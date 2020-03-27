Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став керівник медицини

Станом на 27 березня у Рівненській області підтвердили одразу дев'ять випадків захворювання на COVID-19, в тому числі один – смертельний. За день до цього голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль звільнив з посади керівника обласного Управління охорони здоров’я Юрія Осіпчука, який займав цю посаду останні шість років. Наразі хто зупинятиме епідемію в області і чим, не зрозуміло. Кореспондент RegioNews розбирався у конфлікті, між обласними чиновниками.

Фото: rv.gov.ua

Станом на 27 березня у Рівненській області підтвердили одразу дев'ять випадків захворювання на COVID-19, в тому числі один – смертельний. За день до цього голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль звільнив з посади керівника обласного Управління охорони здоров’я Юрія Осіпчука, який займав цю посаду останні шість років. Наразі хто зупинятиме епідемію в області і чим, не зрозуміло. Кореспондент RegioNews розбирався у конфлікті, між обласними чиновниками.

Звільнення Осіпчука з посади начальника Управління охорони здоров’я - це продовження конфлікту в обласній раді, який розгорівся на початку цього року. Про його причини та наслідки вже неодноразово писали на нашому сайті. Але в цьому звільненні не лише політика.

Після революції Гідності у 2014 році тоді впливовий представник партії "Свобода" і депутат обласної ради Юрій Осіпчук став керівником обласної медицини. До того він займався приватною медичною практикою в галузі стоматології. Дехто по доброму жартував, що у Януковича був "Саша-стоматолог", а у нас "Юра-стоматолог".

Ще кілька деталей. Коли Юрія Осіпчука призначали керівником медичної галузі області, то головою обласної державної адміністрації був теж представник "Свободи" Сергій Рибачок. Останній після свого звільнення пішов працювати керівником проєкту Світового банку, який з бюджетом у 25 мільйонів доларів мав реалізовувати проєкти у медичній сфері Рівненської області. Також, Юрій Осіпчук є рекордсменом області - людиною, яка найдовше за період незалежності України керувала її медициною. Лише на другому місці Ярослав Маслій, який був начальником Управління охорони здоров’я протягом п’яти років за правління Леоніда Кучми. І пішов у відставку після Помаранчевої революції. Осіпчук керував обласним управлінням вже шість років.

Спроби зняти Осіпчука з посади були у всіх голів Рівненської ОДА після звільнення Сергія Рибачка у 2015 році. Однак свободівець тримав міцно позиції, і врешті-решт кожен з керівників області знаходив компроміс з головним медиком Рівненщини й залишав його на посаді. Спробував звільнити Осіпчука й нинішній очільник області Віталій Коваль. Після невдалих спроб домовитись Юрій Осіпчук опинився на лікарняному. Звідти він вийшов лише нещодавно - і відразу був звільнений.

Причин звільнення, на мій суб’єктивний погляд, відразу дві: політична та епідеміологічна.

Я вже нагадував про протистояння в обласній раді, яке тривало у лютому-березні цього року. Під загрозою звільнення тоді були голова обласної ради Олександр Данильчук та заступник голови свободівець Олексій Бучинський. Однак обоє залишились на посаді, оскільки внаслідок низки конфліктів між депутатськими групами і фракціями не знайшлось голосів за відставку обох. Відтак, ці питання навіть не ставились на голосування і були зняті з порядку денного. У підсумку, переможцем протистояння стала "Свобода". Вона зберегли вплив своєї фракції і на той момент зберегла посади Бучинського та Осіпчука. Водночас, фракції "Батьківщина" та УКРОП розкололись, а "Європейська солідарність" не лише розкололась, а внаслідок скандалу взагалі була розпущена її обласна партійна організація. Здавалось би, все закінчилось, та…

На сесії обласної ради депутати виділили частину коштів на потреби боротьби з коронавірусом. Фракція ВО "Свобода" вимагала не виділяти гроші на об’єкти інфраструктури, вважаючи, що всі гроші потрібно віддати Управлінню охорони здоров’я. Однак більшість депутатів зажадали, щоб перед виділенням і освоєнням фінансування їх ознайомили із детальною програмою боротьби з епідемією. І лише після цього депутати пропонували виділити ще додаткові кошти на боротьбу з вірусом. У виступах депутатів лунала критика про стан медицини в області, яку, на їхню думку, фактично контролює "Свобода". Наголошувалось, що забезпечити масками можуть лише 26 тисяч з майже мільйонного населення Рівненської області. А з більш ніж 200 апаратів штучної вентиляції легень насправді придатні для використання лише кілька.

На відео: засідання Рівненської ОДА, на якому перший заступник голови облради Сергій Свисталюк та головний хірург обласної лікарні, депутат облради Олександр Нестеренко.

За кілька днів після сесії у місцевих ЗМІ та у соціальних мережах почали з’являтись матеріали, вочевидь, профінансовані представниками "Свободи", в яких вся відповідальність за неналежну боротьбу з епідемією покладалась на депутатів обласної ради. Причина: виділення грошей на інші об’єкти в області та відмова перенаправлення всіх коштів на боротьбу з епідемією. Це обурило депутатів і стало каталізатором об’єднання розколотої обласної ради.

Близько третини депутатів поставили свій підпис під документом, який визнає незадовільною роботу керівництва Управління охорони здоров’я. Також пропонується створити комісію, яка має перевіряти ефективність використанням коштів виділених Управлінням охорони здоров’я. Цей документ не оприлюднили, але вже наступного дня, після того, як він з’явився на столі в керівництва області, Юрія Осіпчука було звільнено з посади начальника Управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації.

Не потрібно бути Нострадамусом, щоб передбачити, що загострення епідемії та боротьби з нею буде проходити синхронно із загостренням політичної боротьби в області. Не виключено, що санкції торкнуться й інших представників "Свободи" в медичній галузі області. Зокрема, й головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, депутат обласної ради від ВО "Свобода" Андрія Бортніка. Та й голоси для звільнення Олексія Бучинського з посади заступника голови облради тепер знайдуться без проблем. Щоправда, навряд чи це стане великою проблемою для "Свободи". Невдовзі - вибори, і розпочинати виборчу компанію з опозиції для свободівців значно вигідніше, ніж маючи приналежність до влади. Тепер критикувати за недостатню боротьбу з епідемією буде простіше, ніж коли керуєш медициною вже шість років.

До слова, за інформацією з поінформованих джерел, Юрій Осіпчук планує оскаржувати своє звільнення в суді. Боротьбі з епідемією це навряд чи допоможе, але градус політичного протистояння триматиме й надалі високим.