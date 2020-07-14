ДТП на Житомирщині: троє дітей потрапили у реанімацію

Ще двоє дорослих отримали травми

Ще двоє дорослих отримали травми

Фото: Нацполіція

В Коростенському районі Житомирської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої 5 чоловік потрапили до реанімації, троє з них - діти.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Попередньо відомо, що аварія сталася поблизу села Обиходи, коли 25-річний водій автомобіля ЗАЗ "Славута" рухався в напрямку села Сарновичі і не впорався з керуванням. В результаті чого машина з'їхала з дороги і перекинулася.

В результаті ДТП постраждали пасажири автомобіля, 54-річний чоловік та двоє дітей 6 і 10 років, всі жителі с. Берестовця", - йдеться у повідомленні.

Також пізніше у медичний заклад було доставлені інші потерпілі від ДТП: 27-річна жінка та її 3-річна донька. Усі п’ятеро госпіталізовані до реанімаційного відділення лікарні із серйозними травмами.

Нагадаємо, 12 липня водій автомобіля Мercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у нетверезому стані, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson.