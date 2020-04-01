Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?

Градус противостояние во власти Ровенской области растет с каждым днем карантина, особенно после увольнения с поста главного медицинского чиновника. Сегодня в регионе развернулось настоящее противостояние между политическими силами за вакантное место

Градус противостояние во власти Ровенской области растет с каждым днем карантина, особенно после увольнения с поста главного медицинского чиновника. Сегодня в регионе развернулось настоящее противостояние между политическими силами за вакантное место

Инкубационный период коронавируса 14 дней. Инкубационный период вируса, который вызвал кризис власти в области, гораздо длиннее. Увольнение Юрия Осипчука с должности руководителя областного Управления здравоохранения, который занимал эту должность последние шесть лет, стало следствием довольно долгого противостояния в областном совете. При чем стороны конфликта постоянно менялись. Изначально это была коалиция "Дянильчук-депутаты", позже – "большинство депутатов против "Свободы". Но похоже теперь, линия конфликта трансформировалась в противостояние главы облгосадминистрации Виталия Коваля против большинства депутатов облсовета. При чем та часть депутатов, которая была возмущена действиями фракции "Свобода", похоже уже сегодня готовы объединиться со вчерашними оппонентами в борьбе с главой Ровенской ОГА. А все из-за должности начальника управления здравоохранения.

Напомним, что 24 марта, глава области уволил Юрия Осипчука с должности начальника областного Управления охраны здоровья и сразу же объявил конкурс. Вроде все логично: во время эпидемии управлению здравоохранения нужен руководитель. Интересно другое — на следующий день Кабинет Министров Украины издал распоряжение, которое запрещает увольнять руководителей областной отрасли в регионах, на время действия карантина. Проще говоря, уже на следующий день, то есть 25 марта, увольнение Осипчука было бы незаконным.

После увольнения чиновника большинство депутатов предложили Виталию Ковалю две кандидатуры на начальника Управления охраны здоровья: главного врача областной детской больницы Виталия Бойко и главного врача Здолбуновской райбольницы Владислава Сухляка. Оба депутаты Ровенского областного совета, оба имеют авторитет среди медиков и депутатов. Однако как оказалось, у Виталия Коваля есть своя кандидатура: хирург из областной больницы, Юрий Ордынский. Сын заместителя главного врача Ровенского областного противотуберкулезного диспансера Николая Ордынского. И, как утверждают информированные источники, кум Виталия Коваля. Это изрядно разозлило депутатов, которые надеялись на "серьезный разговор". Однако похоже безрезультатно.

Сейчас, на конкурс подалось четверо: Владислав Сухляк, Виталий Бойко, Юрий Ордынский и Олег Овсяник. После проведения конкурса кандидатура нового начальника должны еще утвердить на сессии областного совета, в случае неудачного исхода, конкурс объявят повторно. Большинство депутатов готовы поддержать Сухляка или Бойко. Глава областной администрации Виталий Коваль поддерживает своего протеже Ордынского. Олег Овсяник, действующий заместитель начальника областного Управления озраны здоровья, который долгое время работал с Осипчуком и считается его человеком. Можно предположить, что его назначение будет лоббировать "Свобода", чтобы сохранить влияние на медицинскую отрасль области. Но похоже Коваль настроен подавать свою кандидатуру, несмотря на сопротивление депутатов. Так, как это произошло в вопросе распределения финансовых потоков, что в конце концов разрушило депутатское большинство в облсовете и привело к противостоянию.

Тогда, в силу многих обстоятельств хозяину углового кабинета на шестом этаже администрации удалось достичь желаемого результата: распределить финансовые потоки, развалить коалицию, которая хотела изменения руководства области и освободить Юрия Осипчука. Однако сложатся ли благоприятно обстоятельства и в этот раз? Но как бы там ни было, главный вопрос в том, стоит ли играть в политические игры с медициной, когда в области набирает обороты эпидемия коронавируса?