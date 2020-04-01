Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?

Градус протистояння у владі Рівненської області зростає з кожним днем карантину, особливо після звільнення з посади головного медичного чиновника. Сьогодні в регіоні розгорнулось справжнє протистояння між політичними силами за вакантне місце

Градус протистояння у владі Рівненської області зростає з кожним днем карантину, особливо після звільнення з посади головного медичного чиновника. Сьогодні в регіоні розгорнулось справжнє протистояння між політичними силами за вакантне місце

Інкубаційний період коронавірусу 14 днів. Інкубаційний період вірусу, який спричинив кризу влади в області, набагато довше. Звільнення Юрія Осіпчука з посади керівника обласного Управління охорони здоров’я, який займав цю посаду останні шість років, стало наслідком доволі довгого протистояння в обласній раді. При чому сторони конфлікту постійно змінювались. Спочатку це була коаліція "Дянильчук-депутати", пізніше – "більшість депутатів проти "Свободи". Але схоже тепер, лінія конфлікту трансформувалась в протистояння голови облдержадміністрації Віталія Коваля проти більшості депутатів облради. При чому та частина депутатів, яка була обурена діями фракції "Свобода", схоже вже сьогодні готові об’єднатись з вчорашніми опонентами в боротьбі з головою Рівненської ОДА. А все через посаду начальника управління охорони здоров’я.

Нагадаємо, що 24 березня, голова області звільнив Юрія Осіпчука з посади начальника обласного Управління охорони здоров’я і відразу ж оголосив конкурс. Ніби все логічно: під час епідемії управлінню охорони здоров’я потрібен керівник. Цікаво інше — наступного дня Кабінету Міністрів України видав розпорядження, яке забороняє звільняти керівників обласної галузі в регіонах, на час дії карантину. Простіше кажучи, вже наступного дня, тобто 25 березня, звільнення Осіпчука було б незаконним.

Після звільнення чиновника більшість депутатів запропонували Віталію Ковалю дві кандидатури на начальника Управління хорони здоров’я: головного лікаря обласної дитячої лікарні Віталія Бойка та головного лікаря Здолбунівської райлікарні Владислава Сухляка. Обоє депутати Рівненської обласної ради, обоє мають авторитет серед медиків і депутатів. Однак як виявилось, у Віталія Коваля є своя кандидатура: хірург з обласної лікарні, Юрій Ординський. Син заступника головного лікаря Рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру Миколи Ординського. Та, як стверджують поінформовані джерела, кум Віталія Коваля. Це неабияк розсердило депутатів, які сподівалися на "серйозну розмову". Однак схоже безрезультатно.

Нині, на конкурс подалось четверо: Владислав Сухляк, Віталій Бойко, Юрій Ординський та Олег Вівсяник. Після проведення конкурсу кандидатуру нового начальника мають ще затвердити на сесії обласної ради, в разі невдалого результату, конкурс оголосять повторно. Більшість депутатів готові підтримати Сухляка або Бойка. Голова обласної адміністрації Віталій Коваль підтримує свого протеже Ординського. Олег Вівсяник, діючий заступник начальника обласного Управління хорони здоров’я, який багато часу працював з Осіпчуком і вважається його людиною. Можна припустити що його призначення лобіюватиме "Свобода", щоб зберегти вплив на медичну галузь області. Але схоже Коваль налаштований подавити свою кандидатуру, незважаючи на спротив депутатів. Так, як це відбулось в питання розподілу фінансових потоків, що врешті решт зруйнувало депутатську більшість в облраді та призвело до протистояння.

Тоді, в силу багатьох обставин господарю кутового кабінету на шостому поверсі адміністрації вдалось досягти бажаного результату: розподілити фінансові потоки, розвалити коаліцію, яка хотіла зміни керівництва області та звільнити Юрія Осіпчука. Однак чи складуться сприятливо обставини й цього разу? Але, хай там як, головне питання в тому, чи варто гратись в політичні ігри з медициною, коли в області набирає обертів епідемія коронавірусу?