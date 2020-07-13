Винуватцеві ДТП під Києвом, у якій загинуло четверо людей, оголошено про підозру

Завтра суд має обрати йому запобіжний захід

Завтра суд має обрати йому запобіжний захід

Горе-водій на момент інциденту не мав при собі прав, скоїв аварію на краденому авті, а вміст алкоголю в його крові перевищував норму майже всемеро

Про це повідомляє RegioNews.

Водію, який скоїв масштабну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Чоловік, якого затримали після ДТП під Києвом, в якій загинули 4 особи, в тому числі 2 дитини, на момент інциденту не мав при собі водійських прав.

За результатами тестування приладом "DRAGER" у водія Мercedes-Benz визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.

Про це у Facebook написав директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Правопорушник окрім того, що був п’яний як чіп, під час ДТП взагалі не мав при собі водійських прав. Власниця автомобіля Мерседес Бенц ML заявила про незаконне заволодіння її автівкою. Чи це так було насправді - з’ясовуватиме слідство", - написав директор Департаменту комунікацій МВС.

Шевченко також повідомив, що цього чоловіка звуть Антон Ж. (раніше ЗМІ повідомляли, що його ім’я – Антон Желепа – ред).

Неодноразово судимому закоренілому правопорушнику Антону Ж., який у стані алкогольного сп’яніння спричинив вчора... Опубліковано Artem Shevchenko Понеділок, 13 липня 2020 р.

Наразі Антон Желепа, який керував автомобілем "Мерседес" у стані алкогольного сп'яніння та на зустрічній смузі таранив "Хюндай" з родиною, перебуває у спецпалаті лікарні швидкої допомоги. За попередніми даними, авто він викрав у свого роботодавця, у якого працював на дачі. Автомобіль був оголошений у розшук за 20 хвилин після ДТП.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, прокуратура 14 липня направить до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без права на заставу для водія, який скоїв ДТП із 4 загиблими під Києвом.

Винуватцю страшної ДТП, в якій загинула сім'я (батько, мати та двоє дітей) сьогодні повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України. Також йому вручили клопотання про обрання безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та допитали у якості підозрюваного", - написала Максимець.

Вона додала, що до Шевченківського райсуду Києва клопотання буде скеровано "завтра зранку", тож і розгляд очікується теж завтра.

За словами Максимець, правоохоронці з’ясували, що з 2007 року цей чоловік неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності, у тому числі за ДТП з тяжкими наслідками, за що відбував покарання.

39-річний Антон Желепа, починаючи з 2007 року, неодноразово мав проблеми із законом, пише ТСН.

У 2020 році притягувався за домашнє насильство – бив дружину та дитину (загалом у Антона Желепи - троє дітей). У 2018 році влаштував бійку. За словами очевидців, Желепа любив дебоширити. У 2010 році він вчинив аварію у якій загинула жінка. Відсидів три роки. 13 років тому він був засуджений за завдання травм правоохоронцеві, але справу закрили, бо збіг строк давності.

Як повідомив журналіст Василь Крутчак у своєму Facebook, Антон Желепа народився 17 березня 1981 року у м. Штоково-17, Приморського краю Російської Федерації, громадянин України.

Судячи із сторінок Желепи у соцмережах, він є любителем відпочинку та пошанувачем дорогих авто.

Нагадаємо, 12 липня водій автомобіля Мercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у нетверезому стані, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson.

Водій та двоє пасажирів Hyundai Tucson померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані; один з них помер дорогою в лікарню. Стан другого хлопчика - стабільно тяжкий, він перебуває в реанімації "Охмадиту".

Якщо провину Желепи доведуть, він відсидить за гратами максимум 10 років.