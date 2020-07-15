Смертельное ДТП на Киевщине. При чем тут Дыминский с пасынком Фирташа

Очередное смертельное ДТП, совершенное пьяным водителем Mercedes на Старообуховской трассе под Киевом, в результате которого погибла целая семья (родители и двое детей), в очередной раз доказало: украинские дороги остаются едва ли не самым опасным местом в нашей стране. На одной только этой «мажорной» трассе из Киева в элитную Конча-Заспу резонансные автопроисшествия случаются регулярно. При участии как рядовых, так и VIP-водителей

Очередное смертельное ДТП, совершенное пьяным водителем Mercedes на Старообуховской трассе под Киевом, в результате которого погибла целая семья (родители и двое детей), в очередной раз доказало: украинские дороги остаются едва ли не самым опасным местом в нашей стране. На одной только этой «мажорной» трассе из Киева в элитную Конча-Заспу резонансные автопроисшествия случаются регулярно. При участии как рядовых, так и VIP-водителей

Фото: espreso.tv

Так, в 2003 году здесь под колесами Mercedes-Benz S600 экс-мера Киева Леонида Черновецкого погиб 11-летний мальчик, а спустя полгода – 20-летний парень. В 2009 году на Старообуховке насмерть сбил человека еще один киевский экс-градоначальник – Александр Омельченко... Виновники ДТП наказаны не были, даже несмотря на все улики и доказательства.

Впрочем, уклониться от ответственности удавалось не только им: большинство автовладельцев, склонных к лихачеству и обладающих дорогими скоростными машинами, в нашей стране уходили от реальных наказаний. Тем самым подстрекая других выезжать на трассу в нетрезвом состоянии и нарушать все мыслимые правила.

Мы решили вспомнить о трех наиболее резонансных, но подзабытых общественностью ДТП, виновники которых до сих пор не наказаны и, будучи виновными в гибели людей, наслаждаются жизнью.

Петр Дыминский: убить, обмануть, убежать…

…18 августа 2017 года старенькая легковушка Оpel, за рулем которой была 31-летняя местная жительница Наталья Трила, пытался свернуть с приграничной трассы Львов-Краковец в направлении села Ямельня. Именно в этот момент в нее на огромной скорости врезался Mercedes S65 львовского бизнесмена, тогдашнего владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского. От удара женщина погибла на месте, водителя же и пассажиров элитного Мерседеса спасли подушки безопасности.

Впрочем, из того, кто именно сидел за рулем, а кто – на пассажирских сидениях Мерседеса, Дыминский попытался сделать интригу. Как утверждают свидетели, сразу же после аварии Петр Дыминский пересел в джип Lexus своей охраны и покинул место происшествия. Как написал у себя на Facebook брат погибшей Степан Мацевко, бизнесмен не попытался оказать пострадавшей первую медицинскую помощь и даже не удостоверился, жива ли она. Всю вину взял на себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, утверждая, что именно он и стал виновником смерти молодой женщины.

…20 августа Наталью Трилу похоронили в свадебном платье: как оказалось, она вскоре планировала выходить замуж. А еще спустя некоторое время следователи установили: Андрей Борщ на самом деле не управлял Mercedes S65, а оговорил себя. Возможно, под влиянием просьбы или угроз со стороны Дыминского. Против него и других охранников правоохранители открыли уголовное дело: за дачу ложных показаний.

Сам же Петр Дыминский срочно вылетел за границу: сначала – "на лечение" в Швейцарию, затем – в Грецию, где и находится до сих пор, несмотря на ордер Интерпола о его задержании. Люди, близко знавшие Петра Дыминского, рассказали прессе: бизнесмен был заядлым гонщиком и обычно сам водил свой автомобиль...

Прогресса в расследовании ДТП и наказании виновных нет уже 3 года, дело фактически "застряло": сначала его вела Национальная полиция Львовской области, затем его передали в Главное следственное управление СБУ. Сейчас подозреваемый в убийстве бизнесмен находится за границей, его представители в Украине пытаются "решить вопрос" со следствием, а бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук прямо заявляет СМИ: "Я уверен: обвинительного акта не будет!".

Смертельное ДТП – залог карьеры

В январе 2008 года в Одессе в резонансном ДТП пострадало сразу 11 автомобилей. Один из водителей, 28-летний таксист, погиб на месте. За рулем автомобиля-нарушителя находился Феликс Петросян – сын одесского политика, заместителя председателя облсовета Феликса Петросяна-старшего, руководителя Партии пенсионеров Украины, который также владел авторынком "Куяльник".

Поначалу в милиции сообщили: в крови юного водителя обнаружили алкоголь. Затем провели еще несколько экспертиз - и Феликс Петросян был признан абсолютно трезвым. Суды шли несколько лет, дело под свой личный контроль брал даже тогдашний министр МВД Юрий Луценко. Однако суд признал Петросяна невиновным. В 2010 году состоялось повторное слушание, которое завершилось таким же результатом: признанием невиновности Феликса Петросяна и постановлением о закрытии расследования.

В 2014 году виновник ДТП начал позиционировать себя как… политик, развешивая в городе бигборды с поздравлениями одесситов и давая интервью местным журналистам. Общественность, однако, отнеслась к такой инициативе прохладно, и Феликс опять исчез из публичного поля. На 6 лет. А в марте нынешнего года сообщил: его избрали вице-президентом Одесской армянской общины.

Пасынок Фирташа: экспертиза дает добро

30 мая 2007 года на столичном бульваре Шевченко BMW-M6, за рулем которого сидел Сергей Калиновский – неродной сын олигарха Дмитрия Фирташа, - на огромной скорости врезался в припаркованные Жигули. Водитель Жигулей, прапорщик внутренних войск, погиб на месте, вскоре в больнице скончалась и 25-летняя пассажирка БМВ.

Сергей Калиновский в этой ситуации вообще мог бы отделаться легким испугом, если бы поначалу подозрения не пали на секретаря Киевского горсовета Олеся Довгого. Потом оказалось, что Довгий имел лишь доверенность на управление автомобилем, участвовавшим в ДТП, а за рулем находился не менее именитый водитель.

Сам Калиновский с места происшествия сбежал. Задержали его в аэропорту "Киев", откуда Калиновский пытался вылететь в Израиль… Ключевую роль в отбеливании VIP-лихача должна была сыграть экспертиза, "установившая", что "беха" врезалась в припаркованные Жигули на скорости 55-60 км/час. Таким образом превышение не квалифицировалось как "важное". Потом, когда под давлением СМИ было проведено еще несколько исследований, установили: скорость БМВ была в пределах 90 км/час. Однако Калиновский таинственным образом сбежал из больницы, где залечивал травму после аварии.

Но даже факт побега не помешал прокуратуре в марте 2008 года закрыть дело – "за отсутствием признаков преступления". Письмо с такой формулировкой получила вдова погибшего. Затем дело возобновили – опять же под давлением общественности. Вторично Калиновского задержали в 2015 году. Слушание дела объявили на март 2017-го, однако оно не состоялось из-за отсутствия свидетелей.

Таких историй можно вспомнить очень много, но именно эти три весьма показательны для Украины. Это своеобразные маркеры нашей действительности, в которой убить человека на дороге и остаться безнаказанным не является фантастикой. Эти конкретные случаи и их многократные повторения крепко оседают в сознании украинских граждан, которые по-своему трактуют мем "закон один для всех". "Почему Дыминскому, пасынку Фирташа и другим можно, а мне – нет?" - так, возможно, думал и пьяный водитель, убивший целую семью на Киевщине. Скорее всего, его строго осудят, но это не вернет людям жизни. А ведь, если бы сидели Дыминский, пасынок Фирташа, мажор Петросян и многие другие, виновник последних событий размышлял бы иначе: "Если посадили даже этих, то что тогда будет со мной?" - и страшного ДТП, возможно, удалось бы избежать.

А тем временем президент, обещавший равенство закона для всех и наказания виновных везде и всюду, забывает обо всех своих обещаниях. Да еще и подписывает закон об отмене уголовной ответственности за вождение в пьяном виде…