєна п'яним водієм Mercedes на Старообухівській трасі під Києвом, у результаті якої загинула ціла сім'я (батьки і двоє дітей), в черговий раз довела: українські дороги залишаються чи не найнебезпечнішим місцем у нашій країні. На одній тільки цій «мажорній» трасі з Києва до елітної Конча-Заспи резонансні автопригоди трапляються регулярно. За участю як рядових, так і VIP водіїв

Чергова смертельна ДТП, скоєна п'яним водієм Mercedes на Старообухівській трасі під Києвом, у результаті якої загинула ціла сім'я (батьки і двоє дітей), в черговий раз довела: українські дороги залишаються чи не найнебезпечнішим місцем у нашій країні. На одній тільки цій «мажорній» трасі з Києва до елітної Конча-Заспи резонансні автопригоди трапляються регулярно. За участю як рядових, так і VIP водіїв

Фото: espreso.tv

Так, у 2003 році тут під колесами Mercedes-Benz S600 ексмера Києва Леоніда Черновецького загинув 11-річний хлопчик, а через пів року – 20-річний хлопець. У 2009 році на Старообухівці насмерть збив людину ще один київський ексградоначальник Олександр Омельченко... Винуватці ДТП покарані не були, навіть незважаючи на всі докази.

Втім, ухилитися від відповідальності вдавалося не тільки їм: більшість автовласників, схильних до зухвальства і маючих у власності дорогі швидкісні машини, в нашій країні ухилилися від реальних покарань. Тим самим підбурюючи інших виїжджати на трасу в нетверезому стані і порушувати всі допустимі правила.

Ми вирішили згадати три найбільш резонансні, але призабуті громадськістю ДТП, винуватці яких досі не покарані і, будучи винними в загибелі людей, насолоджуються життям.

Петро Димінський: вбити, обдурити, втекти...

...18 серпня 2017 року старенький легковик Оpel, за кермом якого була 31-річна місцева мешканка Наталія Трила, намагався звернути з прикордонної траси Львів-Краковець у напрямку села Ямельня. Саме в цей момент в неї на величезній швидкості врізався Mercedes S65 львівського бізнесмена, тодішнього власника футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського. Від удару жінка загинула на місці, водія ж і пасажирів елітного Мерседеса врятували подушки безпеки.

Втім, з того, хто саме сидів за кермом, а хто – на пасажирських сидіннях Мерседеса, Димінський спробував зробити інтригу. Як стверджують свідки, відразу ж після аварії Петро Димінський пересів у джип Lexus своєї охорони і покинув місце події. Як написав у себе на Facebook брат загиблої Степан Мацевко, бізнесмен не спробував надати потерпілій першу медичну допомогу і навіть не перевірив, чи вона жива. Всю провину взяв на себе охоронець бізнесмена Андрій Борщ, стверджуючи, що саме він і став винуватцем смерті молодої жінки.

...20 серпня Наталю Трилу поховали у весільній сукні: як виявилося, вона незабаром планувала виходити заміж. А ще через деякий час слідчі встановили: Андрій Борщ насправді не управляв Mercedes S65, а обмовив себе. Можливо, під впливом прохання або загроз з боку Димінського. Проти нього та інших охоронців відкрили кримінальну справу: за надання неправдивих свідчень.

Сам же Петро Димінський терміново вилетів за кордон: спочатку – "на лікування" у Швейцарії, потім – в Грецію, де і знаходиться досі, незважаючи на ордер Інтерполу про його затримання. Люди, які близько знали Петра Димінського, розповіли пресі: бізнесмен був завзятим гонщиком і зазвичай сам водив свій автомобіль...

Прогресу у розслідуванні ДТП і покаранні винних немає вже 3 роки, справа фактично "застрягла": спочатку її вела Національна поліція Львівської області, потім її передали в Головне слідче управління СБУ. Зараз підозрюваний у вбивстві бізнесмен перебуває за кордоном, його представники в Україні намагаються "вирішити питання" зі слідством, а колишній віцепрезидент "Карпат" Олег Смалійчук прямо заявляє ЗМІ: "Я впевнений обвинувачувального акта не буде!".

Смертельна ДТП – запорука кар'єри

У січні 2008 року в Одесі в резонансному ДТП постраждало одразу 11 автомобілів. Один з водіїв, 28-річний таксист, загинув на місці. За кермом автомобіля порушника перебував Фелікс Петросян – син одеського політика, заступника голови облради Фелікса Петросяна-старшого, керівника Партії пенсіонерів України, який також володів авторинком "Куяльник".

Спочатку в міліції повідомили: в крові юного водія виявили алкоголь. Потім провели ще кілька експертиз - і Фелікс Петросян був визнаний абсолютно тверезим. Суди тривали кілька років, справу під свій особистий контроль брав навіть тодішній міністр МВС Юрій Луценко. Проте суд визнав Петросяна невинним. У 2010 році відбулося повторне слухання, яке завершилося таким же результатом: визнанням невинності Фелікса Петросяна і постановою про закриття розслідування.

У 2014 році винуватець ДТП почав позиціювати себе як політик..., розвішуючи в місті бігборди з привітаннями одеситів і даючи інтерв'ю місцевим журналістам. Громадськість, однак, поставилася до такої ініціативи прохолодно, і Фелікс знову зник з публічного поля. На 6 років. А в березні нинішнього року повідомив: його обрали віцепрезидентом Одеської вірменської громади.

Пасинок Фірташа: експертиза дає добро

30 травня 2007 року на столичному бульварі Шевченка BMW-M6, за кермом якого сидів Сергій Калиновський – нерідний син олігарха Дмитра Фірташа, - на величезній швидкості врізався в припарковані Жигулі. Водій Жигулів, прапорщик внутрішніх військ, загинув на місці, невдовзі в лікарні померла 25-річна пасажирка БМВ.

Сергій Калиновський в цій ситуації взагалі міг би відбутися легким переляком, якби спочатку підозри не впали на секретаря Київської міськради Олеся Довгого. Потім виявилося, що Довгий мав лише довіреність на керування автомобілем, який взяв участь у ДТП, а за кермом знаходився не менш іменитий водій.

Сам Калиновський з місця події втік. Його затримали в аеропорту "Київ", звідки Калиновський намагався вилетіти в Ізраїль... Ключову роль у відбілюванні VIP-лихача повинна була зіграти експертиза, яка "встановила", що "беха" врізалася в припарковані Жигулі на швидкості 55-60 км/год. Таким чином перевищення не кваліфікувалося як "важливе". Потім, коли під тиском ЗМІ було проведено ще кілька досліджень, встановили: швидкість БМВ була в межах 90 км/год. Однак Калиновський таємничим чином втік з лікарні, де заліковував травми після аварії.

Але навіть факт втечі не завадив прокуратурі в березні 2008 року закрити справу "за відсутністю ознак злочину". Лист з таким формулюванням отримала вдова загиблого. Потім справу поновили – знову ж таки під тиском громадськості. Вдруге Калиновського затримали у 2015 році. Слухання справи оголосили на березень 2017-го, однак воно не відбулося через відсутність свідків.

Таких історій можна пригадати дуже багато, але саме ці три є вельми показовими для України. Це своєрідні маркери нашої дійсності, в якій вбити людину на дорозі і залишитися безкарним не є фантастикою. Ці конкретні випадки і їх багаторазові повторення міцно осідають у свідомості українських громадян, які по-своєму трактують мем "закон один для всіх". "Чому Димінському, пасинку Фірташа і іншим можна, а мені – ні?" - так, можливо, думав і п'яний водій, що вбив цілу родину на Київщині. Швидше за все, його строго засудять, але це не поверне людям життя. Адже, якби сиділи Димінський, пасинок Фірташа, мажор Петросян і багато інших, винуватець останніх подій розмірковував би інакше: "Якщо посадили навіть цих, то що тоді буде зі мною?" - і страшного ДТП, можливо, вдалося б уникнути.

А тим часом президент, який обіцяв рівність закону для всіх і покарання винних скрізь і всюди, забуває про всі свої обіцянки. Та ще й підписує закон про скасування кримінальної відповідальності за водіння у п'яному вигляді...