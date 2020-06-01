Залізничний вокзал Києва відновив роботу

На сьогодні виїхали у рейси понад три десятки поїздів, це перший етап відновлення залізничного сполучення

Фото: flickr

На сьогодні виїхали у рейси понад три десятки поїздів, це перший етап відновлення залізничного сполучення

1 червня в рамках скасування обмежень і переходу до адаптивного карантину почав працювати Центральний залізничний вокзал Києва.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в Facebook, передає RegioNews. Зокрема, вхід до будівлі вокзалу дозволяється лише за наявності медичної маски, на вході відвідувачам проводять температурний скринінг. Також працюють каси із продажу квитків, для дотримання дистанції між пасажирами в черзі на підлозі присутня спеціальна розмітка. З 1 червня в Україні почали курсувати поїзди далекого сполучення та Інтерсіті+. Також було запущено 439 приміських поїздів в деяких областях України. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух поїздів в західні області України”, – йдеться в повідомленні. В "Укрзалізниці" зазначають, що дотримуються всіх санітарних норм для забезпечення безпеки пасажирів. Зокрема в поїздах здійснюється вологе прибиранні і розміщені антисептичні засоби. Нагадаємо, закінчення ремонту електропоїздів міської електрички Києва планують завершити лише до 7 червня, тому запуск даного транспортного сполучення вирішили відкласти.

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