В Івано-Франківську затримали всесвітньовідомого хакера з ніком "Sanix"

Героєм відомих світових ЗМІ хакер став після оголошення про продаж найбільшої в світі бази електронних адрес та паролів

Героєм відомих світових ЗМІ хакер став після оголошення про продаж найбільшої в світі бази електронних адрес та паролів

Виставлена хакером на продаж база обсягом 87 гігабайтів становить лише маленьку частину із загальної кількості даних, якими він заволодів.

Подібних баз викрадених і зламаних паролів у хакера було щонайменше сім, загальний обсяг яких сягав майже терабайт. До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Служба безпеки отримала інформацію, що хакером на псевдонім "Sanix" є, ймовірно, українець, мешканець Івано-Франківської області.

Кіберфахівці зафіксували продаж ним баз даних з логінами і паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодами до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal, відомостями про комп’ютери, зламані для подальшого використання у бот-мережах та для організації DDoS-атак.

Зловмисника затримано. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами протиправної діяльності та готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тисяч гривень та понад 5 тисяч доларів.

Хакеру готується повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах.

Як відомо, на початку минулого року хакер привернув увагу світових фахівців з кібербезпеки, виклавши на одному з форумів оголошення про продаж бази з 773 мільйонами адрес електронної пошти та 21 мільйоном унікальних паролів.

У січні 2019 року про нього писали The Guardian, Forbes та Newsweek, йому присвятив сюжет телеканал Italia 1, адже база даних, яку він виставив на продаж, була "найбільшим за всю історію масивом викрадених даних".

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